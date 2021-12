Colloquio telefonico tra i leader Ue e gli Stati Uniti, per discutere la situazione nel Donbass, in Ucraina al confine con la Russia, dove è in corso una escalation militare da parte di Mosca

Le notizie di oggi 7 dicembre: preoccupazione di Ue e U

sa per l’escalation militare al confine russo dell’Ucraina, dove la Russia sta incrementando il dispositivo militare.

Il presidente del Consiglio Draghi, il presidente francese Macron, la cancelliera tedesca Merkel e il primo ministro britannico Johnson, hanno partecipato, ieri sera, a una conversazione telefonica organizzata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Motivo del colloquio, discutere della questione ucraina relativa al conflitto nell’area del Donbass, dove Mosca starebbe incrementando il dispositivo militare.

I leader hanno espresso la loro preoccupazione su ciò che è in corso nella regione, concordando sulla necessità che la Russia si adoperi per una distensione. Hanno ribadito inoltre che la diplomazia resta l’unica via per risolvere il conflitto nel Donbass, dando attuazione agli Accordi di Minsk, riconfermando il sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina. I rispettivi staff rimarranno in stretto contatto, anche nel quadro di consultazioni con gli alleati della NATO e i partner UE, per poter esprimere una risposta coordinata.

