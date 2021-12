Le notizie di oggi 17 dicembre: il monitoraggio settimanale della cabina di regia sulla situazione pandemica, la smentita del sottosegretario costa sull’ipotesi, avanzata da Locatelli, di tamponi anche per i vaccinati, ai grandi eventi. E ancora: le novità sulla vicenda di Eitan, l’incendio in Giappone e i bambini morti in un campo nomadi a Foggia.

Foggia, morti due bambini in un campo nomadi

I corpi carbonizzati di due fratellini, un bambino di 2 anni e una bambina di 4 anni, sono stati trovati nelle baracche del campo nomadi a Stornara in provincia di Foggia, dopo che un incendio è divampato questa mattina attorno alle 9. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento, e i carabinieri. La pm Roberta Bray ha avviato un'indagine per chiarire l'origine alla base del rogo. Stando alle prime ipotesi, l'incendio potrebbe essere partito da una stufa usata per riscaldare gli ambienti, o da un braciere a legna ricavato nei bidoni usati per conservare l'olio.

Secondo il racconto di una testimone, i bambini stavano dormendo, mentre il padre era a lavorare nei campi e la madre era andata in bagno. Quando è tornata ha trovato la baracca in fiamme.

Quello di Stronara è uno dei più grandi insediamenti abitativi rom, con circa mille persone che lo abitano, prevalentemente cittadini bulgari.

Palermo, gravi maltrattamenti in una casa di cura

La Guardia di finanza di Palermo ha scoperto gravissimi episodi di maltrattamenti di disabili nella casa di cura “Suor Rosina La Grua” di Castelbuono, nel palermitano, e ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 35 persone accusate, a vario titolo, di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture.

Il gip ha anche disposto il sequestro della casa di cura. Dieci indagati sono stati portati in carcere, mentre altri sette sono agli arresti domiciliari; cinque sono stati sottoposti all'obbligo di dimora nel comune di residenza e tredici sono destinatari della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali per un anno. I 23 pazienti con disabilità grave ospiti della struttura venivano picchiati, rinchiusi, insultati.

Dalle intercettazioni si sente come le inservienti commentavano la situazione nella struttura: «I ragazzi erano vestiti come gli zingari, visto che non li lavavano, visto che il mangiare faceva schifo, visto che la struttura non era pulita. Lì se campano o se muoiono, non interessa niente a nessuno». «È un manicomio, un lager nazista», diceva un’altra.

All’interno della casa di cura si sentono poi inservienti insultare e minacciare le persone con disabilità: «Devi buttare il veleno dal cuore», urlano, mentre dalla stanza “relax” in cui erano rinchiusi, i pazienti pregano: «Dottoressa mi faccia uscire. Avevamo detto cinque minuti, i patti si mantengono». Nella stanza rimanevano rinchiusi per ore, senza cibo o acqua, e senza poter andare in bagno.

L’indagine ruota attorno a due filoni: il primo sui maltrattamenti, il secondo riguarda l'amministratore e i soci della onlus che, nascondendo la natura commerciale dell'attività dell'ente e grazie all'utilizzo di documentazione falsa, sarebbero riusciti ad accreditarsi con la regione Sicilia e convenzionarsi con il Sistema sanitario, ottenendo, negli ultimi cinque anni, soldi pubblici per 6,2 milioni.

Le indagini hanno consentito inoltre di evidenziare l'arbitraria e massiccia somministrazione di terapie farmacologiche agli ospiti della struttura, non giustificata da ragioni medico-sanitarie, ma dalla volontà degli operatori di mantenere sedati i pazienti.

Figliuolo, in arrivo altri 5 milioni di dosi

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

«Oltre ai 5,5 milioni di dosi già destinate alle regioni, da oggi in avanti ne affluiranno altre 5 milioni, di cui oltre la metà saranno dosi Pfizer» lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. «Ne arriveranno altre con continuità da gennaio in avanti per consentire di vaccinare i bambini senza problemi», ha aggiunto.



Germania, la Cdu sceglie Merz

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Friedrich Merz è il candidato scelto dalla base della Cdu tedesca per la presidenza del partito. L'ex avvocato finanziario ha ottenuto il 62,1 per cento delle preferenze, e succederà dunque ad Armin Laschet, stando all'esito della consultazione che lo ha visto competere con il deputato Norbert Roettgen e l'ex ministro della cancelleria di Angela Merkel, Helge Braun. Saranno comunque i delegati del Parteitag di gennaio a dover confermare ufficialmente l'elezione.

Eitan, il tribunale ha deciso per un tutore esterno

Copyright 2021The Associated Press All rights reserved

Il Tribunale per i minorenni di Milano, nell'ambito del procedimento sul reclamo presentato dai nonni materni di Eitan contro la nomina della zia paterna Aya Biran come tutrice legale, ha deciso di nominare come tutore in sostituzione della zia un professionista estraneo «a entrambe le famiglie di origine», per evitare le conflittualità tra i parenti di Eitan. Il bambino resterà comunque a vivere in casa degli zii paterni.

Austria, prolungato lockdown per i non vaccinati

Due to the lockdown, restaurants are closed and seats are blocked off in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 30, 2021. (AP Photo/Lisa Leutner)

Il lockdown per i non vaccinati in Austria è stato prorogato di altri dieci giorni: alle persone non immunizzate è concesso uscire per impegni di lavoro, formazione e acquisto di beni essenziali. Continuerà ad applicarsi la regola 2-G (vaccinati contro il coronavirus o guariti dal Covid) per ristoranti, alberghi e vendita al dettaglio. Unica eccezione: nelle giornate del 24, 25, 26 e 31 dicembre le persone non vaccinate potranno partecipare a riunioni di un massimo di dieci persone. Per gruppi da 11 a 25 persone sarà invece richiesto un certificato 2-G valido.

Birmania, i militari affamano la popolazione

Foto Mauro Scrobogna /LaPresse

In Birmania «i militari impediscono l'accesso a beni essenziali come acqua e cibo». È quanto denuncia Amnesty International Italia, che ha documentato come le forze armate del Myanmar – che hanno preso il potere con un colpo di stato lo scorso febbraio – stiano lanciando attacchi indiscriminati contro la popolazione civile, ostacolando l’accesso ai servizi fondamentali per la sopravvivenza. Amnesty ha documentato anche il sistematico tentativo della giunta militare di ridurre alla fame la popolazione e impedire l’accesso alle cure mediche per stroncare la resistenza armata che si oppone al golpe.

Incendio in Giappone, almeno 27 vittime

(Yukie Nishizawa/Kyodo News via AP)

Sarebbero almeno 27 le vittime dell'incendio scoppiato in un edificio di Osaka, nel Giappone occidentale, divampato al quarto piano di un edificio di otto piani in una zona commerciale e di intrattenimento della città. La struttura ospita una clinica di medicina interna, una scuola di lingua inglese e altre attività commerciali. La causa dell'incendio non è ancora nota, ma la polizia di Osaka sta indagando su una possibile matrice dolosa.

Covid, il monitoraggio dell’Iss

LaPresse

Passano da 176 a 241 ogni 100mila abitanti i casi di positività al Covid-19. In aumento anche il tasso di occupazione in terapia intensiva di pazienti Covid, che si attesta questa settimana al 9.6 per cento, rispetto all’8,5 per cento della settimana precedente. E in aumento anche il tasso di occupazione in aree mediche, al 12,1 per cento contro il 10,6 per cento dell'ultima rilevazione.

In leggera diminuzione invece l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, passando a 1,13 da 1,18, ma restando comunque al di sopra della soglia (range 1,09 – 1,19). Stabile invece l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero a 1,09.

Costa sul tampone ai vaccinati per i grandi eventi

LaPresse

«Non è un tema sul tavolo del ministero». Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha smentito quanto aveva affermato il 16 dicembre il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, riguardo la possibilità di prevedere dei tamponi anche per i vaccinati per partecipare ai grandi eventi. «Ritengo che il super Green pass si un elemento di sufficiente tutela», ha aggiunto il sottosegretario.

© Riproduzione riservata