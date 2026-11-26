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Negli ultimi mesi il tema dell’imposta patrimoniale è stato affrontato dal mondo politico con angolazioni diverse ma tutte caratterizzate da una scarsa conoscenza della materia che riguarda, in termini generali, una corretta imposizione fiscale in grado di far contribuire tutti cittadini alla formazione di un gettito sufficiente a garantire i servizi pubblici come sanità, istruzione, giustizia, trasporti e servizi amministrativi. Una contribuzione che deve essere basata sulla capacità economica di ciascuno, come stabilito dall’articolo 53 della Costituzione. Principi che il presidente Mattarella ha ricordato ancora una volta nei giorni scorsi.

Imposte patrimoniali già esistono come l’Imu, tassa annuale sul possesso di immobili, imposta di bollo sui prodotti finanziari, imposta su immobili situati all’estero, imposte di successione e imposte ipotecarie e catastali che però rappresentano un gettito limitato. L’imposta patrimoniale che si vorrebbe istituire sarebbe basata sul valore dell’intero patrimonio formato da attività finanziarie e mobiliari, liquidità sui conti correnti, terreni, fabbricati, opere d’arte o altro.

Appare subito evidente come definire il valore dei diversi beni sia alquanto difficile, ad esclusione dei depositi bancari. Chi avesse avuto in questi giorni nel proprio patrimonio azioni Nvidia avrebbe subito una diminuzione poi un aumento del loro valore di mercato del 30 per cento. Anche le obbligazioni possono avere fluttuazioni significative del loro valore mentre i titoli di stato – almeno in Italia – sono legati allo spread rispetto ai titoli tedeschi. Anche per i fabbricati è difficile stabilire il loro vero valore di mercato che è basato su troppe variabili reali e di mercato. Per i terreni si pensi a un’area che da non fabbricabile viene riaccatastata come fabbricabile. Il suo valore cambierà sensibilmente da un giorno all’altro.

Alternativa alla patrimoniale

Come si può allora adottare un sistema in grado di tassare i grandi patrimoni? I patrimoni si formano di solito con l’impiego dei redditi prodotti da diverse attività. La soluzione può dunque essere quella di tassare i redditi e non i patrimoni. Innanzitutto si devono abolire i sistemi di tassazione agevolata. Tutti i tipi di reddito devono essere assoggettati alla stessa imposta che è l’Irpef (progressiva) se si tratta di privati o l’Ires (24 per cento) se si tratta di società.

Per terreni e fabbricati bisognerebbe innanzitutto aggiornare i valori del catasto che sono fermi a trent’anni fa poi abolire per i redditi dei fabbricati le aliquote agevolate del 10 o 21 per cento. Per i terreni l’imposizione è assai diversa a seconda della destinazione d’uso del terreno. Per i titoli di stato bisogna forzatamente mantenere un’aliquota agevolata (ora 12,5 per cento) a protezione del debito pubblico. Infine sarebbe necessario rivedere l’imposta di successione ridotta a zero da Berlusconi per gli eredi in linea diretta e adattarla alla media dei paesi dell’Unione Europea.

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Il vero cambiamento si deve operare sull’Irpef. Per rispettare l’articolo 53 della Costituzione, l’aliquota Irpef si deve calcolare sulla base di un incremento lineare da 5 a 60 o 70 per cento abolendo, ovviamente, qualsiasi flat tax. In questo modo si può realizzare una tassazione modesta sui redditi più bassi e più incisiva sui redditi più alti. L’attuale aliquota massima del 43 per cento non deve essere considerata un limite invalicabile. La riforma Visentini-Cosciani del 1973 prevedeva un’aliquota massima del 70 per cento mentre in Gran Bretagna l’aliquota massima era dell’83 per cento.

Il liberismo ha portato più o meno in tutti paesi occidentali un’aliquota di imposizione personale massima del 45 per cento ma l’aumento delle disuguaglianze sociali che tale politica ha provocato, ora impone di ritornare a una tassazione maggiore dei redditi più elevati. Facciamo un esempio: immaginiamo un ceo di una banca che percepisce uno stipendio annuo di cinque milioni lordi. Attualmente sull’ultimo milione grava un’imposta di 430.000 euro. Se sullo stesso milione gravasse un’imposta del 60 per cento si pagherebbe una maggiore imposta di 170.000 euro. Tuttavia di quel milione al Ceo resterebbero comunque 400.000 euro che sono equivalenti allo stipendio medio di sette suoi dipendenti.

Non vi è pericolo che questi percettori di reddito scappino all’estero perché non possono dimostrare di vivere più di 183 giorni all’anno fuori dall’Italia, come previsto dagli accordi tra stati per evitare le doppie imposizioni. Potrebbe accadere per i semplici possessori di grandi patrimoni. Per questo il nostro governo dovrebbe impegnarsi a livello europeo per eliminare i paradisi fiscali di Lussemburgo, Olanda, Irlanda o Monaco-Montecarlo che hanno creato una odiosa concorrenza fiscale che impedisce un’equa redistribuzione della ricchezza prodotta.

Sappiamo che – se si volesse – oggi esistono sistemi per applicare un’imposta patrimoniale basata su criteri di valutazione del patrimonio che molti economisti suggeriscono. Ma l’accordo su tali sistemi da parte di tutte le forze politiche coinvolte appare allo stato molto difficile, se non impossibile. Allora si proceda almeno a disegnare una riforma della tassazione personale che sposti la tassazione dai redditi più bassi a quelli più alti con aliquote anche molto elevate.

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