Tra stand, simulazioni, percorsi esperienziali e dimostrazioni, i Carabinieri accoglieranno grandi e piccoli in un viaggio tra storia, tradizione, innovazione, sport e ambiente

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Dal 4 al 7 giugno, in occasione della celebrazione del 212esimo Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, Villa Borghese ospiterà il “Villaggio Arma”, un evento dedicato alla comunità per raccontare l’Istituzione, in tutte le sue articolazioni e specialità.

Tra stand, simulazioni, percorsi esperienziali e dimostrazioni, i Carabinieri accoglieranno grandi e piccoli in un viaggio tra storia, tradizione, innovazione, sport e ambiente.

I festeggiamenti prenderanno il via la mattina del 4 giugno, alle ore 10, all’incrocio tra Viale dell’Obelisco e Piazzale dei Martiri, con l’alzabandiera solenne, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Salvatore Luongo e diverse Autorità politiche e militari che interverranno. L’inaugurazione ufficiale del Villaggio, che si estenderà nei giardini del Pincio, proseguirà con il taglio del nastro da parte del Generale Luongo affiancato dalla madrina della manifestazione, l’attrice Maria Grazia Cucinotta e da Flavio Insinna, che presenterà l’evento.

Per quattro giornate, dalle ore 09:00 alle 20:30 (sabato 6 giugno fino alle 22:00), uomini e donne della Benemerita saranno a disposizione dei cittadini per raccontare l’Istituzione.

Nel corso del periodo di apertura del Villaggio sarà possibile incontrare anche diversi atleti del Centro Sportivo Carabinieri, che hanno preso parte alle principali manifestazioni sportive.

Di seguito sono illustrate le principali iniziative.

Attività per bambini e famiglie

Ogni mattina inizierà con attività dedicate ai più piccoli: i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado potranno montare in sella ai cavalli accompagnati dagli istruttori del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, e apprendere – tra i pini maestosi della Villa – l’arte della ferratura degli zoccoli.



Esperienze “crime”

Per gli appassionati di investigazione, gli esperti del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS) proporranno un software interattivo con visori 3D che simula una scena del crimine, offrendo un'esperienza immersiva e didattica. Il Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria, invece, mostrerà – tramite l’uso di luci UV – come distinguere le banconote false, rivelando i dettagli invisibili a occhio nudo. Il Nucleo Subacquei porterà in Villa Borghese una vasca per simulazioni: grazie a un robottino teleguidato e a moderne apparecchiature, sarà possibile cimentarsi nel recupero di oggetti sommersi, come avviene nelle reali operazioni subacquee.



Tecnologia e sicurezza

Tra le attrazioni, una killing house, un ambiente addestrativo che simula scenari di emergenza, in cui interverranno gli artificieri dell’Arma e le Squadre Speciali (API) per neutralizzare minacce esplosive.

Nel “Percorso Ebrezza”, invece, i militari della Radiomobile faranno provare al pubblico occhiali speciali che simulano gli effetti di alcol e droghe, dimostrando i pericoli della guida in stato di alterazione. Presente anche uno stand dedicato dove sarà possibile provare una simulazione di guida a 360° tramite visore VR.



Sport e prevenzione

Il Villaggio sarà anche un'occasione per praticare sport all’aria aperta e scoprire l’impegno dell’Arma nella promozione di stili di vita sani. Saranno organizzate lezioni dimostrative di scherma e sessioni di difesa personale sul tatami, tenute da atleti del Centro Sportivo Carabinieri.

Tra le attività più coinvolgenti, il pubblico potrà provare il simulatore di sci o scalare una parete d’arrampicata, sotto la supervisione degli istruttori del Centro Addestramento Alpino dell’Arma. Un’esperienza dinamica e formativa, adatta a tutte le età, pensata per stimolare coordinazione, concentrazione e spirito di squadra.

Ampio spazio anche alla prevenzione e al primo soccorso: grazie a esercitazioni pratiche di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), i partecipanti potranno apprendere le manovre salvavita fondamentali, come la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree, anche su manichini pediatrici.

Spettacolo e ambiente

Presso il Galoppatoio, cavalieri e amazzoni si esibiranno nel salto a ostacoli. La biodiversità sarà al centro di un vero e proprio "villaggio nel villaggio" nel quale i Carabinieri Forestali guideranno i visitatori alla scoperta della flora e fauna, spiegando anche le fasi della rigenerazione post-incendio in un ecosistema boschivo.



Appuntamenti speciali e conferenze

Accanto alle attività permanenti, il Villaggio ospiterà una serie di incontri e talk tematici aperti fino ad esaurimento posti con la partecipazione del personale dell'Arma e ospiti esterni.

Il calendario

Giovedì 4 giugno:

Bullismo e cyberbullismo: conferenza moderata dall’avvocata Deborah Izzo. Saranno presenti Giovanna Pini, presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo “Bullistop”, Luigi Busà oro olimpico a Tokyo e atleta del Centro Sportivo Carabinieri e militari del RACIS.

L’Arma per il sociale: ospiti il presentatore e attore Flavio Insinna, il doppiatore Francesco Pannofino, il fondatore di PizzAut, Nico Acampora, e l’Associazione ONLUS “Enzo d’Alessandro”.



Venerdì 5 giugno:

La sicurezza stradale: un dibattito, con ospite la creator Matilda Porta, l’Associazione Ragazzi On the Road e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, moderato dal Direttore della rivista “Quattroruote”, Alessandro Lago, rivolto a giovani studenti.

Sicurezza energetica nazionale: un incontro sulla cooperazione tra ENEL e Arma dei Carabinieri come modello di difesa integrata delle infrastrutture energetiche critiche.



Sabato 6 giugno:

Violenza di genere: dibattito moderato dalla giornalista Mediaset, Beatrice Bortolin, con ospiti Alessia d’Innocenzo (Associazione Differenza Donna), la doppiatrice Domitilla D’Amico e militari del RACIS e del Nucleo Investigativo di Roma.

Tutela agroalimentare: modera l’incontro la giornalista Alessandra Ferraro (Direttrice RAI Isoradio) e interverranno Eleonora Iacovoni, Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare, Cesare Baldrighi, Presidente Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, Simone Maniero, Agente vigilatore del Consorzio di Mozzarella di Bufala Campana DOP, Raffaele Cirone, Presidente Federazione Apicoltori Italiani, Nicola Di Noia, Direttore Generale UNAPROL, Fabio Cerretano, Presidente Federazione Nazionale Associazioni Tartufai italiani, lo chef Alessandro Circiello, e rappresentanti del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.



Domenica 7 giugno:

Truffe agli anziani: conferenza moderata da Alessandra Forte, giornalista e caporedattrice cronaca TG2 RAI. Ospiti Lino Banfi, testimonial della campagna dell’Arma contro le truffe, e Massimiliano Dona (Presidente Consumatori.it e creator), insieme ai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma.



Gran finale:

Domenica 7 giugno, il Villaggio Arma si chiuderà con il tradizionale Carosello equestre del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, a partire dalle 19:00 in Piazza di Siena e, a seguire, un concerto della Banda dell’Arma che si esibirà dalla terrazza del Pincio con brani classici e moderni.

Sarà possibile seguire i principali eventi in diretta streaming sul canale Youtube dell’Arma e anche all’interno del Villaggio Arma.

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