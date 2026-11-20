Da Genova a Perugia, passando per Roma e Bologna, lo sciopero generale contro governo e carovita sta portando in piazza migliaia di persone. A Roma, in testa al corteo il segretario della Cgil Landini: «La manovra fa schifo»

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Migliaia in piazza in decine di piazze italiane a protestare contro governo e carovita con uno sciopero generale. Anche a Roma il corteo della Cgil è partito da piazza Vittorio: tra la gente, simboli della pace, carrelli della spesa, bandiere rosse del sindacato, cartelli e striscioni. AMa quello di Cgil non è l’unico corteo. Gli studenti si sono riuniti anche Piramide e a Piazzale Aldo Moro, davanti all’università Sapienza per lo sciopero internazionale studentesco contro riarmo e carovita e per il diritto allo studio. Insieme ai vertici del sindacato, in piazza anche i leader del centrosinistra.

Al centro della protesta ci sono le politiche economiche e fiscali del governo, la legge di bilancio, il carovita, il riarmo, nonché la richiesta di salari più alti, più risorse per la sanità, la scuola e i servizi pubblici, e maggiori investimenti sul lavoro. Alla testa del corteo, sopra un furgone, è stato posizionato un missile con dei fiori in cima e la bandiera della pace su un lato.

Lo striscione di testa recita «No al riarmo e al carovita: Sciopero generale» mentre sopra un altro si legge «Case, non armi».

Il corteo Cgil a Roma si è fermato davanti al Colosseo per ricordare i lavoratori morti sul lavoro. Qui, nella notte tra il 22 e il 23 settembre, Andrea Moretti, operaio di 22 anni, ha perso la vita precipitando mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. A poche centinaia di metri, il 3 novembre dello scorso anno, era morto anche Octav Stroici intrappolato sotto il crollo della Torre dei Conti, avvenuto durante i lavori di restauro.

Morti sul lavoro che Alessandro Ascani, della Fillea Cgil, il sindacato degli edili, ricorda prima di tornare alle ragioni dello sciopero: «Oggi i lavoratori rinunciano a un altro giorno di paga per mandare a casa uno dei governi più inconcludenti della storia repubblicana. La presidente del Consiglio Meloni, la pensa all’opposto, continua a presentare l’Italia come uno dei primi Paesi dell’Ue: ci racconta un mondo che non esiste, dove a pagare sono lavoratori, giovani e pensionati», dice ancora Ascani dalla testa della mobilitazione: «La legge di bilancio del governo non tiene conto del paese. Per questo abbiamo bisogno di invertire la rotta delle politiche economiche e sociali».

Contro la manovra

Una «bellissima giornata», c'è una «grandissima partecipazione», una giornata che «unisce le generazioni e, soprattutto, indica piazze dove rinasce la speranza di un cambiamento, per ridare un futuro, e che dice al governo che è il momento di cambiare» ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini dando il via alla mobilitazione organizzata dal sindacato a Roma per lo sciopero generale. «Il governo è in confusione, non ne ho mai visto uno che presenti una manovra e che ci siano 2.000 emendamenti della maggioranza per cambiarla. I primi che pensano di aver fatto una manovra che fa schifo sono loro, perché altrimenti non avrebbero presentato duemila emendamenti per cambiarla». Dietro di lui migliaia di persone in corteo per chiedere un Paese più giusto marciano per via Merulana, diretti verso i fori imperiali. Migliaia le persone in piazza anche nelle altre città del Paese, come Torino, Bologna e Napoli, sarebbero 150 quelle che si stanno mobilitando oggi in tutto il Paese.

«Questo - aggiunge - dimostra anche che abbiamo ragione a dire che questa è una manovra che non serve al Paese ma di marchette e che non affronta nessuno dei problemi delle persone». Dal punto di vista del governo, una protesta «preventiva» ha detto a Skytg24 il ministro delle Imprese Adolfo Urso: «Landini lo proclamato prima ancora di conoscere i contenuti della manovra».

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