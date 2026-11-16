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La parabola di Abdelhamid Naceri, ex dipendente Microsoft diventato una mina vagante della cybersecurity, riporta al centro il rischio degli insider: tecnici che conoscono dall'interno sistemi e vulnerabilità e possono trasformare competenze e risentimento in armi contro aziende e istituzioni

Un presumibile colpevole di tante catastrofi hi-tech potrebbe avere un nome e un cognome. Soltanto chi dovrebbe occuparsene e preoccuparsene non lo sa. E così, come in certi ritriti quiz televisivi, viene spontaneo dare un “aiutino”, come la telefonata a casa o altra forma di suggerimento.

Siccome il personaggio di cui stiamo per raccontare l’epopea non è certamente l’unico a far disperare chi siede sul versante digitale di mezzo pianeta, per un attimo indossiamo i calzari dell’ultimo degli Orazi sopravvissuto al duello. Cominciamo a correre per poi affrontare i Curiazi della filibusta informatica uno per volta.

Per muoverci in maniera composta riportiamo il calendario a giugno scorso e soprattutto facciamo tesoro di quel che abbiamo già letto sulle pagine di Domani. Questo quotidiano, sfidando il mainstream dell’attacco russo e lo sgradevole vociare degli uffici stampa istituzionali e aziendali che proponevano tesi suggestive per celare la verità, non ha fatto cenno ad aggressioni dall’esterno, ma ha parlato invece di dipendenti infuriati con il datore di lavoro.

Non siamo dinanzi a un approccio sindacale, ma a una tragedia tecnologica che ogni giorno mostra una nuova faccia di un poliedrico disastro. Ci limitiamo, e lo abbiamo fatto, a indossare i panni di un programmatore precario, forse sottopagato oppure bistrattato, figura che rischia di essere il normotipo dell’impiego nel settore.

Nightmare eclipse

Quando il tizio non riesce a farsi valere con metodi ortodossi, si accorge di potersi vendicare andando a farcire il software a cui sta lavorando con l’inserimento di istruzioni maligne che - ben occultate - possono “esplodere” al suo comando oppure a tempo o al verificarsi di certe condizioni.

Il “cattivo in fieri” magari vede semplicemente la presenza di altrui errori in determinati programmi, “bug” come li si chiama in gergo, ed evita di comunicare i problemi che ne potrebbero scaturire...

Di questi individui, ahinoi, è pieno il mondo e quindi non mancherà occasione per entrare in confidenza con il fragile universo su cui poggia l’odierna civiltà sempre più automatizzata.

Cinque mesi fa appare sulla scena Nightmare Eclipse, misterioso personaggio che svela vulnerabilità dei prodotti Microsoft, ma allora faceva caldo e il cambiamento climatico ha impedito ai nostri sedicenti esperti di accorgersi che non si trattava di eclissi, ma invece della più malaugurata alba del Giudizio Universale.

In rapida sequenza temporale il tenebroso soggetto ha snocciolato venefiche perle che palesavano debolezze fatali per gli utilizzatori delle applicazioni sfornate dalla tribù di Bill Gates, pubblicando su decine di siti web informazioni che era meglio non venissero diffuse. È questo l’elemento che lo colloca in vetta alla top ten dei sospettati per quello che sta succedendo nell’universo informatico.

Le prime tracce online del fantomatico individuo risalgono al 2021, quando ancora era semplicemente un cacciatore di “falle” informatiche noto con il nickname “halove23” e grazie a una delle sue scoperte viene assunto dal colosso di Redmond da cui – come si legge nel suo profilo sulla piattaforma LinkedIn – esce nel 2025. Non è da poco che il tizio nelle vesti di “halove23” ha meritato ancora nello scorso ottobre 2026 gli apprezzamenti pubblici del produttore russo di antivirus Kaspersky…

La sua esperienza professionale in Microsoft si è chiusa con un licenziamento rumoroso: lui lamentava il mancato riconoscimento di meriti e l’assenza di premi concreti o promozioni almeno retributive a chi trovava soluzioni e rimedi di fondamentale importanza, l’azienda lo accusava di spifferare ai quattro venti le vulnerabilità che scopriva…

Come Gaber cantava “il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan «Drago»”, quello che farebbe disperare gli esperti alla cybersecurity - secondo autorevoli testate per addetti ai lavori come BankInfoSecurity e ArsTechnica – all’anagrafe corrisponderebbe ad Abdelhamid Naceri, ora ipotetico titolare della start-up Fursub Labs con un dollaro di capitale sociale e sede a Tallin in Estonia.

Reo confesso su X dell’abbinamento tra nome d’arte e identità reale, c’è chi nel sottosuolo di Internet lo considera il più sbalorditivo ortopedico o podologo capace di individuare talloni d’Achille nei pacchetti applicativi di Microsoft. La sua specialità è far saltare fuori “debolezze” o “crepe” che nessuno ancora conosce, quelle che permettono i cosiddetti zero-day attack ossia bordate hacker basate su vulnerabilità note appunto da zero giorni.

Il filo conduttore

Gli addetti ai lavori – nonostante la canicola – dovrebbero aver seguito il duello estivo tra Microsoft e Nightmare Eclipse, disfida a colpi serrati in cui a ogni “bug” svelato seguiva una patch subito annullata da un by-pass a cui il rimedio posto veniva folgorato da un nuovo colpo di scena… RoguePlanet, ShieldBreak e ShieldCrash sono alcuni dei nomi che dovrebbero suonare familiari a chi si occupa di cybersecurity e magari aver innescato ricerche, studi, approfondimenti.

In questi giorni quel fetente di Abdelhamid ha estratto dalla sua straboccante cornucopia un nuovo “exploit” (in parole povere l’ennesima fregatura) che si chiama SignDrop. È uno squarcio nello scafo dell’architettura Windows che – a detta di Tom’s Hardware – potrebbe mandare a fondo l’80 per cento dei personal computer. In ossequio alle tecniche judo delle “gaeshi” o contromosse, lo zero-day in questione permette a un malintenzionato di sfruttare un meccanismo di difesa proprio di Windows per ritorcerlo contro il legittimo utente così da permettere a un malfattore di acquisire indebitamente il ruolo di “amministratore” di un pc preso di mira e, sfruttando i “privilegi” della massima autorità, disattivare qualunque antivirus o programma di sicurezza che sia stato installato.

Inanellando le tante “scoperte” di Nightmare Eclipse ci si accorge di un filo conduttore che si attorciglia attorno a troppi incidenti informatici recenti.

Tutti quelli che fingono di essere esperti di cybersecurity (rendendosi colpevoli di un inaccettabile furto di identità) sono portati a scindere il campo di battaglia tra chi attacca e chi si difende. È l’abitudine ad occuparsi di cose elementari, spesso troppo elementari. Per capire che esiste qualcos’altro basterebbe aver visto qualche film con gli immancabili doppiogiochisti, traditori, voltagabbana.

Se il problema è dentro

A far danno possono essere le stesse persone che in precedenza hanno contribuito a garantire la sicurezza. È gente che conosce il “territorio” istituzionale o aziendale e sa chi lo popola, ha cognizione dell’architettura tecnologica da folgorare, ha dominio delle dinamiche e dei tempi con cui i fornitori rispondono alle richieste del committente... Quando alle competenze si uniscono le motivazioni e gli stati d’animo la miscela può rivelarsi nefasta.

La variabile è quel che frulla nella testa del terzo incomodo, che certo non può esser giustificato per una eventuale divulgazione irresponsabile di vulnerabilità e ancor meno per il loro impiego per sfogare comprensibili rabbia e odio.

Gli insider sono il vero problema e non li si può nascondere dietro alle ridicole dizioni “inconveniente in fase di individuazione” perché un semplice esame di coscienza potrebbe spiegare l’evoluzione di certe situazioni. Quando si dice “nessun attacco hacker” ci si deve preoccupare perché il guaio si annida nelle viscere e potrebbe non essere operabile.

È il risultato delle peggiori politiche di assegnazione degli incarichi e della gestione domestica delle posizioni di responsabilità. Adesso – nel pubblico e nel privato – parenti e amici risolvano le situazioni per le quali sono stati immeritatamente ben pagati. Per quanto riguarda i danni causati possono risarcire il paese o l’azienda spartendone l’onere con chi li ha scelti e piazzati.

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