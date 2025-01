Lo “scudo penale” è un provvedimento che dovrebbe evitare ai membri delle forze dell’ordine che operano in situazioni critiche con armi o con l’uso della forza di essere automaticamente iscritti nel registro degli indagati. Un’idea del governo che ha scatenato polemiche tra le opposizioni e in tutto il Paese. Proprio per questo, abbiamo chiesto alle lettrici e ai lettori della newsletter Oggi è Domani che cosa ne pensano.

Un provvedimento ingiusto

La risposta degli abbonati e delle abbonate è stata unanime: per tutti si tratterebbe di un provvedimento ingiusto. Per molti rischierebbe di minare la fiducia dei cittadini verso le forze dell’ordine e le istituzioni. Altri hanno sottolineato che renderebbe le forze dell’ordine intoccabili. Altri ancora hanno parlato di rischio antidemocratico e di incostituzionalità. E infine c’è chi ha ribadito che siamo tutti uguali di fronte alla legge.

«Lo scudo penale non è giusto. Anche le forze dell’ordine devono rispondere di fronte alla legge per le loro azioni, soprattutto in caso di violenze gravi e/o di morti. Ovviamente occorre considerare la natura delle azioni commesse, la gravità e i diversi scenari in cui sono state commesse. Lo scudo penale indiscriminato per le forze dell'ordine rischia di minare definitivamente la già traballante fiducia dei cittadini».

«Secondo me non è giusto e rischia di rendere intoccabili le forze dell’ordine».

«Per me non solo non è giusto, ma mi sembra folle solo averlo pensato. Piano, ma neanche tanto, stiamo andando verso l’autoritarismo».

«Non è giusto. Tutti siamo uguali di fronte alla legge».

«Lo scudo penale serve al governo per ampliare e rafforzare la base elettorale, alle forze dell’ordine per avere mani libere sui manifestanti. Noi cittadini avremo timore di manifestare, di essere fermati a un posto di blocco. Sicuramente io non avrò più fiducia nelle forze dell’ordine, perché non saremo più sullo stesso livello. La divisa li salverà da qualsiasi abuso».

«Provvedimento irricevibile almeno finché sarà in vigore la nostra Costituzione repubblicana».

«Non so di quanti cittadini questo provvedimento mini la fiducia, ma sicuramente mina la mia. Mi sento sempre più ristretta nelle mie facoltà di esprimere dissenso e mi preoccupa la mancanza di discussione e confronto tra cittadini e amministratori/politici su temi che determinano il nostro vivere insieme».

«Evidentemente trattasi di una proposta del tutto antidemocratica e perniciosa. Le forze dell’ordine dovrebbero operare per i cittadini, non per la tutela della repressione».

«La mia fiducia nelle forze dell’ordine è quella che può avere un’anziana cittadina bolognese: nei decenni in città ne abbiamo viste di tutti i colori. Mi rendo conto che tra le forze dell’ordine molte brave persone corrono rischi. Ciò premesso è evidente che l'esistenza di uno scudo penale trasformerebbe quella che ora è motivata sfiducia in vera preoccupazione. Esiste una Costituzione dovrebbe bastare a impedire una simile aberrazione».

«Le forze dell'ordine dovrebbero essere le prime a voler essere trattate con ancora più rigore rispetto ai semplici cittadini. Ne va della fiducia che i cittadini dovrebbero riporre nei difensori delle libertà costituzionali. Mi pare che con questo governo il clima e gli atti di repressione stiano drasticamente peggiorando. Non dobbiamo permettere che questo avvenga. Ne va della nostra democrazia».

«Incomprensibile un'idea simile. Le forze dell'ordine, come tutti gli altri lavoratori, sono responsabili delle proprie azioni ed è la giustizia a decidere se c'è reato o no».

«Assolutamente non giusto. Ci sarebbe l’articolo 3 della Costituzione che sancisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e non che qualcuno è "più uguale degli altri"».

«Non è giusto introdurre lo scudo penale. I cittadini devono sapere che chi li tutela non è al di sopra della legge ma che la applica in modo corretto. Credo che se passasse questa norma da “stato di polizia” i primi a risentirne sarebbero le forze di polizia stesse, che si ritroverebbero con una cittadinanza ostile».

«Lo ritengo un provvedimento pericoloso, dati gli abusi che si sono visti ultimamente (si veda il caso di Brescia di qualche giorno fa, tanto per fare un esempio). Nessuno deve essere al di sopra della legge, altrimenti si mina il rapporto con tutte le istituzioni, non solo con le forze dell'ordine, e in questo Paese già non è molto buono».

Alternative e tutele già esistenti per le forze dell’ordine

Tra gli abbonati e le abbonate, c’è anche chi ha affermato che la legislazione attuale è sufficiente, dicendo che le forze dell’ordine hanno già diverse tutele. C’è poi chi ha proposto delle alternative, come la difesa gratuita per le forze dell’ordine. E c’è anche chi ha sottolineato la necessità di inserire il numero identificativo.

«Invece di introdurre uno scudo penale (in sostanza, l'impunità), il governo potrebbe e dovrebbe garantire l’assistenza giudiziaria gratuita delle forze dell'ordine, così da tutelarle da una parte e responsabilizzarle dall’altra, scoraggiando comportamenti fuori legge».

«La presente legislazione relativa agli accadimenti citati va bene com’è. La variante in discussione introdotta dal governo, se approvata, produrrà ulteriori violenze da parte degli organi di controllo dell’ordine pubblico. Meglio sarebbe un elenco di precise disposizioni a cui gli organi preposti si devono attenere nei vari casi che a essi si possono presentare. Come tutte le cose umane, non è una soluzione perfetta ma molto meglio di quanto adesso proposto e probabilmente attuato, viste le idee della attuale maggioranza».

«Assolutamente no allo scudo penale. Credo invece indispensabile il numero su casco e divisa, affinché possa essere identificato chi non rispetta la sua divisa».

«Lo scudo è una sciocchezza, non tutelerebbe né gli uni né gli altri. Semmai, che finanzino un fondo per permettere agli indagati per fatti di servizio di difendersi gratis e bene dai cosiddetti automatismi legali. E una congrua copertura assicurativa».

«Certo, il monopolio della violenza ha le sue necessità, però l'Italia dispone di un numero fra i più elevati al mondo di componenti delle forze dell'ordine ogni mille abitanti e lo si vuole aumentare. Le loro retribuzioni effettive sono più alte del resto del pubblico impiego e "devono essere aumentate". Godono di un regime pensionistico privilegiato. Di fatto godono di un trattamento giudiziario a dir poco clemente (pensiamo al G8 di Genova). Ora, in spregio alla costituzione, ai codici e al buon senso, si vuole formalizzare una loro totale impunità».

