Care lettrici, cari lettori

tagli in legge di bilancio, rinvio della seduta comune del parlamento per eleggere i laici del Csm, pioggia di emendamenti per modificare la norma anti rave party.

La settimana è stata intensa per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e la prossima sarà ancora più importante: il 6 dicembre sarà in parlamento a presentare le linee guida del suo dicastero.

I tagli a carcere, intercettazioni e minori

In legge di bilancio sono contenuti tagli lineari ai bilanci di molti dicasteri e quello della giustizia non fa eccezione. In particolare, si prevedono tagli alle spese per polizia penitenziaria, giustizia minorile e intercettazioni.

In realtà si tratta di poco più che limature, inserite nelle disposizioni finanziarie e finali e senza spiegazioni compiute nel testo della legge, dal peso finanziario esiguo ma molto significativo sul piano politico.

Per la polizia penitenziaria, si richiede il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l’anno 2023, 15.400.237 euro per l’anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall’anno 2025. Circa 36 milioni in tre anni, che sembrano molto pochi rispetto a un costo annuo di oltre 2 miliardi, tuttavia la polizia penitenziaria è endemicamente sotto organico.

Proprio questo taglio ha fatto scoppiare la polemica politica, visto che il ministro Nordio si era impegnato per fare del carcere una priorità e Matteo Salvini, in campagna elettorale, a parole si era molto speso per la polizia penitenziaria.

Sul fronte della giustizia minorile, la legge prevede l’obiettivo del conseguimento di risparmi di almeno 331.583 euro per il 2023, 588.987 per il 2024 e 688.987 all'anno dal 2025.

Infine, nelle disposizioni finali della manovra si trova anche l’indicazione che «le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023», su un totale annuo che normalmente si aggira attorno ai 200 milioni di euro.

Rinvio del voto sui laici

La capogruppo di Montecitorio ha rinviato la seduta del parlamento in seduta comune per eleggere i 10 consiglieri laici del Csm, inizialmente fissata per il 13 dicembre.

La nuova data, verosimilmente, sarà in gennaio. In questo modo va posticipato anche il termine per le candidature – che possono essere dei diretti interessati o su proposta di 10 parlamentari – e che sono già arrivate ad un numero significativo (consultabili a questo link).

In questo modo, pur essendo già stati eletti i 20 consiglieri togati, rimane in carica in regime di prorogatio il vecchio Csm. Con buona pace della volontà del Colle di insediare il nuovo consiglio il prima possibile, monito espresso in più occasioni pubbliche direttamente per voce di Sergio Mattarella.

Norma anti rave party

Sono stati presentati gli emendamenti per modificare la norma del decreto legge del 31 ottobre 2022, che introduceva il reato di rave party.

Il testo, molto criticato al momento dell’approvazione in consiglio dei ministri e a rischio incostituzionalità, è stato oggetto di emendamento anche da parte della maggioranza, che però si è divisa.

Se l’opposizione ha proposto emendamenti soppressivi, Forza Italia ha invece proposto modifiche per circoscrivere la fattispecie, differenziare la pena tra partecipanti e organizzatori e in ogni caso ridurla a 4 anni, così da evitare le intercettazioni.

Il ministero della Giustizia è intervenuto con un suo emendamento che, invece, ridisegna la fattispecie così da evitare rischi di incostituzionalità o di eccessiva discrezionalità tanto da ricomprendere anche manifestazioni e occupazioni. Tuttavia, non ha modificato per nulla la ratio securitaria della norma: pena detentiva alta e intercettazioni.

Il nuovo testo lascia invariata la pena, ma circoscrive i casi a raduni «musicali» e con rischio di presenza di rischi per l’igene o la salute pubblica o di spaccio di droga.

Riforma della legge Severino e dell’abuso d’ufficio

I sindaci dell’Anci hanno chiesto a gran voce al ministro Nordio di intervenire sulla cosiddetta “paura della firma” per gli amministratori locali, causata dal reato di abuso d’ufficio e dagli effetti della legge Severino.

Il ministro ha dimostrato grande apertura sul punto, del resto non ha mai fatto mistero di non apprezzare la formulazione del reato di abuso d’ufficio (nemmeno con la riscrittura del 2020, che ne ha circoscritto la fattispecie) nè la legge Severino, che prevede la sospensione dei sindaci anche in caso di condanna solo in primo grado per reati gravi o contro la Pa.

Se dentro la maggioranza ci sono perplessità e diverse vedute sui possibili interventi, il Partito democratico ha presentato il suo pacchetto di proposte con due disegni di legge.

Il primo elimina dalla legge Severino la previsione della sospensione dei sindaci anche in caso di sentenza di condanna in primo grado. Il secondo interviene per modificare la responsabilità politica, amministrativa ed erariale dei sindaci per i reati omissivi impropri, differenziando quella dei sindaci da quella tecnica dei dirigenti.

Crimini di guerra

Questa settimana si è svolto a Berlino il G7 della Giustizia, a cui ha preso parte anche il ministro Nordio. Al centro del dibattito, i crimini di guerra nel conflitto in Ucraina e la necessità che non rimangano impuniti.

Per ora, i dati delle autorità ucraine sono di quasi 50mila casi di possibili crimini di guerra documentati, con l’identificazione di circa 600 sospetti, mentre diversi stati hanno avviato le indagini su questi fatti.

L’accordo al termine dell’incontro ha stabilito che gli stati parte del G7 svolgeranno indagini coordinate sui crimini di guerra in Ucraina, con un “centro di contatto” in ogni paese per coordinare le inchieste.

C’è però una differenza di posizioni tra Italia e Unione Europea: Nordio si è espresso per l’utilizzo della Corte penale internazionale, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha invece dichiarato che chiederà la costituzione di un tribunale speciale per l’Ucraina.

Report e la libertà di stampa

Nel caso della denuncia di Matteo Renzi alla trasmissione tv Report, in merito alla trasmissione del video che lo ritraeva a colloquio con un dirigente dei servizi segreti in un autogrill, ha provocato una conseguenza preoccupante.

I magistrati di Roma, infatti, hanno ritenuto di procedere a carico della testimone che ha girato il video ipotizzando il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (reato approvato nel 2017 con lo scopo di difendere le vittime di revenge porn, la cui fattispecie però si presta anche ad altre interpretazioni).

Per risalire all’identità dell’indagata, tuttavia, hanno acquisito i tabulati telefonici di due giornalisti della trasmissione, che avevano opposto il segreto professionale alla richiesta di rivelare la loro fonte.

Al netto dei dettagli tecnici della vicenda, che trovate nell’articolo che la racconta, l’elemento preoccupante è la violazione del rapporto di fiducia tra giornalisti e fonti, che è il cuore della libertà di stampa.

La guerra tra Camera e Csm

Ancora strascichi del caso Palamara: la Corte costituzionale esaminerà la questione del conflitto di attribuzione tra Camera e sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

La questione nasce dalla vicenda delle intercettazioni dell’allora deputato di Italia Viva, Cosimo Ferri, che riguardavano i fatti dell’hotel Champagne.

La Camera, infatti, ha rigettato la richiesta del Csm di utilizzare le intercettazioni disposte dal pm di Perugia sul cellulare di Luca Palamara anche per il procedimento disciplinare promosso dallo stesso Csm contro Ferri, deputato ma anche magistrato in aspettativa. La ragione è che la Camera aveva ritneuto le intercettazioni non “accidentali” e dunque illegittime senza la previa autorizzazione della camera di appartenenza del parlamentare.

La sezione disciplinare del Csm ha quindi promosso un conflitto di attribuzione e la Camera ha deliberato di costituirsi in giudizio.

Le ultime prese di posizone di Nordio

La settimana è stata ricca di prese di posizione da parte del ministro Nordio, che ha comunque annunciato linee guida compiute del suo ministero in data 6 dicembre.

Qui un breve elenco riassuntivo delle novità anticipate:

- Revisione della legge Severino e dell’abuso d’ufficio, di cui Nordio ha parlato con la delegazione dell’Anci.

- Invio degli ispettori a Firenze in merito al processo Open, come annunciato nel question time al Senato su sollecitazione di Matteo Renzi, che lamentava il fatto che i pm fiorentini abbiano disatteso una pronuncia della Cassazione, inviando al Copasir atti riservati che dovevano essere distrutti.

- Temporaneo ripristino delle sezioni di Ischia, Lipari e Portoferraio fino al 1 gennaio del 2023.

- L’obiettivo della separazione delle carriere, contenuto nel programma del centrodestra e da sempre orientamento del ministro, è stato ribadito alla presentazione del libro “Non diamoci del tu”, organizzato dalla fondazione Einaudi.

Le proposte delle Camere penali a Nordio

L’Unione camere penali si riunirà per tre giorni, per definire le prese di posizione da presentare al ministro Nordio in occasione dell’incontro previsto nei prossimi giorni.

Al centro dei lavori vi saranno i decreti attuativi della riforma Cartabia, sui quali i penalisti italiani hanno da subito segnalato la necessità di alcuni radicali interventi di modifica, si discuterà anche di prescrizione, divieto di impugnazione delle sentenze di assoluzione, e della separazione delle carriere.

La compensazione dei crediti per gli avvocati

E’ stata accolta la proposta di Cnf e Cassa Forense di compensazione dei crediti derivanti dalle difese di ufficio e dal patrocinio in favore dei non abbienti anche con i contributi previdenziali degli avvocati.

«Un intervento atteso da tutta l'Avvocatura – commentano la presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi e il presidente di Cassa forense, Valter Militi - che pone finalmente termine alle insopportabili attese dei colleghi dinanzi alla liquidazione dei propri crediti e si traduce quindi in benefici visibili per gli avvocati, per il ministero della Giustizia, che si vede così liberare di una mole di adempimenti notevole, e per l'Erario stesso che potrà quindi migliorare la sua performance in termini di pagamenti della pubblica amministrazione».

L’Organismo congressuale forense ha ringraziato «dell'attenzione che la politica ha riservato su questo punto alle esigenze dell’Avvocatura. È importante ora aiutare l'Avvocatura ad utilizzare al meglio questa opportunità, mediante la corretta e più estesa applicazione possibile dei protocolli stipulati nei vari distretti e circondari».

Saggio sul processo mediatico

E’ stato pubblicato il saggio “Il processo mediatico”, informazione e giustizia penale tra diritto di cronaca e presunzione di non colpevolezza, edito da Wolters Kluwer a cura di Andrea Camaiora e Guido Stampanoni Bassi.

Il volume è stato presentato alla Camera alla presenza del viceministro Francesco Paolo Sisto e del deputato Enrico Costa e contiene gli scritti di giornalisti e giuristi, che riflettono su una delle questioni di dibattito più attuali.

Alla raccolta ho partecipato anche io, con un contributo dal titolo: “Il segreto interno ed esterno e nuove prospettive per la pubblicazione degli atti”.

