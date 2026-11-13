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«In questi tempi in cui la musica è governata dagli algoritmi, per un musicista come me, ma vale anche per tutti i giovani che mettono su una band rock, fare un album è un atto di eroica resistenza».

Cristiano Godano, storico frontman dei Marlene Kuntz, racconta così il titolo che ha scelto per il suo nuovo album solista, Un filo d’erba nel muro. In uscita oggi per Ala Bianca e prodotto da Rob Ellis. Un titolo, quello scelto da Godano, che rimanda all’immagine di una vita fragile che, però, riesce a sopravvivere, a farsi strada anche in un ambiente ostile.

Vale per la natura, per la musica, ma anche per l’umanità, sopraffatta in questi tempi di guerre e fascismi. Attraverso la scrittura raffinata che da sempre contraddistingue Godano, il suo nuovo album tocca tutti i temi a lui cari, dal riscaldamento globale alla vulnerabilità. In una tensione costante verso la ricerca della libertà, dove un ruolo predominante lo giocano la comunione tra le persone, la ribellione collettiva e un rinnovato rapporto con la natura. «Uso con cautela la parola libertà», sottolinea, «troppi ne hanno abusato in modo liberticida. Mentre il mio concetto di libertà va di pari passo con l’etica».

La resistenza della gentilezza

Nei suoi brani, tenerezza, gentilezza e cura diventano gesti sovversivi, capaci di regalare possibilità di resistenza. «Quando, con i Marlene Kuntz, partecipammo a Sanremo - racconta - realizzammo un inedito, Pensa. Una canzone in cui parlo idealmente a mio figlio, cercando di trasmettergli dei buoni valori, dove dico “La gentilezza è carismatica”.

Per me la gentilezza è importante da sempre, anche da prima che venisse riconosciuto come valore». Valori che tornano nelle parole di Godano, tanto da regalare anche il titolo al brano con cui ha scelto di anticipare l’album. «Credo che l’umanità sia sotto la minaccia di almeno tre giganteschi pericoli che si chiamano: guerre, riscaldamento climatico - per cui siamo ormai arrivati a un punto di non ritorno - e intelligenza artificiale», racconta parlando del singolo e dei valori da difendere. «Persone come me, che hanno avuto la fortuna di nascere nel dopoguerra, li hanno dato per scontati, ma che ora, purtroppo, non lo sono più». A causa anche «della post verità, in cui siamo costretti a vivere, che inquina qualsiasi cosa. E segna anche le derive autoritarie di chi ci governa, con la democrazia minacciata ogni giorno di più».

Salvare la complessità umana

Umanità, integrità, equità, moralità, sono solo alcuni dei valori da difendere di cui canta Godano, che si sofferma anche sulla complessità. «Sono abituato a soppesare le cose dal punto di vista dell'allargamento delle proprie esperienze, della curiosità intellettuale, del sedimentarsi di nuove conquiste», racconta. «Ma l’appiattimento in cui ci avvolge internet, l’assuefazione da social, ci spingono verso la perdita di questa complessità». E torna, poi, sui potenziali pericoli nascosti dietro l’uso dell’Ia che «si sta sostituendo a noi in tutta una serie di scelte di vita. Se il nostro cervello diventa sempre meno reattivo, volitivo, nell’affrontare la complessità della realtà, perdiamo anche la nostra di complessità, come esseri umani».

Così, in Vento dei sogni, le piattaforme implodono, mentre spariscono ego e gerarchie. La crisi ambientale è sicuramente uno dei temi che più sta a cuore a Cristiano Godano a cui, con i Marlene Kuntz, ha dedicato un intero album, Karma Clima, e di cui non può che tornare a parlare mentre è in corso la Cop31.

Il negazionismo climatico

«Il negazionismo climatico è letale e internet permette che venga diffuso sempre di più». Ma sottolinea, per fortuna, «c'è una parte della popolazione che va nella parte opposta degli algoritmi e non si lascia abbindolare da questa posizione che è antiscientifica e creata ad arte, dalla potente sfera delle industrie estrattive che sono le principali responsabili delle emissioni di gas serra». Rispetto alla politica la sua è una posizione netta: «Alla Cop31 si sono presentati solo Lula e Sanchez, dove sono tutti gli altri capi di governo delle nazioni che sono responsabili di quel che sta accadendo? Non ho più parole per definire questa follia tragica».

In Un filo d’erba nel muro non manca, poi, una critica feroce alla società capitalistica, «Produci, consumi e crepi, senza vivere», canta ne La gabbia, recinto in cui l’essere umano si lascia, consapevolmente, chiudere. E da cui non resta che scappare, verso le nuvole. «La fuga è un sentimento che mi porto dietro spesso», ci dice. «In Valori il ritornello propone addirittura una situazione surreale e paradossale: via disperditi, dissolviti». Poi si sofferma sul capitalismo, «Sono arrivato a criticarlo molto tardi, anche se grandi intellettuali, già un secolo fa, avevano già intravisto quello che sta accadendo ora».

E cita una frase, attribuita a Keynes: «Il capitalismo è la straordinaria convinzione che gli uomini peggiori, per i motivi peggiori, finiranno in qualche modo per agire nell'interesse di tutti. Per fortuna, ora, sono tante le persone che stanno capendo che questi oligarchi tecnofascisti hanno ricchezze mostruose e giocano d’azzardo con l’intelligenza artificiale».

La rabbia dei ragazzi

Nei brani e nelle canzoni di Cristiano Godano non c’è, però, soltanto la fuga a essere indicata come via d’uscita. C’è anche la fiducia verso un rinnovato senso di comunità. E gesti ironicamente sovversivi che trovano spazio in brani come Ghiaccio, dove l’amore cresce e gira per le strade. Quelle strade in cui si sta riversando la mobilitazione giovanile. «Leggendo le reazioni alle prime mobilitazioni mi sono reso conto che ci si soffermava troppo su questi ragazzi che vanno a rompere le vetrine per portarsi a casa oggetti. Mi è sembrato molto faticosa questa visione», riflette il cantautore prima di soffermarsi sulle motivazioni che hanno portato le strade a riempirsi.

«La parte più consistente di questi ragazzi che vanno a manifestare è consapevole di che mondo ingiusto gli verrà consegnato. Sono consapevoli del cambiamento climatico, sono ingabbiati in aziende che promettono ciò che poi non gli verrà mai concesso, sfruttati 24 ore su 24 senza, poi, poter andare da nessuna parte, perché è questo il sistema in cui stiamo vivendo». E consegna un’ultima riflessione sulla violenza: “È chiaro che vorrei che nessun negozio venga distrutto. Ma penso pure che il cambiamento climatico sia un crimine contro l’umanità. I ragazzi pensano di non avere un futuro, lo vedono a tinte fosche, sono disillusi. Non hanno diritto a essere arrabbiati per questo?».

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