Il tennista Djokovic potrebbe essere espulso dall’Australia

Il tennista serbo Novak Djokovic, numero uno al mondo, è stato bloccato alla frontiera australiana perché in possesso di una esenzione dalla vaccinazione contro il Covid-19 considerata «non valida». Al momento Djokovic è detenuto in un hotel del governo in attesa della decisione di un giudice.

Atterrato ieri, 5 gennaio, a Melbourn, dove il 17 gennaio si terrà l’Australian Open, il primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam, era stato invitato a ripartire, dopo che i funzionari dell'Australian Border Force, la polizia di frontiera, hanno giudicato invalida la sua esenzione medica dalla vaccinazione. Djokovic ha fatto ricorso contro la decisione.

La possibilità del nove volte campione di giocare agli Australian Open a partire dal 17 gennaio rimane nel limbo. Il giudice della Federal Circuit Court, Anthony Kelly, ha affermato che c'è stato un ritardo nel ricevere la richiesta di revisione delle decisioni sui visti e il divieto temporaneo di espulsione di Djokovic. Un avvocato del governo ha concordato che il 34enne Djokovic non dovrebbe essere espulso prima di venerdì, mentre l'udienza è stata rinviata a lunedì.

Kazakistan, decine di morti a causa delle proteste

Secondo la polizia di Alamaty, la più grande città del Kazakistan, 12 ufficiali sono rimasti uccisi negli scontri con i manifestanti e uno è stato trovato decapitato. Mentre 353 sarebbero gli agenti feriti, stando all’ufficio del comandante della città, riportato dal canale di stato Khabar-24. Negli scontri avrebbero perso la vita decine di manifestanti.

Le proteste, in corso da ieri, vertono sull'aumento del costo del gas, scaturito dalla decisione del governo kazako di eliminare il limite massimo al prezzo del Gpl.

L’alleanza militare guidata dalla Russia, l'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, ha dichiarato che invierà truppe di stabilizzazione in Kazakistan su richiesta del presidente Kassym-Jomart Tokayev.

Nella serata di ieri, la residenza presidenziale ad Almaty era stata data alle fiamme. I disordini erano iniziati nella mattinata, quando dei manifestanti avevano preso il controllo dell'edificio del comune ad Aktobe, e fatto irruzione in quello della città di Almaty, appiccando il fuoco.

Il presidente Kassym-Jomart Tokayev aveva dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese, compresa la capitale, Nur-Sultan, fino al 19 gennaio, con un coprifuoco notturno fra le 23 e le 7. Aveva affermato che intendeva «agire nel modo più duro possibile», mentre la polizia aveva iniziato a usare blindati, gas lacrimogeni e granate per disperdere i dimostranti.

La Corea del nord ha lanciato un missile ipersonico

L’agenzia stampa statale nordcoerana, Kcna, ha reso noto che la Corea del nord ha effettuato un test balistico lanciando un missile ipersonico.

Ieri, i militari della Corea del sud avevano annunciato che la Corea del Nord aveva lanciato un «proiettile non identificato». Il lancio sarebbe avvenuto alle 08.10 ora locale, da un sito della provincia settentrionale di Jagang, al confine con la Cina e il missile sarebbe finito in mare, al largo delle coste orientali sudcoreane a 500 km dal Giappone.

Gli Stati Uniti hanno affermato che il lancio di missili balistici da parte della Corea del nord «evidenzia l'impatto destabilizzante del programma di armi illecite di Pyongyang», ma non rappresenta una minaccia immediata per il territorio degli Stati Uniti o per i suoi alleati, la Corea del sud e il Giappone, verso i quali l’impegno statunitense rimane «ferreo».

Si è trattato del primo episodio di test missilistico del nuovo anno, l’ultimo test risale allo scorso ottobre. Il regime nordcoreano è sottoposto a sanzioni internazionali per la sua politica di sviluppo di bombe nucleari e missili in grado di portare testate nucleari, intrapresa in violazione delle risoluzioni delle Nazioni unite.

