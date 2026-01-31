false false

Migliaia di manifestanti stanno radunandosi a Torino nei tre pre concentramenti di Porta Susa Porta Nuova e Palazzo Nuovo per partecipare alla manifestazione nazionale promossa in risposta allo sgombero di Askatasuna del 18 dicembre scorso. «Migliaia di persone sono in arrivo da tutta Italia per partecipare a una una giornata importante che segna non la fine ma l'inizio di un'iniziativa volta a costruire un'opposizione reale al governo Meloni - sottolineano gli organizzatori a margine del concentramento di Palazzo Nuovo - sarà una giornata lunga che vogliamo sia il più partecipata possibile. Da ore le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli fermando le persone come se Torino fosse invasa da violenti. Vogliamo rispedire al mittente questa violenza perché violenza è militarizzare un quartiere intero».

Presenti anche i rappresentanti del comitato Vanchiglia, dove si trova lo stabile sgomberato, che spiegano: «Non potevamo non esserci. Nel momento in cui vengono cancellati degli spazi di socialità fondamentali per un quartiere, il quartiere viene militarizzato, i ragazzini entrano nelle scuole scortati dalle forze dell'ordine non possiamo voltare la faccia dall'altra parte mentre i bisogni e le necessità delle persone normali sono l'istruzione, una sanità che funzioni, il lavoro, un ambiente tutelato, la crisi climatica che avanza senza delle risposte da questo governo».

Ieri, intanto, al termine del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, prefetto di Torino, ha adottato, per le zone cittadine interessate dalla manifestazione, due provvedimenti urgenti.

Con il primo si vieta la somministrazione da asporto e la detenzione di bevande in contenitori di vetro, alluminio o comunque atti all'offesa, con la seconda ordinanza, invece, è stato disposto il divieto di detenere oggetti e materiali idonei all'occultamento del viso, nonché fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura.

Il Comune, infine, è stato incaricato dei provvedimenti di viabilità, divieti di sosta, rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti e della comunicazione a operatori economici e cittadinanza.

Nel dettaglio, oltre i divieti di sosta in vigore da questa mattina, sono state previste limitazioni viabili lungo il percorso dei tre cortei, alcune linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni nell'area interessata dal passaggio dei manifestanti e la metropolitana svolgerà regolare servizio ma saranno chiuse le stazioni metro Porta Susa e Porta Nuova.

Intanto la Questura di Torino ha predisposto servizi di osservazione e di vigilanza connessi all'arrivo nel capoluogo torinese dei manifestanti, nonché vigilanze fisse e dinamiche nei confronti di obiettivi sensibili.

I servizi preventivi, già in corso, riguardano l'ambito stradale, autostradale, ferroviario e aeroportuale, nonché il valico di frontiera terrestre del Frejus e del Monginevro, con controlli di eventuali manifestanti anche provenienti dall'estero, finalizzati non solo all'identificazione di eventuali facinorosi, ma anche al rinvenimento di oggetti idonei all'offesa o utili al travisamento.

Nel corso dei servizi, ieri sono state identificate dalla polizia di Stato 747 persone, e controllati 236 veicoli e quattro voli aerei. I controlli si sono intensificati questa mattina su auto, pullman e treni.

Dieci persone, tre provenienti dalla Francia, otto dall'autostrada Torino-Milano e due in treno da Genova, sono state accompagnate in ufficio perché trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna e oggetti per il travisamento.

Una delle persone provenienti da Genova è stata trovata in possesso di una grossa chiave inglese e un coltello.

Sono stati rinvenuti e sequestrati anche bombolette spray e bastoni.

Al momento sono ventiquattro i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da uno a tre anni. Tra questi anche due cittadini francesi e un cittadino russo. Sono dieci gli avvisi orali emessi dal Questore di Torino a mezzo della locale divisione polizia anticrimine, nei confronti di manifestanti, provenienti anche da altre province d'Italia e dall'estero. Ulteriori attività di controllo del territorio hanno permesso di emettere sette Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane).

«Askatasuna vuol dire libertà. Torino è partigiana. Contro governo, guerra e attacchi agli spazi sociali», recita invece lo striscione che riprende il manifesto disegnato da Zerocalcare che apre il corteo di Palazzo Nuovo, uno dei tre che stanno attraversando il capoluogo piemontese per ritrovarsi in piazza Vittorio e proseguire insieme nelle strade del quartiere Vanchiglia «Oggi Torino ha un aspetto più bello di sempre, oggi Torino porta in alto un valore importante quello della resistenza perché oggi siamo tutti partigiani», hanno sottolineato dal microfono alla partenza da Palazzo Nuovo.

