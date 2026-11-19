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Una bambina di sei anni, originaria della Costa d’Avorio, è dispersa nel Mediterraneo dopo il naufragio di un’imbarcazione, partita da Sfax, in Tunisia, al largo di Lampedusa. La Guardia costiera ha salvato 50 persone, tra cui dieci donne e tre minori, finite in acqua quando la barca su cui viaggiavano si è rovesciata ed è affondata. Si sarebbe inclinata su un fianco poco prima di essere raggiunta dalla motovedetta di ricerca e soccorso della Guardia costiera. Durante la notte, le autorità italiane hanno recuperato i naufraghi e li hanno accompagnati al molo Papa Francesco sull’isola di Lampedusa. I migranti salvati provengono da Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali.

Soltanto due giorni fa l’Unhcr aveva diffuso i nuovi dati sulle persone morte o disperse nel Mediterraneo centrale: secondo l’agenzia delle Nazioni Unite, nel 2026 hanno già superato le mille. Un numero simile allo stesso periodo del 2025, benché gli arrivi via mare in Italia siano diminuiti di oltre la metà, da circa 60 mila a 27 mila.

Un altro naufragio si è verificato al largo del Senegal, la notte tra il 17 e il 18 novembre, lungo la rotta migratoria verso le isole Canarie. Nella notte una piroga si sarebbe ribaltata dopo aver urtato gli scogli nei pressi di Yenne, a sud di Dakar. Secondo il racconto di un sopravvissuto interrogato dalla gendarmeria, a bordo si trovavano circa cento persone, tra cui cinque donne. L’agenzia Afp ha riferito inizialmente di almeno una vittima, mentre secondo il sito senegalese Seneweb sono quattro i corpi recuperati sulle spiagge di Yenne e Sendou. Diverse persone risultano ancora disperse.

Oggi è atteso a Brindisi, invece, lo sbarco di otto persone soccorse il 15 novembre dalla Life Support di Emergency. Secondo quanto riferito dall'ong, i naufraghi, tutti uomini tra cui un minore non accompagnato, sono stati costretti a gettarsi in mare da un’imbarcazione non identificata, che si era avvicinata ad alta velocità alla nave umanitaria, girandole intorno due volte. I soccorritori li hanno recuperati dall'acqua prima dell’alba, nella zona Sar libica. Le persone salvate, originarie di Pakistan e Bangladesh, erano partite da Zawiya, in Libia. «Una volta arrivati a bordo i naufraghi erano tremanti, sia per il freddo sia per la paura, in evidente stato di shock post traumatico», racconta Giacomo Marro, medico della Life Support. Nei giorni precedenti l'equipaggio aveva anche ritrovato il corpo senza vita di una donna, lasciato alla deriva, e denunciato intimidazioni da parte di un’altra imbarcazione non identificata.

«Il Mediterraneo centrale è uno dei tratti di mare più sorvegliati al mondo, tra aerei, droni e radar, è inaccettabile che le persone in movimento continuino a morire lungo questa rotta», denuncia Jonathan Nanì La Terra, capomissione della Life Support. Secondo Emergency, intercettazioni violente e respingimenti verso la Libia sono conseguenze anche delle politiche europee di esternalizzazione delle frontiere: «Anziché essere complice di soprusi e crimini commessi contro i migranti, l’Europa dovrebbe attivare canali di accesso legali e sicuri e nel frattempo attivare una propria missione di ricerca e soccorso in mare», conclude Nanì La Terra.

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