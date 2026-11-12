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La manosfera è fuoriuscita dai confini della nicchia ed è diventata cultura diffusa. È quanto emerge dalla ricerca di ActionAid “Suggerito per te. Manosfera, femosfera e prevenzione primaria della violenza di genere in Italia”. Con manosfera si intendono le comunità online che parlano di uomini come vittime dell’emancipazione femminile. Le piattaforme distribuiscono questi contenuti allo stesso modo in cui l’algoritmo diffonde intrattenimento, sport e consigli di vita. I social «premiano la conflittualità e la polarizzazione, monetizzando e amplificando la diffusione online delle discriminazioni: in questo modo la violenza di genere viene normalizzata», denuncia il report.

Sono contenuti che arrivano anche a chi non li cerca: lo studio mostra come aprire un profilo Instagram con un nome maschile, fare una semplice ricerca con la parola “calcio”, scrollare 15 video, mettere cinque “mi piace”, in meno di un minuto e mezzo porta l’algoritmo a proporre un contenuto tossico. Quale? Post o reel con ruoli di genere stereotipati o di aperta ostilità verso le donne. Bastano sette sessioni perché il feed sia per «il 94 per cento tossico e più della metà dei contenuti» sia «apertamente ostile verso le donne».

Non accade solo con toni apertamente aggressivi (il 6%), ma ci sono forme di mascheramento più sofisticate, come l’appropriazione del linguaggio dell’uguaglianza. «Ci si presenta come voci per la “vera parità”, mentre si nega la violenza di genere e si attacca il femminismo», si legge. Gli altri registri con cui si comunicano questi messaggi sono quello divulgativo, il coaching, l’ironia.

Il femminismo è infatti considerato nemico: 37 profili su 100 lo delegittimano e 34 puntano sul vittimismo maschile. Non sono solo gli uomini antifemministi, anzi. Quasi un terzo sono donne, elemento che – scrive ActionAid – rende più difficile contestare il messaggio antifemminista. Nel 17 per cento dei casi, il discorso di genere si interseca con temi identitari e nativisti, propri della destra e della destra estrema.

Ruoli stereotipati

Bastano dieci minuti, invece, perché compaia il primo video misogino di propaganda d’odio contro le donne: dopo 122 video scrollati e tre ricerche a tema calcio, videogiochi e finanza. Lo studio pilota ha fatto una mappatura digitale di cento profili Instagram e 50 tra TikTok e Facebook, spiega l’organizzazione. Ha anche creato quattro profili sperimentali, due maschili e due femminili, e analizzato 1.400 video.

Se la navigazione maschile presenta le donne come ostacoli, nemiche o trofei, quella di un profilo femminile afferma ruoli di genere stereotipati: più di un terzo dei video proposti riguarda cucina, casa e cura, contro il 9 per cento di quello maschile. Così i contenuti sulle relazioni sessuo-affettive: l’82 per cento dei video proposti al profilo maschile sono tossici e il 30 per cento misogini. Al contrario, a una donna sono comparsi «soprattutto modelli di subordinazione domestica e di cura estetica». Percentuali che sono cresciute tre giorni dopo l’ultima ricerca.

Modello di business

«La misoginia diventa insieme ideologia e modello di business», continua il report. Perché non solo viene usata la provocazione come strumento per generare reazioni, nei commenti il lavoro lanciato dal creator diventa infatti più esplicito. E un post su sette rimanda a servizi a pagamento, come corsi di seduzione, libri, coaching, abbonamenti.

Il circuito è chiaro: «La provocazione genera attenzione, i sistemi di raccomandazione contribuiscono a diffondere i contenuti e chi li pubblica può trasformare quell’attenzione in guadagno. La misoginia diventa così una visione del mondo e un modello di business molto vantaggioso».

La politica

«Il digitale occupa uno spazio sempre più centrale nella vita quotidiana: qui si formano idee e si costruiscono modelli di relazione», spiega Katia Scannavini, co segretaria generale ActionAid. In Italia, infatti, ci sono circa 30 milioni di utenti Instagram. «Prevenire la violenza maschile contro le donne significa agire sulla cultura di disprezzo che la alimenta, anche negli ambienti digitali, dove la misoginia produce conseguenze reali», continua Scannavini, che chiede alle istituzioni di assumersi una responsabilità pubblica. Così come alle piattaforme digitali di rendersi «conto dei meccanismi con cui diffondono i contenuti e delle loro conseguenze».

ActionAid chiede quindi a Parlamento e Governo un piano nazionale di prevenzione primaria, con un focus specifico sulla violenza diffusa dalle tecnologie, l’istituzione di un tavolo permanente, di un piano nazionale per la prevenzione primaria. Perché, per l’organizzazione non è sufficiente rimuovere i contenuti dopo che il danno si è prodotto, ma occorre intervenire a monte.

La direttiva europea 2024/1385, il cui recepimento è previsto entro il 14 giugno 2027, va in questa direzione: chiede agli Stati membri di adottare misure di prevenzione e intervento precoce, sostenere campagne di sensibilizzazione e coordinare le politiche contro la violenza. E prevede pene per specifiche condotte.

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