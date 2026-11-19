Fino al 29 novembre, alla Fabbrica del Vapore, è possibile visitare la mostra organizzata da Sos Mediterranee con Zona, con le foto di Karim El Maktafi, che racconta le storie comuni e uniche di chi è sopravvissuto e delle persone decedute nei due naufragi di Lampedusa e di Cutro, anche attraverso i loro oggetti

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«Ho sempre inteso l’archivio come un luogo che cura, che trattiene e che non lascia andare», spiega con voce calma e bassa Karim El Maktafi, fotografo 34enne, nato a Desenzano del Garda da genitori marocchini.

Attraverso 90 fotografie di still life di El Maktafi, la mostra “Archivio del mare” percorre le storie delle persone decedute e sopravvissute ai naufragi di Lampedusa del 2013 e di Cutro del 2023. Allestita e promossa dalla Fabbrica del Vapore, a Milano, organizzata da Sos Mediterranee con Zona, curata da Giulia Tornari di Zona, la mostra è aperta fino al 29 novembre. Alla Fabbrica del Vapore, il 21 e il 22 novembre si svolgerà anche la prima edizione del festival “Umane parole”, per discutere di migrazioni e Mediterraneo con attivisti, giornalisti ed esperti.

Riproduzione fotografica di un’immagine corrosa dall’acqua di mare, appartenuta a una persona che viaggiava dalla Libia all’Italia a bordo del peschereccio naufragato al largo di Lampedusa il 3 ottobre 2013. © Karim El Maktafi/Zona

Una storia comune

«Abbiamo cercato di raccontare le migrazioni in modo diverso – dice El Maktafi – non il fatto in sé ma quello che rimane: i sopravvissuti, i familiari, gli oggetti». La mostra ripercorre le storie delle persone migranti, che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo, attraverso le parole dei familiari e le immagini degli oggetti che avevano con sé prima di naufragare al largo delle coste italiane.

«Sono oggetti di uso comune, che potrebbero appartenere a chiunque. Emanano una forza incredibile proprio perché in quegli oggetti ci possiamo riconoscere tutti», El Maktafi cerca di spiegare con parole semplici la potenza simbolica ed emotiva degli oggetti che ha fotografato, consumati dalla salsedine e catalogati come corpi di reato.

Farzaneh ha perso entrambi gli zii e i cugini nel naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023. Cutro, 2026. © Karim El Maktafi/Zona

Accanto a queste immagini, ci sono poi le fotografie dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti, esposte su lightbox retroilluminati, che dialogano con le fototessere dei deceduti, scolorite dal lavorio del mare e della sabbia dei fondali. Al centro della sala, un grande pannello con un video dove scorrono le interviste della giornalista Leila Belhadj Mohamed e le riprese del videomaker Mattia Mura. Le voci dei vivi, che guidano il percorso, mescolano memoria privata a memoria collettiva e ricordano che «siamo tutti esseri umani e che nessuno dovrebbe morire in mare», afferma con forza il fotografo.

Oltre dieci anni di naufragi

Tra Lampedusa e Cutro sono trascorsi 10 anni, sono cambiati governi, leggi e lessico con cui i giornali hanno raccontato le migrazioni, ma non si sono fermate le stragi nel Mediterraneo.

Il 3 ottobre 2013 a pochi metri dalle coste di Lampedusa, un peschereccio su cui viaggiavano ammassate 500 persone, tra uomini, donne e bambini, prende fuoco a causa di una torcia posta sul ponte per cercare di rischiarare la notte. Nel tentativo di allontanarsi dalle fiamme, le persone si spostano e l’imbarcazione si capovolge.

Quella notte muoiono 368 persone. Dieci anni dopo, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, a largo della spiaggia Steccato di Cutro, il caicco Summer love che trasporta 200 persone si spezza, provocando almeno 94 morti, di cui 35 minori.

Still life di un oggetto appartenuto a una delle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa. © Karim El Maktafi/Zona

Tra i naufraghi c’era anche Asif che ora ha 19 anni e vive in Germania. Era fuggito dall’Afghanistan con sua sorella, Latifa, che non è sopravvissuta. «Non volevo rimanere in Italia dopo quello che era successo, troppo dolore. Sono andato in Germania dove studio per diventare infermiere come lo era mia sorella. Non ho potuto mandare il suo corpo in Afghanistan quindi lo abbiamo mandato in Pakistan, dove ora è sepolta – racconta Asif – Ci sono molte storie che nessuno sa delle persone annegate quella notte, per questo voglio condividere la mia». Quella di Asif è una delle storie raccontate nella mostra, che riflette la pluralità delle vite che si intrecciano nel Mediterraneo.

Per quanto stampati nella memoria e nella cronaca, i naufragi di Cutro e Lampedusa non sono unici nella loro tragicità. Secondo i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), il 2026 è stato l’anno più letale dal 2014, con 990 decessi in tutto il Mediterraneo. Nonostante gli arrivi in Italia siano diminuiti della metà (da circa 60 mila a 27 mila), le morti e i dispersi in mare non arretrano.

La mattina del 19 novembre, a largo delle coste di Lampedusa, un’imbarcazione si è ribaltata: sono state soccorse 50 persone dalla Guardia costiera, ma una bambina di 6 anni, originaria della Costa d’Avorio, rimane dispersa. I dati sui decessi dei minorenni pesano come un macigno sulla politica italiana ed europea: secondo Save the children, dal naufragio di Cutro sono stati recuperati i cadaveri di almeno 300 minorenni.

“Archivio del mare” racconta le centinaia di vite che si sono spezzate in due naufragi, ma le storie che potrebbero comporre la mostra sono innumerevoli. «È un lavoro ancora aperto, quello che vorrei fare è cercare di parlare con altre persone e raccontare altre storie. La fotografia è un linguaggio universale, comprensibile da tutti, per questo utilizzarla significa provare a far riflettere su quello che succede nei mari e che non dovrebbe succedere più», conclude con una nota di speranza amara El Maktafi.

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