L’email arrivata agli Istituti, firmata sempre da “Mikhail Andropov”, chiede le dimissioni di Meloni e minaccia anche Palazzo Chigi che l’ha considerata fake. Indagano i pm dell’antiterrorismo. In corso controlli e evacuazioni anche se il Mim ha ribadito che senza elementi concreti di pericolo non si deve procedere automaticamente allo sgombero degli istituti. I presidi: «Servono sistemi di filtraggio email»

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«Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l'edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo». Inizia così la nuova email minatoria arrivata questa mattina, ancora una volta, a quasi duemila scuole italiane – secondo i dati in progressivo aggiornamento – a distanza di poche ore dalla prima ondata di allarmi bomba che ieri ha interessato più di seimila istituti.

Il messaggio, firmato sempre da Mikhail Andropov, «con disprezzo», che stavolta proverrebbe da vari indirizzi con dominio nelle filippine, minaccia anche Palazzo Chigi (che l’ha considerato fake) e chiede le dimissioni immediate della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’autore sostiene anche che un ordigno sarebbe già esploso in una scuola, provocando vittime, affermazione che non ha alcun riscontro.

Così per il secondo giorno, le minacce stanno provocando evacuazioni, interruzioni delle lezioni e controlli delle forze dell'ordine in numerose regioni italiane. Sono arrivate mentre a Palazzo Chigi si svolgeva il vertice tra governo e opposizioni, convocato proprio per discutere di cybersicurezza e di come gestire le minacce degli ultimi giorni.

Nuove evacuazioni da Nord a Sud

A Roma sarebbero decine le scuole che hanno ricevuto nuovamente l’email che annunciava la presenza di ordigni. Segnalazioni anche in altri istituti di tutto il Paese: Lazio, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria Lombardia, Campania, Molise sono solo le prime Regioni coinvolte. È particolarmente estesa anche in Sicilia la nuova ondata di allarmi: a Palermo è stato evacuato il liceo classico Umberto I. Nell’ennese sono stati nuovamente evacuati la scuola elementare Santa Chiara e alcuni istituti a Nicosia, Centuripe e Regalbuto. A Catania e provincia sono in corso controlli della polizia, anche con unità cinofile, mentre le dirigenze cosa fare.

Dopo aver ricevuto l’email, infatti, le reazioni delle scuole non sono state le stesse ovunque: alcuni dirigenti hanno disposto l'evacuazione degli studenti, mentre in altri casi le lezioni sono proseguite. «In assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di email massive che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici», ha fatto sapere il ministero dell’Istruzione e del Merito, in relazione agli allarmi bomba di oggi: «Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio», si legge nella nota del Mim che richiama il protocollo «già operativo», annunciato oggi dal governo dopo l’incontro con le opposizioni sulla cybersicurezza. Del protocollo si discuterà nel pomeriggio durante una riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr). Secondo fonti di Palazzo Chigi, le evacuazioni disposte autonomamente da alcuni dirigenti scolastici sarebbero avvenute subito dopo la ricezione delle email, prima che arrivassero le indicazioni ministeriali.

«Gli indirizzi di posta elettronica delle scuole sono pubblici e le caselle istituzionali sono gestite centralmente dal Ministero dell'Istruzione al quale chiediamo di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli ricorrenti, per evitare che ogni scuola debba fronteggiare in solitudine i messaggi minatori», commenta il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, che aggiunge: il protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme «sia accompagnato da un canale di allerta centralizzato in grado di avvisare in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo».

Le indagini

Sono emersi, nel frattempo, nuovi elementi sulla provenienza delle email di mercoledì. La Dayeh University, ateneo privato di Taiwan, ha comunicato che sulla base dei primi accertamenti, sarebbe stato inviato un numero elevato di messaggi da un account di posta elettronica appartenente a un ex studente. L'università ha sospeso l'account e avviato un'indagine interna. Le autorità taiwanesi hanno offerto la propria collaborazione agli investigatori italiani.

Sugli allarmi bomba di ieri, indagano, i pm dell'antiterrorismo della Procura di Roma. Nel procedimento, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si ipotizzano i reati di procurato allarme e minacce aggravate. All'attenzione dei pm sono arrivate le prime informative delle forze dell'ordine, a cui sono state delegate le verifiche, che riguarderanno anche le mail minatorie inviate da server stranieri agli indirizzi di posta elettronica delle scuole.

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