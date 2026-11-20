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Nel trilaterale di Shenzhen tra Trump, Xi e Putin non c’era nessun progetto, solo politica di potenza. Mentre Pechino e Mosca consolidano da anni una rete di alleanze, Washington è rappresentata da un personaggio millantatore che non ispira fiducia. E l’Ue, frammentata e indecisa, cerca ancora di capire come poter contare qualcosa

Cina, Russia e Stati Uniti seduti insieme è una notizia. Non era mai avvenuto prima. Tuttavia, Shenzhen non è una nuova Yalta. Non soltanto per la statura relativa dei tre «grandi», o sedicenti tali, ma per la completa assenza di un progetto comune.

A Yalta, nel febbraio 1945, si discusse dell’ordine post-bellico, con una Germania in procinto di essere sconfitta, un’Italia già debellata e un Giappone alle corde; si parlò di organizzazione delle Nazioni Unite, per sostituire la fallimentare Società delle Nazioni e, in definitiva, si concordò su un progetto comune, l’architettura di un sistema internazionale che ancora oggi fa sentire i suoi effetti a livello istituzionale (il Consiglio di Sicurezza e i cinque membri permanenti che devono essere d’accordo per prendere una decisione).

A Shenzhen non c’era nessun progetto: c’erano due leader simili ad anatre zoppe, apparentemente boriosi e protervi ma impantanati, Vladimir Putin e Donald Trump, e un terzo leader che si sforza in ogni modo di non essere trascinato nelle beghe che i due sventati teppisti, l’americano e il russo, hanno sparso in giro. Andando a Shenzhen Trump non pensava a un «Grand Design» quale quello che aveva in mente Roosevelt, ma solo come uscire dalla rete iraniana nella quale si è avvolto con cura, e si farebbe fatica a individuare sul volto di Putin, bloccato in Ucraina, quella sicurezza nella vittoria che sfoggiava Stalin a Yalta.

Quanto a Xi Jinping, sembra che sia soprattutto preoccupato di non restare travolto dalla instabilità che i suoi due ospiti apprestano con cura nei due emisferi. A Shenzhen, quindi, non si è visto nulla di davvero nuovo, solo la politica di potenza e l’uso della forza eretto a incontro tra sodali che sono molto simili a complici.

Oltre la bolla europea

E infatti complici, almeno due dei tre, lo sono già da un bel po’. La Cina e la Russia hanno una relazione che si è strutturata, dalla metà degli anni Novanta, nella Organizzazione di cooperazione di Shanghai (Sco), che riuniva all’inizio cinque stati (i due “grandi” più tre ex repubbliche dell’Urss: Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan). Si facevano chiamare gli “Shanghai five” ma nel 2001 si è aggiunto l’Uzbekistan e l’organizzazione si è data una sua struttura formale; India e Pakistan sono entrati nel 2017 e nel 2023, oplà, è arrivato l’Iran insieme alla Bielorussia. Non vivono tutti in perfetta letizia tra loro, ma collaborano attivamente.

Nella nostra bolla occidentale ed europea questi movimenti sono sottostimati (oppure bellamente ignorati), ma la Sco è molto più significativa di quel contenitore chiamato Apec (Asian Pacific Economic Cooperation), poco più di un forum impotente, vetrina di vertici senza costrutto. La Sco invece no: gestisce politiche di cooperazione militare e scientifica, reti di monitoraggio sul «terrorismo», e si apre anche al campo commerciale ed economico; è quello a cui pensa Xi Jinping quando dice che i rapporti della Cina con la Russia sono «saldi come un montagna in mezzo al vento e alla pioggia».

Trump lì in mezzo fa la parte del «cumenda» di mezza età in cerca di amicizie durante una scappata al night, e non controlla nulla di quella «relazione speciale», anche se crede che il suo «amico» Putin segua le sue indicazioni e direttive.

Mentre il mondo cambia il suo verso e il suo orientamento, l’«Occidente» viene rappresentato da un personaggio millantatore che non ispira alcuna fiducia. L’altro Occidente, quello tenuto in disparte, che non siede al tavolo, l’Unione europea, sta ancora cercando di capire come poter contare qualcosa mentre la sua importanza declina decisamente, frammentata e indecisa a tutto. Ci vorrebbe un amico, ma uno vero. E l’Europa, oggi, quanto ad amici, non ha una gran scelta.…

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