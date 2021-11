Esaminerà i dati del vaccino, compresi i risultati di uno studio clinico in corso. Attesa una risposta in due mesi

Le notizie di oggi, 10 novembre: la giornalista uccisa ad Aden, la prima bozza del documento finale della Cop26, mandato di cattura internazionale per il nonno di Eitan Biran. E ancora: continua la tensione al confine tra Bielorussia e Polonia, l’Ema avvia la valutazione del vaccino Moderna per la fascia dai 6 agli 11 anni.

Vaccini, l’Ema valuta l’uso di Moderna tra i 6 e gli 11 anni

L'Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ha iniziato a valutare una domanda per estendere l'uso del vaccino contro il Covid-19 di Moderna, Spikevax, ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Attualmente il vaccino è autorizzato per i bambini a partire dai 12 anni. Ora il comitato per la valutazione dell’Ema esaminerà i dati sul vaccino, compresi i risultati di uno studio clinico in corso. L'attuale tempistica per la valutazione prevede un parere in circa due mesi, a meno che non siano necessarie informazioni o analisi supplementari.

Nel frattempo la Commissione permanente tedesca sulle vaccinazioni (Stiko) ha raccomandato di somministrare agli under 30 solo il vaccino Pfizer. La raccomandazione si basa su analisi recenti che hanno riscontrato una maggiore incidenza di infiammazione del cuore e del torace negli under 30 che hanno ricevuto Moderna, rispetto a quelli a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer. L'effetto collaterale è comunque raro e nella maggior parte dei casi le persone guariscono senza problemi.

Multa di 2,42 miliardi per Google

La Corte di giustizia europea ha rigettato il ricorso di Google contro la decisione della Commissione Ue, confermando la multa di 2,42 miliardi di euro inflitta a Google per aver abusato della sua posizione dominante, avendo favorito il proprio servizio di acquisti comparativi rispetto ai servizi di acquisti comparativi concorrenti.

Manifestazione dei sindacati per l’ex Ilva

Si ritrovano oggi a Roma i sindacati per lo sciopero generale di Acciaierie d’Italia-ex Ilva. «Sarà il primo sciopero dei metalmeccanici che vogliono una decarbonizzazione socialmente sostenibile – aveva detto il segretario generale della Fim, Roberto Benaglia, annunciando il corteo – La decarbonizzazione non possono pagarla i lavoratori».

Caso Eitan, emessa ordinanza cautelare per i nonni materni

La procura di Pavia ha emesso un’ordinanza cautelare per il nonno materno del bambino, Shmuel Peleg, e Esther Athen Cohen, la sua ex moglie. I due sono accusati dei reati di sequestro di persona, sottrazione e trattenimento di minore all'estero. Il nonno materno aveva sottratto il nipote alla famiglia del padre, residente in Italia, portandolo con sè in Israele.

Assieme a loro è stato accusato anche Gabriel Alon Abutul, un uomo della compagnia militare privata Blackwater che sarebbe stato assunto dai nonni materni di Eitan per «assisterli e aiutarli nel loro progetto di trasferimento del piccolo Eitan in Israele». Secondo i giudici che hanno emesso il mandato, i nonni materni non accettavano che il bambino non fosse stato affidato a loro, dopo aver perso entrambi i genitori nella strage del Mottarone. Due giorni fa era stata rimossa la cabina della funivia precipitata lo scorso maggio.

Giornalista uccisa in Yemen

Rasha al Harazi, una giornalista yemenita, è stata uccisa ieri ad Aden, con un dispositivo esplosivo che ha fatto saltare l’auto sulla quale viaggiava assieme al marito, Mahmoud Al Atmi, anche lui un giornalista. Fonti locali riportano che l’uomo è stato ferito, mentre al Harazi, incinta del secondo figlio, è morta. Questo tipo di violenze non è nuovo in Yemen, dove solo un mese fa un’autobomba aveva ucciso almeno sei persone.

Cop26, diffusa la prima bozza

La Cop26 «decide di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi centigradi» e riconosce che «limitarlo richiede riduzioni rapide, profonde e sostenute delle emissioni globali di gas serra, compresa la riduzione globale di emissioni di anidride carbonica del 45 per cento entro il 2030 rispetto al livello del 2010 e allo zero netto intorno alla metà del secolo». È quanto si legge nella bozza del documento finale della Cop26, diffusa dai media internazionali, che riconosce l’importanza del coinvolgimento attivo delle popolazioni indigene nell'attuazione dell'azione per il clima.

Muri ai confini dell’Europa, Michel apre al finanziamento Ue

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha aperto all'ipotesi di finanziare barriere ai confini europei. In un discorso pronunciato ieri sera «sullo stato dell'Europa» ha detto che l’Ue ha «aperto il dibattito sul finanziamento da parte dell'Ue dell'infrastruttura fisica delle frontiere». E parlando della situazione al confine tra Polonia e Bielorussia: «Stiamo affrontando un attacco brutale e ibrido ai nostri confini dell'Ue. La Bielorussia sta armando il disagio dei migranti in modo cinico e scioccante».

Polonia e Bielorussia, continua la tensione

Nel frattempo continua la tensione al confine tra Polonia e Bielorussia. Il ministero della Difesa polacco ha pubblicato un video su Twitter, accusando le forze bielorusse di aver sparato in aria in una zona di confine dove i migranti hanno allestito un campo di fortuna.

La Polonia impedisce da tempo a giornalisti, attivisti e altri non residenti di entrare nella zona lungo il confine, quindi è difficile verificare in modo indipendente le notizie che arrivano. Secondo l’agenzia di stampa polacca Pap, durante la notte due gruppi di migranti sarebbero riusciti ad attraversare il confine sfondando parte della recinzione eretta tra Bielorussia e Polonia.

La Bielorussia, accusata da più versanti di star usando i migranti come arma politica contro l’Ue, ha detto che si aspetta il sostegno della vicina Russia contro le sanzioni dei paesi europei. «Data la crescente pressione delle sanzioni che stanno vivendo i nostri paesi, puntiamo a un lavoro consolidato con i nostri colleghi russi e al sostegno reciproco, compresa la risposta congiunta alle azioni ostili contro i nostri stati» ha detto il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei.

