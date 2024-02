In una scena di Illusioni perdute di Balzac, David Séchard, l’amico fraterno e rimasto al paesello del protagonista Lucien (andato invece a cercare fortuna letteraria a Parigi), illustra in un lungo discorso il modo in cui funziona l’industria tipografica e come sia legata alle innovazioni tecnologiche concernenti la produzione della carta.

È forse la più penetrante descrizione letteraria di una delle caratteristiche fondanti del capitalismo: il ragionevole abbassamento della qualità per come necessario all’abbattimento dei costi e, dunque, dei prezzi, al fine di imporsi su un mercato concorrenziale che accoglie progressivamente fasce sempre più larghe di consumatori.

Le direttive del capitale

Balzac coglie qui almeno quattro macro-direttive connesse all’operato del capitale. Innanzitutto, è nell’ambito della sfera produttiva che si decidono le direzioni e i modi di comportamento del mercato.

In secondo luogo, il ruolo della tecnologia (e dunque della scienza) è a sua volta funzionale al momento produttivo.

In terza battuta il capitalismo implica al tempo stesso processi di democratizzazione e di abbassamento: i primi sono ovviamente legati alla sfera del consumo, vale a dire al maggior accesso a merci a basso costo; i secondi (e David non parla solo della carta, ma della progressiva e inevitabile fine delle grandi ville nobiliari, di un certo tipo di abiti, del formato di certi libri, ecc.) sono l’inevitabile conseguenza di un capitale che comprende la possibilità di ottenere profitti maggiori allontanandosi dai prodotti di elevata qualità, dunque accessibili solo a pochi, a favore di un mercato per l’appunto più ampio.

Infine, tutti questi processi sono però a loro volta dialetticamente connessi ai principi concorrenziali che dirigono il mercato, cioè al fatto che i produttori sono fra loro in competizione: la necessità di abbassare i costi produttivi (materiali di qualità inferiore, scale retributive dei dipendenti, ecc.) è infatti vitale al fine di poter abbassare i prezzi e così allargare il loro giro d’affari rimanendo però competitivi sul piano dei profitti.

Il risvolto intellettuale

Ma il “reazionario” Balzac comprende anche un elemento ulteriore (e anche per questo Marx ed Engels lo amavano così tanto). Tutti questi processi non sono confinati alla sfera materiale, ma si riversano anche nel modo di vivere, di pensare e addirittura di intendere la sfera culturale.

Mentre David riflette sui prezzi della carta, infatti, l’amico Lucien è nella capitale indeciso se intraprendere la strada dell’alta letteratura o quella del giornalismo.

In un mondo culturale a sua volta in preda a una competizione generalizzata fra artisti e intellettuali, il suo libro di poesie (merce elitaria) è presto rifiutato e dimenticato; meglio scrivere un romanzo o, meglio ancora, una serie di articoletti spiritosi, mordaci e di facile consumo, accessibili al nuovo pubblico affamato di gazzette e di opinioni.

Come agevolmente si intende, il mondo economico e quello culturale (e dunque anche ideologico) presentano caratteristiche comuni: le modalità operative dell’uno diventano sintomi dei modi di funzionamento dell’altro.

L’egemonia di un modo di produzione (e di tutti i meccanismi che da quello scaturiscono: democratizzazione, abbassamento, competizione, ecc.) si riverbera anche nel modo di agire e pensare del mondo della cultura.

Il solo piano culturale

Illusioni perdute mi è tornato spesso in mente in questi ultimi mesi in cui si è appunto parlato tantissimo di egemonia.

Il concetto è stato in particolare utilizzato per fare riferimento alla decisa occupazione di scranni culturali messa in atto dalla nuova destra di governo, che ha più volte per l’appunto ribadito la necessità di superare la presunta “egemonia culturale della sinistra”.

Ci sarebbe però da chiedersi, e qui rientra in gioco Balzac, fino a che punto un’azione di egemonia focalizzata sul mero piano culturale possa davvero rovesciare le direttive di pensiero dominanti sul piano sociale.

E vale del resto la pena ricordare che, già in Gramsci, dove l’egemonia è, in breve, appunto l’atmosfera ideologica e di pensiero dominante, questa non è fatta esclusivamente da figure professionali di tipo intellettuale o politico, ma anzi è connessa a filo doppio all’operato di coloro che siedono nei consigli di amministrazione delle grandi aziende, delle banche, ecc.

Insomma, a restare fuori dal corrente dibattito sull’egemonia mi pare proprio quella rivoluzionaria trasformazione delle soggettività sociali realizzatasi in occidente in seguito all’imporsi del neoliberismo, un ordine economico-politico finalizzato, come ha scritto fra gli altri Jamie Peck, a fondare ora la società sui principi del mercato, cioè su presupposti di efficienza che lasciano sempre meno spazio a quel miglioramento delle condizioni sociali della popolazione che era invece, nell’Europa occidentale, la controparte delle vecchie economie miste novecentesche.

Ciò che la destra italiana mi pare fare, in realtà, è sì occupare istituzioni culturali e utilizzarle per il rilancio dei suoi canonici temi identitari, tradizionalisti, sovranisti, ecc., ma lo fa mentre favorisce le consuete politiche neoliberali sia sul piano economico (si pensi semplicemente a cosa sta accadendo alla nostra sanità pubblica o alla continua deregolamentazione del mercato del lavoro) sia sul piano del controllo sociale.

Tensione solo interna

Se del resto, come ormai sostenuto da molti studiosi, sovranismo e neoliberismo rappresentano in realtà una tensione interna al neoliberismo stesso, non stupisce davvero che i suoi processi canonici, anche nei paesi a tendenza sovranista, restino fondamentalmente gli stessi.

L’intera catena produttiva e lavorativa è determinata da principi connessi esclusivamente a modelli di efficienza (con effetti in Italia non eccelsi), il modello d’impresa si estende a tutti i settori, anche a quelli tradizionalmente pubblici (scuola, ferrovie, strade, università, ecc.), il principio dell’autonomia lavorativa viene utilizzato per estendere il piano del lavoro a ogni momento della vita privata, si chiede ai lavoratori di ridefinire continuamente le proprie mansioni secondo modelli di performance che assecondano il principio produttivo della “specializzazione flessibile”, e si potrebbe continuare a lungo.

Inevitabile poi che tutti questi procedimenti diventino l’orizzonte delle nostre stesse esistenze, sempre più ingabbiate nelle logiche binarie di carriera legate ai successi e, soprattutto, ai fallimenti, e sempre più alle prese con logiche di auto-mercificazione (si pensi alla narrazione di sé che si fa sui social) e di lettura del reale e dei nostri simili secondo il mero principio dell’utilità.

La grande rivoluzione

Lungi da me, insomma, sottovalutare gli effetti di una destra che prova a costruire una propria egemonia, ma è necessario chiedersi se il tradizionale orizzonte culturale della destra novecentesca (e vale anche per la sinistra) non sia in realtà già stato modificato da quella rivoluzione materiale e ideologica che è il neoliberismo: una rivoluzione la cui potenza è stata addirittura paragonata, da Perry Anderson, a quella della Riforma protestante.

Quanto, si può aggiungere, la degradazione del tessuto sociale che abbiamo di fronte (logiche di esclusione, indifferenza, odio per chi è diverso e per chi sembra inutile) è da ascrivere al discorso conservatore tradizionale, e quanto invece è parte di modifiche strutturali a cui il discorso conservatore si è facilmente, in prassi se non in teoria, legato?

Chi è insomma in questa società che sta facendo davvero egemonia? E la sta facendo verso ogni posizione ideologica.

Non sarà infatti un caso che la sinistra riesce poi più o meno a rispondere, ideologicamente parlando, al sovranismo, ai discorsi identitari, ecc., ma faccia molta più fatica a sviluppare un’alternativa rispetto alle recenti trasformazioni economiche e ai loro sintomi ideologici ed esistenziali.

Anche ciò, a mio giudizio, finisce per dimostrare dove la vera egemonia risieda.

