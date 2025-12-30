false false

Via libera alla fiducia sulla manovra dall'Aula della Camera. Ieri sera hanno votato sì 219 deputati, mentre i no sono stati 125. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana ha quindi sospeso la seduta, poi ripresa alle 22 con l'esame degli ordini del giorno: 239 in totale, presentati da maggioranza e opposizioni.

Le votazioni sono andate avanti per tutta la notte: tra gli odg approvati ci sono per esempio quello a firma Lega sull’età pensionabile, in cui si impegna il governo ad «adottare le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'aumento» dei requisiti pensionistici previsti nel 2027 e nel 2028. Ha incassato l'ok del governo, seppur con una piccola riformulazione, anche l'odg leghista per il ripristino della flat tax incrementale per l'anno d'imposta 2026 e quello sull'introduzione di una flat tax per i giovani al fine di contrastare il fenomeno della fuga all'estero.

Terminato, questa mattina, l'esame degli ordini del giorno alla manovra in Aula alla Camera, si andrà avanti. L'Assemblea tornerà a riunirsi alle 11 per le dichiarazioni di voto in diretta su Rai1 e il via libera definitivo al testo.

