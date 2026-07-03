Rivoluzione dei fenicotteri, in Albania la protesta che si prende cura del futuro

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Nella laguna di Vjosa-Narta e sull’isola di Sazan è previsto un resort di lusso legato ad Affinity Partners, il fondo di Jared Kushner, genero di Donald Trump: dopo la modifica di legge che ha aperto le aree protette ai villaggi a cinque stelle, alla società è stato riconosciuto lo status di «investitore strategico». Ma «l’Albania – dice chi manifesta – non è in vendita»