false false

C’è una parola che ricorre nel dibattito sul reclutamento degli insegnanti: residuale. Residuali sono le assunzioni dagli elenchi regionali dei docenti che hanno già superato un concorso, residuali saranno quelle dalle graduatorie provinciali per le supplenze. Residuali sembrano essere diventate le prospettive di stabilizzazione per gli insegnanti precari del nostro paese. Nel frattempo, migliaia di docenti attendono di essere assunti dopo aver superato i concorsi del 2016, del 2018 e del 2020.

Il decreto Scuola, approvato definitivamente il 26 novembre, introduce una novità attesa da anni: la possibilità di assumere a tempo indeterminato dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) anche su posto comune, cioè sulle cattedre destinate all’insegnamento su materia e non soltanto sui posti di sostegno agli alunni con disabilità.

Si tratta di graduatorie utilizzate per assegnare incarichi a tempo determinato, nella cui prima fascia sono inseriti i docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o della specializzazione sul sostegno. Una misura che riconosce la necessità di valorizzare il personale qualificato che da anni garantisce il funzionamento delle scuole, sebbene gli stessi percorsi abilitanti siano stati trasformati in un mercato di titoli conseguibili anche per via telematica e a caro prezzo.

Non si tratta, tuttavia, di un vero doppio canale di reclutamento, cioè di un sistema che riservi stabilmente una quota delle assunzioni ai concorsi e un’altra alle graduatorie dei precari. Le assunzioni dalle GPS potranno avvenire soltanto sui posti rimasti disponibili dopo lo scorrimento delle graduatorie concorsuali e degli elenchi regionali, nei limiti delle assunzioni autorizzate.

Gli stessi elenchi regionali, istituiti per offrire una prospettiva di assunzione ai docenti che hanno superato un concorso senza rientrare nel numero dei vincitori, rappresentano un canale subordinato: vengono utilizzati soltanto se rimangono posti disponibili dopo le assunzioni dalle graduatorie concorsuali. Se si considera che attraverso questi elenchi sono stati assunti appena 2.200 docenti, è legittimo interrogarsi sulla reale portata del nuovo canale.

Nuovo concorso

Intanto, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato un nuovo concorso da 13.868 posti. Una decisione che rischia di ridimensionare ulteriormente la portata della norma appena approvata. Se si continuano a bandire concorsi per occupare le cattedre vacanti, quali posti resteranno disponibili per i canali residuali?

Secondo le stime diffuse dal ministero il 23 novembre, per l’anno scolastico 2027/2028 si potranno effettuare almeno 37mila assunzioni. Per comprendere la reale dimensione di questi numeri occorre considerare il turnover. Nell’attuale anno scolastico, a fronte di 46.642 assunzioni autorizzate, ne sono state effettuate 39.459, secondo i dati comunicati ai sindacati a ottobre. Le cessazioni dal servizio sono state 23.289. Per il prossimo settembre si prevedono altri 23mila pensionamenti. Gran parte delle assunzioni servirà a sostituire chi lascia il servizio.

Nel frattempo, nell’anno scolastico 2026/2027 sono state censite 222.182 nomine dalle GPS. Il problema, allora, non è soltanto come assumere, ma soprattutto su quanti posti assumere.

esigenze permanenti

Una parte considerevole del fabbisogno ordinario della scuola continua a essere soddisfatta con contratti a tempo determinato. Lo Stato distingue tra organico di diritto, costituito dai posti riconosciuti come stabili, sui quali possono avvenire le assunzioni a tempo indeterminato, e organico di fatto, che comprende ulteriori posti attivati annualmente per rispondere alle effettive esigenze delle scuole.

Il paradosso è che queste esigenze si ripresentano puntualmente ogni settembre. Emblematico è il caso del sostegno: quest’anno si contano oltre 148mila posti in deroga, attivati per garantire il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità, a fronte di circa 128 mila posti nell’organico di diritto.

La proliferazione dei concorsi alimenta una competizione tra idonei, precari storici e docenti specializzati (categorie sovrapponibili) per un numero insufficiente di posti, a vantaggio del mercato dei titoli a pagamento. È questa la contraddizione denunciata dai docenti che il 20 novembre, in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil, sono scesi in piazza nei pressi del Parlamento, sostenuti dalla Flc Cgil e dalla Gilda. La richiesta non è privilegiare una categoria di precari a scapito di un’altra, ma sottrarre il reclutamento alla logica del risparmio.

La sede per reperire le risorse è la legge di bilancio. Senza un investimento che trasformi in posti stabili quelli oggi attivati annualmente per soddisfare esigenze permanenti, ogni riforma del reclutamento rischia di tradursi in una diversa organizzazione delle liste d’attesa. Si continuerà a discutere di chi assumere prima, anziché del perché lo Stato consideri temporaneo un lavoro necessario per il futuro del nostro paese.

© Riproduzione riservata