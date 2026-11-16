Il presidente della Corte costituzionale, Francesco Viganò, ha detto che «nello spirito di leale collaborazione la Corte procederà prontamente e senza ritardi, nel rispetto delle scansioni procedurali» a fissare l’udienza. La soluzione più rapida è quella di 35 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dell’ordinanza, ma con una variabile: la scelta di riunire insieme più ricorsi

false false

La Consulta è pronta all’arrivo dei ricorsi sul Melonellum: «La Corte intende agire con la necessaria sollecitudine per garantire certezza sulle regole del gioco applicabili. Faremo di tutto per arrivare a una soluzione rapida», ha detto il neopresidente della Consulta, Francesco Viganò, tra i giudici costituzionali di nomina presidenziale e che guiderà la corte per pochi mesi (fino all8 marzo), riferendosi alla fissazione dell’udienza. Dunque «quando dovessero pervenire alla Corte le questioni, nello spirito di leale collaborazione procederà prontamente e senza ritardi, nel rispetto delle scansioni procedurali».

Viganò ha esordito specificando che il presidente «non deve avere un ruolo protagonistico», ma «di coordinare più che dirigere» perché la Consulta è «forse l’istituzione più collegiale che esiste nell’ordinamento e il presidente è solo colui che è chiamato a favorire la sintesi dei singoli contribuiti individuali di giudici che hanno sensibilità e opinioni differenti, ricomponendole in una unica volontà collettiva che è sempre della Corte e mai dei singoli giudici».

I tempi

Le questioni politiche però sono all’ordine del giorno. Davanti alla Corte si affaccia l’ipotesi dell’arrivo dei ricorsi in via incidentale sul Melonellum, la legge elettorale appena approvata dal governo Meloni e che è stata oggetto di ricorso in tutti e 29 i tribunali italiani in cui ha sede l’avvocatura di Stato. Le udienze sono già state fissate in tutti i tribunali – la prima si svolgerà a Trento il 16 dicembre – e la speranza della rete dei ricorrenti è che possa arrivare in Consulta entro la primavera e dunque prima delle elezioni.

I tempi sono potenzialmente molto stretti, le questioni di costituzionalità sollevate molto delicate, perché toccano la discrezionalità del legislatore.

Il presidente Viganò ha dato la scansione temporale, parlando dei tempi: anzitutto la Corte si attiva sulla base dell’ordinanza di rimessione, che fissa i singoli parametri di costituzionalità da valutare, «delimitando i perimetri dei poteri della Corte». Quanto alla calendarizzazione dei lavori, «la responsabilità di fissare la data della discussione e dunque della decisione spetta al presidente in coordinamento con gli altri giudici». In punta di regolamento, sono previsti 20 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell’ordinanza di rimessione, che servono a permettere alle parti di costituirsi. Poi il presidente potrà nominare il relatore e fissare l’udienza, con un termine di 30 giorni che però può essere dimezzato. «Teoricamente, dunque, nello scenario più rapido l’udienza potrebbe essere calendarizzata 35 giorni dopo la pubblicazione ordinanza in gazzetta ufficiale».

Viganò è stato anche più esplicito: «Faremo di tutto per una soluzione rapida, ma dipende dal tempo in cui i ricorsi arriveranno» e con un caveat. Ovvero «l’ipotesi di riunione di più ordinanze, qualora venissero sollevate questioni su profili differenti ma sulla stessa legge», che permetterebbe alla Corte di «affrontare in modo ampio eventuali vizi di costituzionalità prospettati sulla tenuta complessiva dell’impianto della legge».

Il valore dei precedenti

Il presidente si è soffermato anche sulla scelta del relatore – «sopravvalutato, perché il ruolo di relatore è quello di favorire la formazione di una decisione che normalmente finisce per essere unanimemente condivisa» – e sul peso dei precedenti in materia di legge elettorale.

«I precedenti hanno un significato per la Corte», che ha fissato in una sentenza del 2024 il principio del tendenziale rispetto dei precedenti, insieme alla coerenza e la persuasività della motivazione come condizione essenziale per autorevolezza delle decisioni della corte. Tuttavia «ciò non esclude che la Corte possa reinventare i suoi precedenti, discostandosi dai criteri che ha espresso. Ciò avviene in caso di ragioni di particolare cogenza, di cui la Consulta però deve dare conto». In altre parole, i precedenti peseranno ma rimangono non vincolanti, perché «forniscono criteri generali, ma che dovranno essere concretizzati rispetto al nuovo caso, che è sempre unico e irripetibile e alla luce delle specifiche doglianze».

La sintesi esplicita di Viganò è netta: «Ex ante l’esito delle decisioni della Corte non è del tutto prevedibile».

Il ruolo dei giudici

La politica certamente guarderà con grande attenzione all’iter della Corte, perché inevitabilmente potrà condizionare la data di fissazione delle elezioni: «A fine legislatura» è la risposta d’ufficio del governo, ma i rumors puntano tutti verso la primavera.

Ecco perché diventata tanto più importante il tipo di valutazione dei giudici. Anche per questo le parole di Viganò sulla «collegialità» della Corte assumono valore: cinque giudici infatti sono di nomina parlamentare e in particolare nell’ultima tornata il voto è stato particolarmente difficoltoso.

Viganò però ha sottolineato come non ci sia differenza tra giudici di diversa nomina e che «non esistono condizionamenti dall’esterno», sottolineando «l’indipendenza» delle decisioni dei giudici, che «nel segreto della camera di consiglio» non devono rispondere a nessuno delle loro determinazioni, che in ogni caso sono frutto dell’orientamento collegiale. Tanto più che la Corte ha escluso la possibilità di pubblicazione delle cosiddette dissenting opinions sulle sentenze.

© Riproduzione riservata