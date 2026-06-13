Nel giorno in cui si svolgono anche il corteo di Remigrazione e Riconquista, la manifestazione dei Pro Vita e la costituente del partito di Vannacci, «15-20mila» persone sono in piazza per mostrare il volto accogliente, solidale e inclusivo della città: «Rompiamo il silenzio, non normalizziamoli». L’appello al governo per gli attivisti della Flotilla bloccati in Libia. Le realtà studentesche verso il ministero di Salvini

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Era già lunghissimo il corteo “Fuck remigration” quando verso le 16 ha mosso i primi passi dal Colosseo a via dei Fori Imperiali, al canto di «Siamo tutte antifasciste» tra gli applausi coordinati con il coro della folla. «Roma è una città antifascista e antirazzista, daje raga alziamo la voce», hanno gridato dal megafono gli organizzatori dal furgone di testa, quello degli spazi sociali della città che hanno lanciato la mobilitazione e costituito il comitato di Fuck Remigration dopo l’assemblea pubblica del 21 maggio all’università Sapienza.

FOTO ANSA

«Roma è una città accogliente, solidale e inclusiva», ha ribadito anche Cristiana Gallinoni di Acrobax a Domani per chiarire le ragioni che spingono la grande manifestazione antifascista a sfilare per le vie del centro città, sotto il sole dell’estate in arrivo, nello stesso giorno in cui a Roma si svolge anche il corteo di Remigrazione e Riconquista, nel quartiere Prati, la manifestazione a sostegno della vita dei Pro Vita, da piazza della Repubblica a San Giovanni, e l’assemblea costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci all’Auditorium della Conciliazione, a pochi minuti dal Vaticano.

«Anche se non abbiamo potuto impedire il corteo di Remigrazione siamo riusciti a rompere il silenzio che c’era attorno ai temi che portano in piazza. Che stanno diventando normalità anche grazie alle politiche della maggioranza di governo», dice ancora Gallinoni, che ricorda come sia stato intenzionale contrapporre al corteo nazionale di Remigrazione la mobilitazione romana di “Fuck Remigration”, che dimostra il vero sentire della Capitale. Gli organizzatori parlano di 15-20mila persone scese in piazza.

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Gli appelli per i due attivisti della Flotilla

«Oggi essere in piazza vuol dire anche denunciare il fatto che la normalizzazione delle relazioni con la Libia ha due evidenti interessi: le migrazioni, per cui finanziamo la guardia costiera libica, e gli interessi economici. Un anno fa abbiamo portato a casa un criminale di guerra e torturatore di migranti libico, oggi quelle stesse relazioni non servono per riportare a casa un professore e un’educatrice», dice Enrica Rigo, legale del team italiano di Global Sumud Flotilla, alla testa del corteo insieme a Tony La Piccirella, per attirare l’attenzione anche su Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due italiani del convoglio di terra diretto verso Gaza che sono da 21 giorni detenuti in Libia senza accuse formali.

Mentre parla, il corteo raggiunge via Cavour e si ferma qualche minuto per compattarsi. Nello stesso momento anche l’altro corteo, quello indetto dalle realtà studentesche Cambiare Rotta e Osa, sempre per contestare la presenza di Remigrazione a Roma, insieme ai movimenti per il diritto all’abitare è partito da piazzale del Verano: «Stiamo andando da Matteo Salvini, Gli porteremo i nostri regali. Gli diremo che non stiamo venendo in pace», hanno gridato gli organizzatori intenzionati a raggiungere il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Foto di Chiara Sgreccia

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