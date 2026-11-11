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Una nuova serie di allarmi bomba sta generando confusione nelle scuole italiane. Da nord al sud, centinaia di istituti hanno ricevuto email che annunciavano la presenza di ordigni esplosivi all'interno degli edifici. Alcuni dirigenti scolastici hanno disposto l'evacuazione precauzionale di studenti e personale, mentre le forze dell'ordine stanno intervenendo per effettuare i controlli. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 10 e si sono moltiplicate velocemente: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Basilicata, Liguria, Campania, Sardegna, sono solo alcune delle Regioni coinvolte.



«Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza», si legge nel messaggio, che contiene anche minacce di morte e il riferimento a una presunta bomba collocata nell'automobile del «primo ministro». A firmarlo è Mikhail Andropov, che si presenta come «leader del Vilayat di Misoginistan». La comunicazione, almeno in alcuni istituti, sarebbe arrivata da un indirizzo email con dominio universitario di Taiwan.

La stessa firma era già comparsa nella rivendicazione di alcuni dei falsi allarmi bomba che nei giorni scorsi avevano interessato decine di voli in tutta Europa. Il 6 novembre, infatti, alcune emittenti televisive, tra cui la radiotelevisione pubblica irlandese Rté e la bulgara Nova Tv, avevano ricevuto email firmate da Mikhail Andropov nelle quali il mittente rivendicava la responsabilità dei falsi allarmi bomba che avevano provocato deviazioni, controlli straordinari e l'intervento di caccia militari: «Questo è solo l'inizio», avvertiva il messaggio nel quale si annunciavano anche nuovi attacchi.

«C'è il rischio di creare allarme ed è fin troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, con gli strumenti oggi a disposizione, mandare un'email a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c'è una bomba. Fa parte di una strategia su cui si inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o azioni ostili. Ci sono anche i mitomani e i pazzi che, in un momento come questo, non vedono l'ora di scatenare il terrore in una città». Così ha commentato il ministro della Difesa Guido Crosetto mentre le segnalazioni nelle scuole italiane sarebbero arrivate ad essere almeno trecento, secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: «Vorrei innanzitutto cercare di rassicurare l'opinione pubblica perché l'elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità del rischio. Bisogna essere vigili, ma anche consapevoli che in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci».

Nel Vicentino decine gli edifici scolastici che sarebbero stati raggiunti dalle segnalazioni: a Vicenza sono stati evacuati, tra gli altri, il liceo scientifico Lioy e l'istituto Piovene. Nel Veneziano gli allarmi hanno interessato il liceo Foscarini a Venezia, il Giordano Bruno a Mestre, gli istituti di Mirano e il Galilei di Scorzè. Evacuazioni anche a Milano e provincia e nel Modenese, dove le operazioni hanno coinvolto almeno cinque istituti superiori e una scuola primaria nel capoluogo, oltre a due scuole superiori a Vignola e Sassuolo. A Potenza sono stati evacuati gli istituti secondari di secondo grado, con sopralluoghi delle forze dell'ordine che, secondo le prime informazioni, non avevano rilevato anomalie, pur essendo ancora in corso le verifiche. Segnalazioni sono arrivate anche nell'Aretino, a Roma e nelle province di Frosinone e Rieti. A Sanremo, in Liguria, due scuole sono state evacuate dopo comunicazioni minatorie che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero giunte in lingua araba al commissariato di polizia. In Friuli Venezia Giulia l'allarme ha coinvolto, tra gli altri, gli istituti comprensivi di Codroipo e Premariacco.

Nel Lazio, secondo quanto denunciato dalla Rete degli Studenti Medi, sarebbero oltre 50 le scuole evacuate: «Il governo intervenga per garantire la sicurezza nelle scuole del nostro paese», dichiara Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. «Non è concepibile come una semplice mail possa seminare panico in tutta la penisola».

«In tutta Italia allarmi bomba arrivano nelle scuole che sono in mobilitazione da settimane, che vengono evacuate fra l’agitazione legittima di studenti e studentesse di ogni età e i loro docenti e personale Ata», scrive, invece, in una nota l’organizzazione studentesca Osa, che all’inizio di ottobre ha lanciato una mobilitazione permanente contro le politiche del governo Meloni, dando impulso a un’ondata di occupazioni: «Sono le scuole che si mobilitano da settimane: con più di 150 occupazioni in tutto il paese, 400 mila studenti in piazza il 16 ottobre, 500 mila il 30 ottobre contro i loro problemi, con 2 milioni di lavoratori in piazza. Questo paese ha già conosciuto la strategia della tensione in concomitanza e contro le stagioni di mobilitazione. Una tattica terroristica contro la mobilitazione collettiva. Gli studenti e studentesse, i lavoratori e le lavoratrici non si fanno spaventare».

Ma non è la prima volta che le scuole italiane finiscono al centro di una campagna di minacce. Il 2 novembre una email (firmata dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica) che annunciava la presenza di ordigni aveva raggiunto 271 istituti in tutta Italia. Un’altra ondata di falsi allarmi aveva interessato diverse scuole anche a ottobre: il 19 almeno 50 istituti scolastici italiani erano stati raggiunti da email che annunciavano la presenza di ordigni esplosivi. I messaggi, apparentemente inviati da un indirizzo riconducibile al ministero dell'Istruzione saudita, avevano provocato evacuazioni e controlli delle forze dell'ordine, tutti conclusi senza il ritrovamento di esplosivi. Negli stessi giorni, dopo le manifestazioni del 17 ottobre, nelle chat degli studenti erano circolate anche false minacce di stupri e aggressioni, che avevano alimentato un clima di paura nelle comunità scolastiche.

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