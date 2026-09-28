Negli Usa, la probabilità stimata di sospensione per gli studenti neri è sette volte superiore a quella degli studenti bianchi, (Jespar, 2022).

Uno studio australiano conferma che gli studenti che hanno un basso livello socio-economico sono più esposti a sospensione e note disciplinati, (Hemphill, 2010).

Le misure disciplinari colpiscono maggiormente i ragazzi con background migratorio o vulnerabilità economica e di classe (Donattini, 2026).

Può sembrare assurdo parlare di adultismo e punizioni mentre il governo chiarisce con ancora più forza un piano educativo e sociale che somiglia molto a quello che in America è stato definito School to Prison Pipeline. Ovvero letteralmente un «condotto/tubo che porta dalla scuola alla prigione». Un concetto che descrive come alcune politiche educative e pratiche scolastiche (norme punitive, narrazioni autoritarie, scarsità di risorse e personale che non permette alle scuole di lavorare, ecc) aumentino la probabilità che studenti (soprattutto provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati) siano precocemente adultizzati e trattati già come problemi di ordine pubblico e spinti nel sistema di giustizia penale minorile.

Fatti

La propaganda sugli studenti stranieri, un tetto per nascondere il problema

La propaganda sugli studenti stranieri, un tetto per nascondere il problema
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Ma il nostro potere di adulti nei confronti di chi sta crescendo rappresenta in qualche modo anche la relazione tra lo Stato e i suoi cittadini. Chi gestisce classi o gruppi educativi si presenta come depositario di un sapere e di un potere a cui i ragazzi e le ragazze in quel momento non hanno accesso. E al di là di tanti percorsi di educazione democratica e dell’impegno di tanti progetti e percorsi, le statistiche ci dicono che la scuola italiana come sistema, se da una parte cerca di mantenere i propri obiettivi costituzionali, dall’altra rischia di essere usata sempre più come strumento di selezione e segregazione. E di questo strumento fa parte anche il modo in cui gli adulti esercitano quei poteri che ottengono per il proprio ruolo. Il come utilizzano la propria posizione e le punizioni disciplinari.

Possono sembrare coincidenze il fatto che il linguaggio scolastico negli ultimi anni si sia “arricchito” con (o sia tornato a usare) termini come voto in condotta, tolleranza zero, metal detector, punizioni e multe; e contemporaneamente «gli ingressi e le presenze negli (Ipm) in Italia siano aumentati di circa il 50 per cento tra il 2022 e il 2025, portando per la prima volta gli istituti in una condizione di sovraffollamento» (Antigone, 2026).

Ma tutta questa attenzione alla scuola e al “disagio giovanile” in realtà trova corrispondenze in tante cose: in un paese che vede aumentare le disuguaglianze economiche, nelle ideologie che sostengono questo governo e in anni e anni di scelte e pratiche che hanno investito la scuola e il terzo settore impoverendoli. Così come nel cercare di utilizzare il “corpo” docente come strumento per punire e marginalizzare. Non solo chiedendogli esplicitamente di farlo ma anche mettendolo in situazioni di conflitto attraverso la mancanza di risorse o una richiesta di ipernormatività.

L’uscita sul decreto che parla di tetti e divieti di burqa in realtà paradossalmente rende ancora più chiaro quanto lo Stato stia chiedendo agli adulti che lavorano nel sistema educativo di agire un conflitto verso alcuni ragazzi e alcune famiglie. Non è Giorgia Meloni che dovrà far rispettare le norme che questo decreto introdurrà ma sono gli adulti che abitano le scuole, le segreterie, i centri educativi a doverlo fare.

E una parte del mondo adulto, cosi come lo stato, non presenta mai le proprie decisioni come "classiste" o "razziste", ma le traveste con altri concetti più neutri: decoro, rispetto, adeguatezza, integrazione, correttezza. Ci sono esempi anche di libri e di pagine Facebook gestite da docenti che partendo dall’idea di difendere la scuola e il diritto allo studio degli adolescenti finiscono per mettere su una specie di bullismo social verso chi ha più difficoltà a scuola. Per questo diventa necessario parlare della posizione che come adulti prendiamo.

Italia

La finta emergenza. Il tetto agli stranieri in un decreto legge

Giulia Merlo
La finta emergenza. Il tetto agli stranieri in un decreto legge
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Le radici del decreto 

Non ci sarebbe un decreto propaganda che colpisce e colpevolizza in maniera specifica una categoria di persone se l’ideologia che c’è dietro non sapesse di trovare già, nel modo in cui una parte del mondo adulto abita le aule e i corridoi delle scuole, un terreno fertile con cui cercare di fare alleanza.

Se non si poggiasse su un sistema scuola/educazione che vede già licei di quasi solo bianchi e professionali che cercano di rispondere ai diritti degli studenti marginalizzati; centri per adolescenti con disagio quasi sempre pieni di adolescenti che vivono situazioni di povertà e centri artistici e culturali per chi può coltivare i propri “talenti”; scuole medie considerate di eccellenza e altre dei ghetti.

Quello che forse di buono fa questa uscita del governo è interrogarci come educatori, come docenti, come scuole e centri educativi. Chiederci se nella propria scuola, nel proprio centro educativo o nella propria classe per esempio le note disciplinari, così come le bocciature o la composizione dei gruppi, continuano ad avere una matrice di classe o di razza. Quanto il modo in cui esercitiamo i poteri che ci sono dati come adulti, il modo in cui diamo una nota disciplinare o dei compiti a casa, agli occhi di molti ragazzi e ragazze assomigli all’ideologia di questo sistema che li opprime.

Fatti

A scuola niente ghetti né liste nere: i nuovi cittadini si formano in classe

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Molti ragazzi e ragazze studiano le lotte per la desegregazione scolastica in una parte del programma di storia, quando incontrano la lotta per i diritti civili negli Stati Uniti oppure quando in qualche attività sentono parlare di personaggi come Martin Luther King o Linda Brown. Forse questo decreto è un’occasione come adulti per tradire la bianchezza e la classe a cui apparteniamo e iniziare ad accompagnare ragazzi e ragazze in uno studio su come la segregazione agisce sulla loro vita o sulla vita dei loro compagni di scuola.

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