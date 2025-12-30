L’ultimo via libera sulla quarta legge di bilancio del governo Meloni è previsto in diretta su Rai 1, a partire dalle 11. Conclusa l’approvazione degli ordini del giorno durante la seduta fiume della notte
Via libera alla fiducia sulla manovra dall'Aula della Camera. Ieri sera hanno votato sì 219 deputati, mentre i no sono stati 125. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana ha quindi sospeso la seduta, poi ripresa alle 22 con l'esame degli ordini del giorno: 239 in totale, presentati da maggioranza e opposizioni.
Le votazioni sono andate avanti per tutta la notte: tra gli odg approvati ci sono per esempio quello a firma Lega sull’età pensionabile, in cui si impegna il governo ad «adottare le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'aumento» dei requisiti pensionistici previsti nel 2027 e nel 2028. Ha incassato l'ok del governo, seppur con una piccola riformulazione, anche l'odg leghista per il ripristino della flat tax incrementale per l'anno d'imposta 2026 e quello sull'introduzione di una flat tax per i giovani al fine di contrastare il fenomeno della fuga all'estero.
Terminato, questa mattina, l'esame degli ordini del giorno alla manovra in Aula alla Camera, si andrà avanti. L'Assemblea tornerà a riunirsi alle 11 per le dichiarazioni di voto in diretta su Rai1 e il via libera definitivo al testo.
