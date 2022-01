Le notizie di oggi 4 gennaio: nella giornata di oggi, le Regioni riceveranno in distribuzione il primo antivirale per curare il Covid. Si tratta del Molnupiravir dell’azienda farmaceutica Merck, il suo nome commerciale è Lagevrio.

L’arrivo della pillola anti Covid di Merck era stato annunciato dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, lo scorso 30 dicembre, in una nota in cui si comunicava che il Comitato tecnico scientifico avrebbe distribuito il farmaco a partire dal 4 gennaio.

Il Molnupiravir serve per curare i pazienti Covid non ospedalizzati e «con malattia lieve-moderata di recente insorgenza» che presentino «condizioni cliniche concomitanti» tali da rappresentare «specifici fattori di rischio per lo sviluppo di una forma grave».

Il farmaco può essere assunto entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi e va a interferire con la capacità del virus di replicarsi, inducendo errori nel codice genetico del virus, che ne impediscono la duplicazione. Questo riduce il rischio di sviluppare forme gravi della malattia e prevenire così il ricovero. Secondo gli esperti, dovrebbe essere efficace su tutte le varianti.

Il trattamento dura 5 giorni e prevede l’assunzione di 800mg di farmaco al giorno, cioè 4 capsule due volte al giorno.

In caso di gravidanza è sconsigliato e l’allattamento al seno «deve essere interrotto durante il trattamento e per 4 giorni dopo il trattamento».

La distribuzione ai pazienti sarà curata dalle singole Regioni. La sua autorizzazione, in Italia, è arrivata con il decreto del ministero della Salute del 26 novembre scorso.

Agenas, salgono i ricoveri in terapia intensiva e in area medica

Matthias Balk/dpa via AP

Crescono le ospedalizzazioni in Italia in terapia intensiva e in area medica. Dall’ultima rilevazione dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, risultano occupati al 15 per cento i riparti di terapia intensiva e al 19 per cento quelli in area medica. Entrambi i dati mostrano una crescita di 1 punto percentuale rispetto alla rilevazione di ieri, 3 gennaio.

La soglia critica è fissata al 10 per cento di occupazione per le terapie intensive e al 15 per cento per l’area medica.

Il dato relativo all’occupazione in terapia intensiva è cresciuto per nove regioni: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni in area medica, le regioni con una situazione maggiormente critica sono: Valle d'Aosta, al 45 per cento, cioè 9 punti percentuali in più rispetto a ieri, Calabria, a 31 per cento, e Liguria al 30 per cento.

Sudan, convocate nuove proteste di massa

AP Photo/Marwan Ali

Le organizzazioni pro-democrazia del Sudan hanno convocato nuove proteste di massa contro il regime instaurato dal colpo di stato militare del 25 ottobre.

Nella tarda serata di domenica 2 gennaio il premier Abdalla Hamdok, dopo una violenta giornata di proteste, aveva rassegnato le dimissioni. E in un discorso alla nazione aveva detto: «Ho fatto del mio meglio per tentare di impedire al paese di precipitare verso il disastro».

Dopo il golpe del 25 ottobre, l’esercito aveva ripristinato Hamdok nel ruolo, ma il politico non è riuscito a formare un governo e ha dovuto affrontare proteste non solo contro l'esercito ma anche contro il suo accordo con i militari.

Gli attivisti hanno ora fatto sapere che le forze armate hanno chiuso le strade della capitale Khartoum e di Omdurman, tattica già usata nei mesi precedenti.

Dal colpo di stato almeno 60 dimostranti sono stati uccisi, centinaia sono stati feriti e hanno subito abusi, violenze, stupri. Il movimento pro-democrazia continua a chiedere che un governo totalmente civile guidi la transizione, ma i generali rifiutano.

Matematico Cnr, a scuola per motivi di immagine

Cecilia Fabiano/ LaPresse

Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr, in una intervista a LaPresse afferma che «ritardare di circa un mese la riapertura delle scuole sarebbe la scelta più razionale». Ma il governo non lo farà «per motivi di immagine».

«Per ridurre l’impatto sulla curva epidemica sarebbe utile ritardare di circa un mese la riapertura delle scuole, offrendo la possibilità dello smart working ai genitori, specialmente dei più piccoli. Sarebbe la scelta più razionale, ma non credo che il governo la adotterà, per motivi di immagine. È una scelta politica».

L'esperto ha suggerito che le settimane di chiusura «potrebbero essere recuperate durante l'anno scolastico (o alla fine)» e poi potrebbero «essere sfruttate per fare test a tappeto sui ragazzi, sia tamponi che sierologici, e per potenziare le terze dosi in maniera selettiva, non solo negli anziani più a rischio per l’età, ma anche nei giovani che fanno circolare di più il virus».

«Ad oggi – ha sottolineato – la copertura vaccinale è solo il 4,5 per cento per i bambini tra i 5 e i 12 anni, mentre nella fascia tra i 12 e i 19 anni siamo al 75 per cento».

