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L'assegno da 82,14 milioni di euro che la Regione Lazio deve versare al gruppo sanitario San Raffaele — fondato dal deputato della Lega Antonio Angelucci — si è trasformato in un durissimo colpo politico e amministrativo per la giunta guidata da Francesco Rocca, la cui intera strategia difensiva è crollata davanti alla giustizia amministrativa.

La nuova e più pesante battuta d'arresto per la Pisana è arrivata dal Consiglio di Stato con il decreto monocratico n. 4470/2026, firmato dalla presidente della Terza sezione Rosanna De Nictolis. Il provvedimento ha respinto l'istanza cautelare d'urgenza presentata dalla Regione Lazio per congelare l'ingente pagamento e revocare la precedente pronuncia favorevole a San Raffaele S.p.A.

Alla base del verdetto c'è un clamoroso vizio procedurale: il ricorso della Regione è stato considerato tardivo. Trattandosi di un rito d'ottemperanza, la legge prevede infatti che i termini di impugnazione siano dimezzati a soli trenta giorni. Poiché la sentenza era stata notificata il 24 luglio 2026, e tenendo conto della sospensione feriale estiva, la contestazione avrebbe dovuto essere depositata entro il 23 settembre 2026. L'iniziativa dell'ente è invece arrivata fuori tempo massimo, rendendo l'istanza del tutto irricevibile.

Nel decreto del 22 ottobre, la presidente De Nictolis ha inoltre ridimensionato l'urgenza avanzata dall'amministrazione sulla base del decreto-legge 669/1996, evidenziando che tale norma trova applicazione prima dell'inizio del giudizio di esecuzione e non in una fase successiva. A conferma del fallimento legale, la magistrata ha scritto nel provvedimento che «appare fondata l'eccezione di irricevibilità del ricorso», lasciando la Pisana in una posizione di estremo imbarazzo.

La vicenda

Il maxi-risarcimento trae origine da un lungo contenzioso sull'assistenza sanitaria fornita in convenzione e sull'esecuzione delle sentenze che avevano riconosciuto al gruppo crediti pregressi e conguagli nell’era Polverini.

Si tratta di una vicenda complessa in cui la Regione, in sede civile prima dell'insediamento della Giunta Rocca, aveva persino ottenuto importanti vittorie legali contro le pretese della società nel 2017 e nel 2022. Tuttavia, la nuova accelerazione sul debito ha fatto esplodere lo scontro politico scoppiato dopo un'inchiesta di Domani che ha portato sotto i riflettori l'enorme somma destinata alla galassia sanitaria della famiglia del deputato Antonio Angelucci, ex datore di lavoro del governatore.

A complicare la posizione della maggioranza sono stati i dettagli contabili emersi durante i lavori di commissione. L'Avvocatura regionale aveva espresso forti perplessità su una quota di circa 5 milioni di euro derivante dal calcolo retroattivo degli interessi a partire dal 2023, sconsigliandone il pagamento per evitare il rischio di un danno erariale.

Sotto la pressione delle opposizioni e a seguito del dibattito consiliare, il 3 novembre la maggioranza ha approvato con 27 voti favorevoli la legge sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio per un totale di circa 78 milioni di euro a favore di San Raffaele S.p.A.

L'importo originario di 82,14 milioni è stato ridotto grazie a un emendamento che ha stralciato la quota contesa di oltre 4,1 milioni di euro di interessi, rinviandone la quantificazione al Consiglio di Stato. Una mossa che ha confermato la fondatezza delle contestazioni sollevate dalle minoranze, mentre sullo sfondo continuano a far discutere sia la crescita del valore della produzione del gruppo sia i recenti sviluppi sull'iter per la riapertura della clinica San Raffaele di Velletri.

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