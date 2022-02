Migliaia di studenti stanno protestando in tutta Italia contro l’alternanza scuola lavoro e contro la reintroduzione della seconda prova scritta all’esame di maturità. A Torino, da settimane l’epicentro della protesta, ci sono stati scontri tra studenti e agenti di polizia davanti alla sede dell’Unione degli industriali. Secondo l’Ansa ci sarebbero sette feriti tra le forze dell’ordine, sei carabinieri e un ufficiale di polizia, mentre Fanpage riporta che una studentessa avrebbe riportato delle ferite alla testa.



Manifestazioni e cortei sono stati convocati da collettivi e organizzazioni della sinistra studentesca, come il Fronte della gioventù comunista e La Lupa, il nuovo movimento romano molto attivo nel corso delle ultime manifestazioni. Cortei sono previsti in oltre 40 città, da Arezzo a Vicenza.

A Torino

«È tempo di incontrarci», così il sindacato dei lavoratori di polizia della Cgil. Dopo gli scontri di Torino davanti all’Ufficio industriali, il sindacato ha chiesto agli studenti di prendere le distanze dagli episodi di violenza e «dalle persone che li hanno orchestrati, organizzati e realizzati», si legge nel comunicato. «Noi poliziotti del Silp siamo dalla parte della legalità e della tutela democratica del diritto a manifestare il dissenso ma questi episodi che colpiscono lavoratori in carne ed ossa non hanno niente a che vedere con il diritto a manifestare», ha detto il segretario Daniele Tissone.

Nelle altre città

A Cosenza la manifestazione è stata convocata dagli studenti del liceo Valentini-Majorana di Castrolibero, la scuola in cui due ragazze avevano denunciato le molestie da parte di un docente, che sarebbe stato coperto dalla dirigente scolastica. Gli studenti hanno quindi occupato la scuola in segno di protesta e hanno invitato gli altri istituti al corteo di oggi. Hanno partecipato un migliaio di persone, presenti anche il sindaco Franz Caruso, rappresentanti istituzionali, parlamentari e sindacati.

Il prossimo 21 febbraio gli studenti e le studentesse saranno sentiti in audizione in commissione Cultura alla Camera.

le motivazioni dietro alle proteste

«Non si può morire di scuola», si legge sugli striscioni in apertura del corteo di Milano. Gli studenti di tutta Italia da settimane manifestano contro l’alternanza scuola lavoro e quella che definiscono “scuola-azienda”, dopo la morte di due ragazzi durante un’esperienza di stage, Giuseppe Lenoci e Lorenzo Parelli.

L’altra richiesta degli studenti è quella di cancellare la seconda prova all’esame di maturità, che consiste di solito in un elaborato scritto, ma che nelle scuole professionali può anche essere un esame pratico. La seconda prova è stata reintrodotta dal ministro dell’Istruzione Bianchi recentemente, come segno di un «progressivo ritorno alla normalità che stiamo realizzando», aveva detto. Ma gli studenti, i presidi e i genitori hanno chiesto al ministro di «ripensarci», perché in quest’anno scolastico sono state perse molte ore, a causa della didattica a distanza, delle assenze degli stessi studenti o dei loro professori.

© Riproduzione riservata