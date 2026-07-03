Rivoluzione dei fenicotteri, in Albania la protesta che si prende cura del futuro

Nella laguna di Vjosa-Narta e sull’isola di Sazan è previsto un resort di lusso legato ad Affinity Partners, il fondo di Jared Kushner, genero di Donald Trump: dopo la modifica di legge che ha aperto le aree protette ai villaggi a cinque stelle, alla società è stato riconosciuto lo status di «investitore strategico». Ma «l’Albania – dice chi manifesta – non è in vendita»
La prima cosa che si nota è una folla rossa. Subito dopo, una kids area: rotoli di carta stesi a terra, matite, colori, famiglie che disegnano insieme la natura. È il segno di una protesta che si prende cura del futuro. Non c'è un vero palco, solo una scaletta con le bandiere albanesi, e chi parla viene tenuto su dagli altri, come a dire: ti faccio vedere, ma ti proteggo. Non ci sono transenne, ma sedie, dove siedono anziani, bambini, persone con disabilità. Una piazza capace di far scendere in