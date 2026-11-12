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Anche questa settimana l’agenda pubblica è stata dominata dalle notizie degli attacchi e delle minacce degli hacker contro l’Italia e molti altri paesi europei. Una strategia i cui mandanti sono ancora sconosciuti, ma che gioca con le paure individuali e collettive con un unico scopo: generare caos e insicurezza nelle società occidentali.

Prima il blocco dei frigoriferi in mezza Unione europea (i francesi hanno già puntato il dito contro l’Iran), poi i falsi allarmi bomba che hanno costretto molti aerei ad atterrare scortati da jet dell’aeronautica, infine le minacce alle scuole con una delirante mail partita forse da Taiwan: migliaia di istituti italiani ed europei sono stati evacuati con enormi disagi, anche psicologici, per famiglie, bambini e personale scolastico.

Ora, il governo che ha incentrato le sue campagne sulla sicurezza prendendo di mira i «maranza» e i rave party, giura e spergiura di essere impegnato pancia a terra per individuare i responsabili e risolvere l’emergenza. Non è detto che altri leader a Palazzo Chigi sarebbero in grado di muoversi meglio di quanto stiano facendo Giorgia Meloni e i suoi fedelissimi.

È pacifico, però, che un paese che vuole difendersi al meglio ha bisogno di forze di sicurezza competenti e ben equipaggiate, guidate da vertici all’altezza, e da una classe dirigente capace di cooperare spalla a spalla per mettere a terra soluzioni che garantiscano ai cittadini di potersi fidare dello Stato. In un momento drammatico per l’Occidente, avviluppato in due conflitti combattuti, nella guerra ibrida e in una crisi economica di cui, temo, non abbiamo visto che il principio.

Il “potere profondo”

Sabato, nella mia newsletter Firmato Fittipaldi, invece, vi racconterò come nell’Agenzia di cybersecurity, nei Carabinieri e nella Guardia di finanzia esistano lotte intestine, dispetti e scontri feroci che rischiano di indebolire ulteriormente la nostra capacità di reagire di fronte a minacce concrete. Mentre gli scontri tra i più importanti ministri di Meloni, a cui fanno capo gli apparati di sicurezza, allontanano quella collaborazione tra i comparti necessaria a difendere decentemente i nostri interessi nazionali.

Vi racconterò vicende che finora conoscono in pochi, e storie di cui si è scritto e parlato pochissimo. So che questi temi, quelli del deep state o dello “Stato nello Stato”, costituito da apparati militari e uomini dei servizi segreti, spesso possono apparire, anche a lettori avveduti, un po’ complicati. Addirittura noiosi. So che il pubblico si appassiona di più a questioni politiche apparentemente molto più rilevanti, e temi fondamentali come sanità, inflazione, scuola e salari.

Ma conoscere i meccanismi del “potere profondo” e analizzare cosa accade dietro le quinte della propaganda è fondamentale per conoscere lo stato di salute di una democrazia. Per leggere l’inchiesta potete iscriversi gratuitamente a questo link. La newsletter arriverà direttamente nella vostra casella di posta alle 10 di mattina.

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