Lo storico Johann Chapoutot: «Hitler? Non chiamatela fatalità, è stata una cinica decisione»

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Professore di Storia contemporanea all’Université de la Sorbonne, Paris IV, Johann Chapoutot è tra i massimi specialisti della storia culturale e politica del nazismo. I suoi libri analizzano le cause profonde dello svuotamento delle democrazie. Il suo ultimo libro, Gli irresponsabili. Chi ha portato Hitler al potere, (Einaudi 2025), ha fatto cadere il velo sulle responsabilità politiche delle classi dirigenti dell’epoca. Attraverso la storia della Germania degli anni Trenta, Johann Chapoutot ci