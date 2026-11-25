La Camera ha confermato la fiducia al governo con 180 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astenuti. Tra le misure, il tetto del 30 per cento di studenti stranieri con determinati requisiti nelle classi prime, la trasformazione degli istituti professionali in licei professionali, un nuovo canale di reclutamento dei docenti precari e l’obbligo dei libri in formato digitale

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«Mettiamo al centro l’italiano come strumento di integrazione»: è il punto chiave che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva usato per spiegare il senso del decreto Scuola, approvato dal consiglio dei ministri a settembre e su cui oggi la Camera ha confermato la fiducia con 180 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astenuti.

Nato sulla scia delle dichiarazioni di Giorgia Meloni sull’identità italiana e di Matteo Salvini contro le cosiddette «classi ghetto», il provvedimento contiene numerose deroghe ed eccezioni, introdotte per scongiurare problemi di legittimità costituzionale e di concreta applicazione, come aveva spiegato su Domani Giulia Merlo il giorno dell’approvazione in Cdm.

Dal tetto alla presenza di studenti stranieri nelle classi, all’obbligo per i genitori di frequentare corsi di italiano in determinate condizioni, fino agli istituti professionali che si chiameranno licei, sono diverse le misure contestate. A queste si sono aggiunte, durante l’esame al Senato, nuove disposizioni, tra cui quella sui libri di testo digitali a metà prezzo, che ha diviso la stessa maggioranza.

Il tetto agli studenti stranieri

A partire dall’anno scolastico 2027/2028, nella scuola primaria, gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia non possono superare il 30 per cento degli alunni di ciascuna classe prima. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado lo stesso limite vale per gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo il sistema scolastico nazionale per almeno tre anni. Qualora non sia possibile rispettare la soglia, gli uffici scolastici territoriali dovranno provvedere alla redistribuzione degli studenti tra istituti vicini, tenendo conto della distanza dal domicilio e delle esigenze familiari. Per le scuole in cui non sarà possibile rispettare il limite è previsto un fondo per il potenziamento dell’insegnamento dell’italiano.

I corsi di italiano per i genitori

In presenza di persistenti barriere linguistiche che ostacolino il percorso scolastico dei figli, le scuole dovranno segnalare la situazione ai servizi sociali, che potranno disporre la frequenza di corsi gratuiti di italiano presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Per chi non adempie all’obbligo sono previste sanzioni da 200 a 1000 euro.

Il divieto di coprire il volto

Il provvedimento vieta di partecipare alle attività scolastiche, curricolari ed extracurricolari, con il volto coperto, salvo specifiche ragioni sanitarie, didattiche o formative. La misura, presentata come un “divieto del burqa e del niqab”, prevede sanzioni da 200 a 1000 euro.

I libri di testo digitali

Tra le novità introdotte al Senato c’è l’obbligo per gli editori di rendere disponibili i libri di testo scolastici e universitari anche in formato digitale, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla versione cartacea. La misura, voluta da Fratelli d’Italia, ha diviso la maggioranza che ha poi raggiunto un accordo per rivederne l’ambito e le tempistiche di applicazione con il prossimo decreto Milleproroghe. Il decreto alza anche da 30 mila a 40 mila euro la soglia Isee per accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo e incrementa di 21 milioni di euro per il 2026 le risorse per la loro fornitura gratuita.

L’educazione sessuo-affettiva

Il provvedimento non introduce percorsi curricolari obbligatori di educazione sessuo-affettiva. Ma incrementa di quattro milioni di euro all’anno, per il 2026 e il 2027, il Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo, destinando queste risorse alla realizzazione di progetti educativi che integrino la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo con la promozione del rispetto reciproco, delle pari opportunità, l’educazione alle relazioni e all’affettività e il contrasto alla violenza contro le donne. Non si tratta di nuovi stanziamenti.

Il latino alle medie e i nuovi licei

Dall’anno scolastico 2027/2028 viene introdotta la possibilità di studiare il latino alle medie come insegnamento facoltativo. Il decreto interviene anche sull’istruzione tecnica e professionale: gli istituti tecnici diventano licei tecnologici, mentre gli istituti professionali assumono la denominazione di licei professionali.

Il reclutamento dei docenti e il sostegno

Tra le disposizioni introdotte al Senato figura un nuovo canale di reclutamento, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, per i docenti in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, sia su posto comune sia sul sostegno. Il provvedimento modifica le procedure per la redazione del Piano educativo individualizzato degli studenti con disabilità e per la determinazione delle ore di sostegno.

La rappresentanza studentesca

Dal 2027/2028 viene istituito il Consiglio nazionale degli studenti, composto dai coordinatori regionali delle consulte provinciali studentesche o dai loro delegati, con funzioni di raccordo tra la rappresentanza studentesca e il ministero dell’Istruzione.

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