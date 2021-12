Anche l’ex presidente Win Myint è stato condannato per le stesse accuse: incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle regole anti-Covid

Le notizie di oggi, 6 dicembre: La premio Nobel per la pace e politica birmana Aung San Suu Kyi è stata condannata a quattro anni di prigione per incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle misure anti Covid. La condanna è arrivata da parte della giunta militare che ha preso il potere nel paese con un colpo di stato lo scorso febbraio, dopo una breve parentesi politica in cui San Suu Kyi e i militari dividevano il potere.

Anche l'ex presidente Win Myint è stato condannato a quattro anni, ma entrambi non sono ancora stati condotti in prigione perché devono rispondere di altre accuse. L'ex leader birmana è stata infatti accusata anche di violazione della legge sui segreti ufficiali, la corruzione e la frode elettorale. Se venisse condannata per tutto rischia decenni di carcere.

San Suu Kyi aveva ricevuto pesanti critiche riguardo il trattamento discriminatorio che subisce la minoranza Rohingya nel paese, ma dopo il suo arresto gran parte della cittadinanza era scesa in piazza reclamando la sua liberazione.

È il giorno del super green pass

Da oggi è in vigore il super green pass, una versione rafforzata del green pass base, che si ottiene solo con la vaccinazione. Per i non vaccinati cambieranno diverse regole.

Al 5 dicembre in Italia sono stati 1.310.001 i green pass scaricati. Di questi 5.369 sono per avvenuta guarigione, 336.563 per esito negativo di un tampone e 968.069 per vaccinazione. Guardando l'andamento degli ultimi 30 giorni, con i download di ieri si è stabilito un nuovo record.

Evergrande crolla in borsa

Il colosso immobiliare cinese Evergrande ha subito un nuovo crollo in borsa: meno 13,78% a Hong Kong, il dato più basso degli ultimi 11 anni. Evergrande aveva già dichiarato di trovarsi in grande difficoltà, quantificando in 300 miliardi di dollari i debiti contratti.

