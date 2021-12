Le notizie di oggi 11 dicembre: alla vigilia del 6 gennaio 2021, giorno dell’assalto al Congresso americano, era circolato un Power Point di 38 pagine, contenente un piano per impedire a Joe Biden di insediarsi alla presidenza.

A rivelarlo è l'ex capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, che secondo quanto rivelano il New York Times e il Guardian, avrebbe consegnato il documento al comitato ristretto della Camera che indaga sull'assedio a Capitol Hill del 6 gennaio.

Il testo, dal titolo "Election Fraud, Foreign Interference & Options for 6 Jan", conterrebbe delle raccomandazioni su quanto l’ex presidente Donald Trump avrebbe dovuto fare per impedire l’insediamento di Joe Biden. Tra queste figurano: la proclamazione dello stato d’emergenza, con l’argomentazione che potenze straniere come Cina e Venezuela avevano manipolato le elezioni, poi l’annullamento di tutti i voti espressi per via elettronica, che avevano maggiormente favorito il rappresentate democratico. Quindi, il Congresso avrebbe dovuto rifiutare di certificare la vittoria di Biden, permettendo a Donald Trump di rimanere in carica.

«Il fatto che Meadows fosse in possesso di un Power Point il giorno prima dell'attacco al Campidoglio che descriveva i modi dettagliati per organizzare un colpo di Stato suggerisce che fosse almeno a conoscenza degli sforzi di Trump e dei suoi alleati per impedire che la certificazione di Joe Biden avesse luogo il 6 gennaio», riferisce il Guardian.

