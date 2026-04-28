Nella struttura sono presenti circa 40 persone. Non si registrano scontri con gli agenti di polizia presenti sul posto

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A Roma è in corso lo sgombero del centro sociale al Laurentino 38.

Nella struttura sono presenti circa quaranta persone che, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine hanno cercato di impedirne l'accesso. Sul posto personale e primo dirigente della Digos di Roma, agenti del Reparto mobile, personale commissariato.

Al momento non si registrano tensioni tra forze dell'ordine e gli occupanti all'interno dell'immobile. Le realtà antagoniste romane si sono date appuntamento alle 16 di questo pomeriggio al quartiere Laurentino per un presidio di solidarietà contro lo sgombero del centro.

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