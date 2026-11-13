Approvato alla Camera il dl Giustizia, ora il testo passa al Senato. Qui è prevista la riapertura del tribunale di Bassano del Grappa, che è questione molto controversa nel centrodestra e soprattutto in Veneto

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Il decreto legge Giustizia ha ottenuto il via libera alla Camera e ora passa al Senato per il sì definitivo.

Il testo, però, continua a far litigare non solo maggioranza e opposizione, ma anche le diverse anime del centrodestra soprattutto in Veneto.

Il dl, infatti, contiene una serie di previsioni molto controverse in materia di geografia giudiziaria, in particolare con la riapertura di alcune sedi di tribunali chiusi con la riforma del 2012.

I “tribunalini”

Se la magistratura ha sempre espresso contrarietà alla riapertura delle piccole sedi giudiziarie, che andrebbero contro il criterio della specializzazione e incorrerebbero nel problema delle scoperture d’organico, di parere diverso è l’avvocatura dei territori interessati. E anche la politica – sia sul fronte del centrodestra che del centrosinistra – ha avuto posizioni ondivaghe.

La sede più controversa ma anche l’unica che con più certezza potrebbe arrivare alla riapertura è quella di Bassano del Grappa con il nuovo tribunale della Pedemontana, molto voluto sia dalla Regione Veneto (prima con Luca Zaia e ora con Alberto Stefani) che dagli esponenti leghisti come il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari. Ad osteggiarlo, invece, il veneto e forzista Pierantonio Zanettin.

La sua riapertura è contenuta nel decreto appena approvato: «Il Veneto ha bisogno di servizi pubblici efficienti, accessibili e capaci di accompagnare la crescita delle sue tante comunità. L'istituzione del Tribunale della Pedemontana, con sede a Bassana del Grappa, va esattamente in questa direzione», ha detto Stefani. Non è un mistero che il passo successivo auspicato dalla regione è quello di istituire anche una nuova corte d’appello a Verona, così da decongestionare quella di Venezia.

Contrari alla riapertura di Bassano si sono detti invece i presidenti degli ordini degli avvocati di Vicenza, Treviso e Padova: l’istituzione del nuovo tribunale infatti ri-istituirà l’ordine di Bassano e ridurrà anche il bacino dei loro tribunali.

I tre presidenti hanno dichiarato in una nota congiunta che «desta particolare allarme che una questione di tale rilevanza per l'organizzazione della giustizia venga affrontata e sostanzialmente liquidata come un accordo politico che passa sopra la testa degli operatori, senza un adeguato confronto con chi la giustizia la amministra e la esercita quotidianamente. Le criticità sono note, documentate e più volte rappresentate: carenze di magistrati e scoperture drammatiche di personale amministrativo in tutti i Tribunali del distretto, difficoltà organizzative degli uffici giudiziari, necessità di garantire efficienza, specializzazione e ragionevole durata dei processi. In questo contesto, istituire una nuova sede giudiziaria, frammentando ulteriormente risorse umane e organizzative già insufficienti, non costituisce una soluzione: rischia, al contrario, di aggravare problemi che la politica dovrebbe avere come priorità assoluta di risolvere».

La critica, insomma, è che l’istituzione del nuovo tribunale sia stato una operazione politica – che per altro non è stata universalmente condivisa nemmeno dentro il centrodestra – tenendo di poco conto le preoccupazioni degli ordini forensi e della magistratura. «La responsabilità di chi governa non è annunciare l'apertura di nuovi uffici giudiziari, ma garantire ai cittadini una giustizia realmente efficiente. Su questo terreno non siamo disponibili ad arretrare».

Anche il sindaco dem di Vicenza, Giacomo Possamai, si è schierato contro la riapertura del tribunale a Bassano, unitamente coi colleghi di Padova e Treviso: «Ovunque è stato detto che il tribunale della Pedemontana sarebbe stato aperto senza toccare quelli di Vicenza, Padova e Treviso. Invece attualmente la legge scrive che il personale verrà preso dai tribunali limitrofi, mettendo ulteriormente in ginocchio strutture che sono in grande difficoltà».

Le altre sedi

Il dibattito intorno al dl Giustizia è stato la sede in cui sono emerse molte altre istanze territoriali, rappresentate anche dalle opposizioni che hanno chiesto – non accolta - la riapertura di altre sedi.

Il Pd aveva chiesto la riapertura del tribunale di Melfi e della sezione distaccata del tribunale di Matera a Pisticci.

Il M5S invece aveva proposto l’istituzione della Corte d’appello di Sassari e l’apertura del tribunale di Corigliano-Rossano in Calabria.

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