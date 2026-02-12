false false

A un certo punto era stata annunciata la versione invernale del reality show, poi non decollata: a renderla realtà ci ha pensato il norvegese Sturla Holm Lægreid, che fresco di medaglia di bronzo nel biatholn. Che forse dovrebbe guardare meno Canale5 e più Joachim Trier

Era stata annunciata come novità del palinsesto, la versione invernale di Temptation Island, poi annullata per questioni logistiche. Vada per chalet e caminetto al posto di pinnettu e falò, ma privare il viaggio nei sentimenti di una delle sue caratteristiche fondanti, cioè la semi-nudità dei concorrenti, e sostituirla con calzamaglie e tute termiche potrebbe in effetti essere un problema per la riuscita del format.

Temptation Winter

Sarà stata questa la missione del norvegese Sturla Holm Lægreid, medaglia di bronzo nella 20 km maschile di biathlon alle Olimpiadi Milano-Cortina che ha sacrificato il suo momento di gloria per un pianto di pentimento in diretta mondiale, salvare Temptation Winter. E deve aver studiato molto bene il programma, perché già dalla ricostruzione del fattaccio ai microfoni dei giornalisti si intuisce che la scuola è quella Fascino. Dubbi, enfasi e patema d’animo per la sceneggiata scandinavo-napoletana, tutto perfettamente in linea con il grande canovaccio defilippiano. Racconta l’atleta: sei mesi fa conosce una donna magnifica, tre mesi dopo la tradisce, una settimana fa glielo confessa, e ora le chiede scusa, «avevo la medaglia d’oro nella vita e l’ho persa». Dov’è la pioggia di petali rossi?

È tutto molto toccante. C’è giusto una cosa che però non torna nel gesto eroico del bronzo norvegese, e riguarda la sua ex (o attuale?) compagna. I traditi che partecipano a questi programmi decidono deliberatamente di esporsi sulle vicissitudini che li riguardano, e se anche la figura non è delle migliori, ne escono almeno con un po’ di seguito un più; mal comune, mezzo milione di follower a testa. Il consiglio per Lægreid è dunque quello di guardare meno Canale 5 e più Joachim Trier, regista suo connazionale, che sul tema ha girato un film impeccabile. Si intitola La persona peggiore del mondo.

