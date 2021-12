Le notizie di oggi 16 dicembre: peggiorano i dati sull’andamento della pandemia, i dettagli sulla variante Omicron, l’incontro tra il segretario della Nato e il presidente dell’Ucraina, la visita di congedo del presidente Mattarella in Vaticano

Il rapporto Gimbe

Per il periodo che va dall’8 al 14 dicembre, la fondazione Gimbe rileva un generale andamento negativo della situazione. Sono aumentati infatti i contagiati, gli ospedalizzati e i morti, rispetto alla settimana precedente.

In particolare in quest’ultima settimana i nuovi positivi sono stati 24.568 contro i 105.771 della scorsa rilevazione, cioè il 17,8 in più in termini percentuali; i decessi, 663, contro 558 dell’altra settimana, pari al 18 per cento in più, con una media di 95 morti al giorno rispetto agli 80 della settimana precedente.

In aumento anche i ricoverati con sintomi, pari a 7.163, contro i 6.078 (+17,9 per cento) dell’ultima rilevazione, e quelli nelle terapie che sono passati da 776 a 863 (+11,2 per cento).

Tuttavia, «nonostante l’aumentata pressione sugli ospedali – si legge nel rapporto – nelle ultime settimane si è progressivamente ridotta la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica e in terapia intensiva sul totale degli attualmente positivi». Dunque, malgrado la crescita dei ricoveri, rispetto alla settimana precedente, rispetto al numero dei positivi ci sono, in termini percentuali, meno ospedalizzati. Il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta spiega che «a fronte di un numero di tamponi sostanzialmente stabile, questo dato è verosimilmente da imputare all’incremento delle terze dosi , che riportano l’efficacia a valori più elevati».

L’incontro Nato – Ucraina

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l’incontro di questa mattina ha chiesto alla Russia di tornare alla diplomazia, ribadendo che qualsiasi azione militare contro l’Ucraina comporterà gravi conseguenze.

«Abbiamo discusso del sostanziale accumulo militare della Russia intorno all'Ucraina, con decine di migliaia di truppe pronte al combattimento, carri armati, artiglieria, unità corazzate, droni, sistemi di guerra elettronica», ha dichiarato Stoltenberg, che ha aggiunto: «Non vediamo alcun segno che questo accumulo si stia arrestando o rallentando. Al contrario, continua. E non ha giustificazione, è provocatorio, destabilizzante e mina la sicurezza in Europa. Chiediamo alla Russia di tornare alla diplomazia e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Qualsiasi ulteriore aggressione contro l'Ucraina avrà gravi conseguenze e un prezzo alto».

La variante Omicron

La variante Omicron, classificata dall’Organizzazione mondiale della sanità come «variante di preoccupazione», Voc (Variant of Concern), diventerà prevalente nei prossimi due mesi. Lo afferma il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, nel rapporto settimanale sulla situazione pandemica. «Il nostro paese è entrato in una fase critica della pandemia per la convergenza di vari fattori: la stagione invernale, gli oltre 6 milioni di non vaccinati, il netto ritardo iniziale nella somministrazione delle terze dosi, le imminenti festività natalizie che aumenteranno contatti sociali e contagi e, soprattutto, la progressiva diffusione della variante omicron che secondo l’Ecdc – il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie – diventerà prevalente in Europa entro i primi due mesi del 2022».

In Italia, secondo i dati Ecdc, i casi riportati sono 27, mentre nel resto d’Europa è in aumento l’incidenza dei contagi locali rispetto a quelli “importati” da altri paesi. Sebbene i dati sull’impatto della variante omicron siano ancora limitati, negli ultimi giorni l’Ecdc e l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, hanno pubblicato degli studi sulla variante Omicron sulla base dei dati provenienti in particolare da Sudafrica, Danimarca e Inghilterra.

Circa l’indice di trasmisibilità – si legge nel rapporto Gimbe – «la variante omicron è più contagiosa della delta con un tempo di raddoppio dei casi attualmente stimato intorno a 2-3 giorni. Non è ancora chiaro se la rapida crescita nei Paesi con elevati tassi di copertura vaccinale dipenda dalla capacità del virus di sfuggire alla risposta immunitaria, dall’aumento di trasmissibilità o dalla combinazione di entrambi i fattori».

Quanto alla contagiosità, sembra registrarsi una «maggiore incidenza di reinfezioni in persone guarite e una ridotta efficacia dei vaccini. A tal proposito, i dati del Public Health England mostrano che l’efficacia di due dosi di vaccino sulla malattia sintomatica si riduce nettamente, ma risale dopo la somministrazione della terza dose (circa 70-75 per cento). Ma non ci sono ancora dati sostanziali sull’efficacia dei vaccini nei confronti delle forme severe di malattia da variante omicron.

Infine rispetto alla severità della malattia, «anche se i dati sudafricani suggeriscono che questa variante possa causare un quadro clinico meno severo e quasi tutti i casi riportati in Europa sono lievi o asintomatici – si legge ancora nel rapporto – le evidenze in tal senso non sono ancora robuste. Peraltro, anche se la malattia fosse più lieve, l’aumento consistente dei casi potrebbe comunque determinare un incremento in termini assoluti delle forme severe, con conseguente sovraccarico ospedaliero».

L’incontro tra Mattarella e il papa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato stamani in Vaticano per la visita di congedo a Papa Francesco, al termine del suo settennato. L’incontro è durato 45 minuti, dalle 9.20 alle 10.05e si è è svolto nella Biblioteca privata del papa.

Il capo dello Stato , accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto dal picchetto d'onore delle guardie svizzere e dai maggiordomi di Francesco.

Il Papa ha donato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani e i volumi dei documenti papali, con il Messaggio per la Pace per il 2022 (non ancora pubblicato), il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020.

Il presidente ha ricambiato con una stampa con Veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla Madonna del cucito di Guido Reni esposta al Quirinale.

Nel corso del suo mandato, il presidente Mattarella ha incontrato il papa diverse volte, a partire dal18 aprile 2015, quando il pontefice accolse per la prima volta il presidente in Vaticano, dopo l’elezione, avvenuta il 31 gennaio 2015.

