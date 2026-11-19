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Il cavaliere ha arato il terreno, ha seminato, ha smontato i baluardi del patto costituzionale. La destra non imita nessuno, ma ora ha agibilità politica. Come ha ricordato il deputato del Pd al presidente di turno della Camera, «Lei aveva il dovere di censurare» (quanti hanno definito vigliacchi i partigiani). Su questo l’onorevole ha ragione. Zitti, fascisti

«Li abbiamo fatti entrare noi, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi». Silvio Berlusconi nel 2019 ricordò alla platea e agli alleati fascio-leghisti quanto fosse stato determinante a farli uscire dall’irrilevanza politica. Berlusconi conferì cittadinanza politica alla destra estrema, ne fu l’artefice, come lucidamente ricostruì, pur per una critica nei confronti di alleati recalcitranti, ma per nulla quale autocritica.

Già nel 1993 sostenette Gianfranco Fini alle comunali di Roma e l’anno dopo inventò il capolavoro dell’alleanza – al Nord con la Lega nord e al Sud con Alleanza nazionale –, differenziata geograficamente, ma non politicamente. Seppur definitosi di centro-destra, Berlusconi decise di «scendere in campo con la Lega e con i fascisti» perché forte era l’anticomunismo e la voglia di saldare gli eredi mascherati del pentapartito declinante riciclati nel partito del Biscione.

L’esclusione dalle cariche di governo era riservata non solo ai neofascisti missini, ma anche ai comunisti (conventio ad excludendum), con la differenza significativa che i comunisti lottarono per la democrazia e parteciparono alla stesura della Carta suprema. Di quell’arco costituzionale i fascisti vecchi e nuovi erano esclusi.

Nemmeno nella temperie della Guerra fredda quel limite fu varcato, tranne occasionali vicende quale l’elezione presidenziale di Antonio Segni grazie al decisivo apporto di Giorgio Almirante. Depistaggi, violenze, trame e tentati golpe, ma mai alla destra estrema fu permesso entrare al governo. Dopo la caduta del Muro nel 1989, una parte assai prosaica e pragmatica del “centro” e dei socialisti di bocca buona decise di seguire il cavaliere con molte macchie pur di rimanere o saltare in sella al potere.

In principio fu Berlusconi, ormai dimenticato

Il padrone di Forza Italia tentò persino di distinguere tra il nazismo e il fascismo dicendo che per molti versi Mussolini avesse fatto anche cose buone, ma «il fatto delle leggi razziali è stata la peggiore colpa». Detto nella giornata della memoria, peraltro. Lo spartito del qualunquista di Arcore in purezza che con finte boutade esprimeva disprezzo per la democrazia repubblicana ingessata nei riti repubblicani troppo esigenti rispetto al movimentismo libertario dell’imprenditore. Una miscela tra futurismo marinettiano e padroni romagnoli alleati delle camicie nere in combutta verso lo Stato, bestia nera del laissez-faire economico e sociale.

Sul 25 aprile, prima (2009) disse che bisognasse farne «festa della libertà», evitando che fosse divisivo, tema rilanciato prima di morire. Del resto, per Berlusconi Mussolini mandava gli oppositori in «vacanza al confino», anticipando Giorgia Meloni sulle menzogne su Ventotene. Insomma, Berlusconi ha arato il terreno, ha seminato, ha smontato i baluardi del patto costituzionale che teneva insieme gli eredi del CNL, del negoziato post 1943.

Con la tv trita cervelli ha poi disarcionato gli intellettuali, sventrando l’egemonia culturale (su cui Cuperlo ha scritto un testo magistrale) non “di sinistra”, ma repubblicana. Lo scarto generazionale ha portato a compimento il distacco tra costituzione formale e materiale, nata dalla Resistenza antifascista.

Questione che in FdI non riescono a pronunciare per un blocco delle corde vocali, sindrome da veri reduci e nostalgici del fascismo, proprio del ventennio, addolcito da metodi talvolta più urbani. Si veda la “mostra” celebrativa alla Camera sull’ordinovista Rauti, la diserzione dalle celebrazioni della Liberazione, fino al fascismo “particolarmente complesso” o addirittura “volontà popolare” secondo Ignazio La Russa.

La democrazia si usura

Una sequela ventennale di ballons d’essai utili nello spostare sempre più in basso il livello di sopportazione delle “sparate” anticostituzionali, fino a fiaccare la resistenza di quanti preposti a tutelare la religione civica del patto democratico.

Pertanto, Cuperlo si sbaglia, di grosso. La destra estrema italiana è l’esecutrice testamentaria del cospicuo lascito culturale del ventennio di dominio del cavaliere piduista. La destra non imita nessuno, ma ora ha agibilità politica, occupa le casematte incustodite da una sinistra talvolta timida. E soprattutto dai centristi – autodefiniti moderati –, che rispetto agli omologhi degli anni Cinquanta nonché francesi e tedeschi, sono compiacenti. Oggi, come negli anni Venti, forse non “tengono il sacco”, ma sono pavidi e consentono alla destra di spopolare. Come ha ricordato Cuperlo al presidente di turno della Camera, «Lei aveva il dovere di censurare (quanti hanno definito vigliacchi i partigiani, n.d.a.) da quello scranno altissimo, di rispettare la storia migliore della Repubblica». Quindi Cuperlo ha totalmente ragione. Zitti, fascisti.

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