Il naufragio è avvenuto sabato 1° marzo, quando il gommone su cui viaggiavano si è ribaltato a causa del mare in burrasca. Una persona è morta. Le altre 32, fra cui quattro donne e due bambini piccoli, si sono salvate arrampicandosi sulla piattaforma petrolifera Miskar, situata in acque internazionali al largo della costa tunisina, di fronte a Sfax. Da allora sono lì, senza cibo né acqua, sdraiati su una grata metallica.

Alcuni hanno indosso una felpa, altri solo una maglietta a maniche corte. È il racconto raccolto dalla ong Mediterranea Saving Humans dell'ultimo naufragio di fronte alla Sicilia, con protagonista un gruppo di migranti originari del Tigray, la zona dell'Etiopia sconvolta da una guerra durata oltre due anni e terminata ufficialmente a fine 2022 con centinaia di migliaia di sfollati.

Il racconto dei migranti

«Abbiamo fame, freddo e ci sono malati. Se potete venite ad aiutarci, altrimenti faremo la fine degli altri», dice nel breve video inviato alla ong uno dei naufraghi in tigrino, la lingua parlata soprattutto in Eritrea e nel nord dell'Etiopia. Secondo Mediterranea, queste persone sono partite venerdì 28 febbraio dalla Libia, al momento non è chiaro esattamente da quale località, e si sono messe in contatto fin dall’inizio con Alarm Phone, il servizio che fornisce assistenza telefonica ai migranti nel Mediterraneo.

Sabato, dopo il naufragio del gommone, tutti i migranti a eccezione di uno si sarebbero salvati arrampicandosi sulla piattaforma petrolifera Miskar, di proprietà della società British Gas. La struttura si trova in acque internazionali, a poche decine di miglia dalla zona Sar di Malta e dall’isola di Lampedusa, ma finora nessuno ha soccorso il gruppo di richiedenti asilo.

«Le autorità italiane e quelle maltesi lo sanno fin dall'inizio, il primo alert è stato inviato loro sabato via email da Alarm Phone, ma nessuno finora ha risposto», denuncia a Domani Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Humans.

Nessuna risposta alle richieste di assistenza

Nel pomeriggio di sabato l‘aereo da ricognizione Seabird, della ong Sea Watch, ha volato sulla zona riprendendo in video un gommone nero, vuoto, situato vicino alla piattaforma petrolifera, e accertandosi della presenza sulla struttura metallica del gruppo di migranti. «Sono cinque giorni che non mangiamo. Stiamo morendo di freddo», dice nel video uno degli uomini descrivendo la situazione sulla piattaforma.

Spiega Casarini: «La piattaforma è vuota ed è automatizzata. Abbiamo provato a contattare British Gas, ma non ci ha risposto nessuno. Anche la Tunisia finora non ha fornito assistenza ai naufraghi, ma in ogni caso queste persone non devono essere deportate verso Tunisi perché non è un paese sicuro, lì verrebbero imprigionate invece che soccorse. Le autorità europee ed italiane devono prestare soccorso immediato».

Anche Sea Watch ha chiesto alle autorità europee di soccorrere subito il gruppo di naufraghi, senza attendere l'intervento delle autorità tunisine. Il timore è che la Tunisia possa decidere di espellere i migranti verso la Libia o imprigionarli in patria.

Se non si attiveranno subito le autorità europee, potrebbero essere le ong a soccorrerli con le loro navi? «Stiamo studiando come fare, perché il mare è molto mosso e non è facile in condizioni del genere avvicinarsi alla piattaforma petrolifera», dice Casarini.

