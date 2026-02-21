L’editoria ha risolto così il problema del talento: lo fa votare prima ai lettori, poi pubblica. Il manoscritto nel cassetto è stato sostituito dall’algoritmo nel cloud

Molte novità nella classifica della settimana. Stefania Auci si ripiglia la leadership con L’alba dei leoni (Nord) il prequel settecentesco della sua fortunata saga dei Florio. Al secondo posto il thriller psicologico di Gregg Dunnett Piccoli fantasmi (Storm). Mentre irrompe Wrecked. Siamo il disastro perfetto (Newton Compton) di Lizzy Snow White (nome d’arte di una giovane autrice classe 2000, di Bergamo) la storia più letta su Wattpad dell’ultimo anno e Wattpad è un luogo dove il pubblico decide prima ancora degli editor. L’editoria ha risolto così il problema del talento: lo fa votare prima ai lettori, poi pubblica. Il manoscritto nel cassetto è stato sostituito dall’algoritmo nel cloud.

La saggistica premia invece col primo posto la giustizia narrativa: Il ragionevole dubbio di Garlasco (Piemme) firmato dal magistrato Stefano Vitelli insieme al giornalista Giuseppe Legato dimostra che in Italia il genere investigativo più solido resta il processo. L’unico genere dove il finale non deve convincere, basta che non chiuda. Il lettore vuole continuare a discutere per anni più che capire: il colpevole definitivo è la noia.

New entry anche per il romanzo best seller inglese Tre nomi (Garzanti) e il saggio divulgativo sui classici di una star dei social, Guendalina Middei Non rinnegare il cuore (Feltrinelli).

Allora guardiamoli questi libri

Guendalina Middei, nata nel 1992, ha fondato la pagina Facebook “Professor X” e poi il profilo Instagram omonimo, radunando oltre mezzo milione di lettori. Nei teatri spiega i classici a un pubblico che li teme quanto li desidera. Roland Barthes aveva dichiarato la morte dell’autore a favore del piacere del testo. In epoca priva di Tiktok, Instagram, dei firma copie ai festival letterari e alle presentazioni dei libri. La biografia ha vinto sulla bibliografia.

E allora la nostra Guendalina ci accompagna nei segreti biografici degli scrittori. Così Deledda diventa empowerment e paradigma del coraggio femminile, Dickinson una coach della solitudine contro corrente, Bulgakov un manuale di resistenza civile al controllo oppressivo dal regime sovietico. È la trasformazione del canone in esperienza personale. L’interpretazione lascia spazio all’identificazione.

Fantasmi e Academy Drama

Il thriller Piccoli fantasmi racconta invece due fratelli, uno vivo e una morta. Lui parla con la sorellina uccisa: crede sia la sua mente, ma lei lo guida verso l’assassino. Il giallo contemporaneo non cerca più il colpevole, cerca il trauma, con dialoghi dall’aldilà. Un tempo si chiamava gotico, oggi si chiama elaborazione del lutto con elementi procedurali. Il soprannaturale è accettabile purché collabori con l’indagine. Ma chi può credere alle parole di un bambino e della sua sorella fantasma?

Wrecked esegue il genere Academy Drama, porta la narrativa adolescenziale in un collegio nel deserto egiziano, pieno di geroglifici e rituali: il mistero serve a dare profondità simbolica alla più antica trama del mondo, l’educazione sentimentale. L’amore adolescenziale, lasciato solo, sembra banale; se lo metti accanto a una divinità funeraria diventa destino. L’archeologia è sempre una buona metafora dell’adolescenza: si scava molto per trovare sempre se stessi.

Garlasco

Il caso Garlasco che ossessiona l’Italia, raccontato dal magistrato che assolse in primo grado Alberto Stasi, compagno della vittima, il «biondino dagli occhi di ghiaccio», dimostra invece che la realtà resta il più potente dei romanzi giudiziari: un colpevole senza movente è narrativamente intollerabile, e dunque torna sempre in discussione.

Tre nomi sliding doors

Infine Tre nomi (Garzanti): tre vite possibili a seconda del nome dato a un bambino. Una storia sliding doors, che è quella di tre versioni di una vita e le infinite possibilità che una singola decisione può innescare. Secondo il filosofo e logico Saul Kripke il nome è un designatore rigido. Un termine cioè che si riferisce al proprio oggetto in tutti i mondi possibili. E allora tre nomi, tre vite, tre mondi.

E la letteratura? Non pervenuta nelle prime posizioni.

