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Nemmeno l’estate della canicola e degli effetti violenti del riscaldamento globale sulle nostre vite è bastata a cambiare l’atteggiamento dei governi ma anche la sensibilità delle opinioni pubbliche, come dimostra il fallimento della conferenza di Antalya e il silenzio che la circonda. Sintomo di un tratto decisivo del paesaggio politico e umano del nostro tempo: la resistenza di pregiudizi (come quelli negazionisti o banalmente riduzionisti sul cambiamento climatico) e la difficoltà a cambiare idea. La democrazia non vive senza la pluralità delle idee ma ha bisogno anche di una certa mobilità, una disponibilità ad ascoltare, a discutere le convinzioni e mutare le scelte (come dimostra l’ondata di speranza globale generata dagli elettori americani che hanno rivisto la propria scellerata scelta pro Trump).

Dalla pandemia

La prima compiuta manifestazione si è avuta nei mesi della pandemia da Covid. Le posizioni no vax si alimentavano di “verità” via via adattate ma senza mai dubitare del proprio pregiudizio: prima sostenendo che il virus non esistesse proprio, poi che invece fosse nato in laboratorio, per un errore o per un complotto, e che i suoi effetti fossero esagerati e la gente morisse per altre cause, poi che le misure di prevenzione fossero inutili, frutto di stupidità e paura oppure parte di un piano di controllo mondiale. Infine che il vaccino non servisse ad arrestare il contagio e che comunque i suoi effetti dannosi fossero superiori agli eventuali vantaggi.

L’alternarsi e il sovrapporsi di queste ragioni ha costruito un inscalfibile zoccolo di convinzioni preconcette. A me è sembrata la prima apparizione di una nuova forma di resistenza al mutamento, a cambiare idea che non si nutre più di chiusure e di una tenace estraneità alla discussione pubblica ma anzi vi partecipa con foga esibendo argomenti e “fatti alternativi”. Tutti però inquadrati all’interno di uno schema pregiudiziale, di una cornice che non muta con il mutare dei fatti. Anzi si consolida dentro le bolle dei social, aree di consenso dove le convinzioni rimbalzano, si autoalimentano e si radicalizzano e dove le proprie opinioni vengono protette come si difende un territorio o una identità (secondo una divorante ossessione dei confini tipica del nostro tempo).

«Quando i fatti cambiamo io cambio opinione, lei no?» sembra rispondesse John M. Keynes a qualcuno che evidentemente criticava la sua disponibilità a rimettersi in discussione. In questi anni i fatti sono cambiati parecchio, ma le opinioni?

Schierarsi in guerra

Prendiamo le guerre. C’è una eccezione che riguarda il conflitto in Palestina: tutti i dati (come i sondaggi internazionali di YouGov e del Pew Research) segnalano spostamenti profondi in favore della causa palestinese. Le cornici emotive e politiche indulgenti verso Israele si sono infrante, liberando anche una capacità di mobilitazione che sembrava perduta. Per la guerra in Ucraina non è successo nulla di simile.

È sembrato anzi di vedere in azione lo stesso meccanismo di manipolazione sperimentato nel laboratorio del Covid. Prima la negazione: l’invasione russa non ci sarebbe stata. Poi l’inversione delle responsabilità: era stata provocata. Comunque la resistenza ucraina era vana o dannosa (come il vaccino!): prima inutile perché la guerra sarebbe durata pochissimo, poi invece nociva perché i colpi inferti ai russi li rendono indisponibili a trattare. Mi fermo qui perché l’essenziale è altro.

Avere chiaro il meccanismo che porta a difendere le proprie opinioni e il proprio “schierarsi”, a non discuterli alla luce di quello che accade e che cambia. Tutte le risorse (psicologiche, politiche e comunicative) vengono mobilitate per impedire che dentro la purezza della propria cornice entri l’elemento estraneo, il virus della realtà che può smentire il preconcetto. L’informazione è trasformata in confermazione, uno spazio che serve solo a reperire notizie e idee utili a consolidare le nostre difese. E invece la democrazia ha bisogno non di un popolo di voltagabbana ma di persone disposte a mettersi in discussione e, quando è necessario, a cambiare idea.

Esce il 24 febbraio l’annuario 2026 della rivista “Sotto il Vulcano” diretta da Marino Sinibaldi dedicato a “Cambiare idea” con testi di Colum McCann, Giovanni Diamanti, Elvira Mujcic, Elena Testi, Silvia Bencivelli, Helena Janeczek, Aysegul Savas.

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