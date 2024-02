Si torna a finire più tardi questa sera a Sanremo, per la serata delle cover e dei duetti. Secondo le previsioni, finirà tutto alle 2.12 di notte, ma in conferenza stampa Amadeus ha detto che non può promettere che non ci saranno ritardi. Anche perché, con tanti ospiti, bisogna mettere in conto una parte di imprevedibilità.

Alla fine di tutto ci sarà una nuova top five e sarà proclamato un vincitore della serata. Votano tutti: il pubblico da casa, le radio e i giornalisti. Il voto di oggi fa media con quello delle giornate precedenti in vista della finale.

Questa la scaletta completa con tutti gli orari:

20.45 – Inizio con Amadeus, vengono annunciate le cover e parte il televoto.

20.52 – Sangiovanni con Aitana, medley di Farfalle e Mariposa

20.58 – Saluto al principe Alberto di Monaco, seduto nel palchetto d’onore

20.59 – Annalisa con la Rappresentante di lista e il coro Artemia, Sweet Dreams

21.06 – Rose Villain con Gianna Nannini, medley

21.12 – Unità cinofila delle forze dell’ordine

21.16 – Gazzelle con Fulminacci, Notte prima degli esami

21.23 – pubblicità

21.29 – The Kolors e Umberto Tozzi, medley di Ti amo / Tu / Gloria

21.35 – Alfa con Roberto Vecchioni, Sogna, ragazzo, sogna

21.42 – Lorella Cuccarini con un ospite a sorpresa ed esibizione di un medley

21.51 – pubblicità

21.57 – Bnkr44 con Pino D’Angiò, Ma quale idea

22.03 – Irama con Riccardo Cocciante, Quando finisce un amore

22.09 – Lorella Cuccarini e Amadeus

22.12 – Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, Che sia benedetta/Occidental’s Karma

22.19 – Santi Francesi con Skin, Hallelujah

22.25 – pubblicità

ANSA

22.31 – Arisa sul palco di piazza Colombo con La notte

22.36 – Ricchi e Poveri con Paola e Chiara, Sarà perché ti amo/Mamma mia

22.43 – Ospite Pecco Bagnaia

22.47 – Ghali con Ratchopper, medley Italiano vero

22.54 – pubblicità

23.00 – gag con lo sponsor dei divani

ANSA

23.02 – Clara con Ivana Spagna e il coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, Il cerchio della vita

23.08 – collegamento con Fiorello

23.12 – Amadeus e Lorella Cuccarini (su quello che voleva fare da piccola)

23.15 – Loredana Bertè con Venerus, Ragazzo mio

23.21 – ospiti Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci

23.24 – Geolier con Gue, Luchè e Gigi D’Alessio, medley Brivido/O’ primmo amore/Chiagne

23.32 – sponsor

23.33 – riepilogo codici televoto

23.35 – collegamento con la nave e saluto di Gigi D’Agostino

23.36 – pubblicità

23.39 – Gigi D’Agostino, medley

Il flashmob a inizio 2022, nel quartiere Mirafiori di Torino, in omaggio a Gigi D'Agostino (Ansa)

23.44 – Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma, La rondine (ricordo del padre)

23.50 – Alessandra Amoroso con Boombdabash, medley

23.56 – pubblicità + tg

00.00 – Dargen D’Amico con Babelnova orchestra – Omaggio a Ennio Morricone

00.06 – ospite Carolina Kostner

00.09 – Mahmood con I tenores di Bitti, Come è profondo il mare

00.15 – Lorella Cuccarini

00.18 – Mr.Rain con Gemelli DiVersi e le farfalle azzurre, Mary

00.24 – pubblicità

00.30 – Negramaro con Malika, La canzone del sole

00.38 – in platea c’è il cast di Mameli (fiction Rai)

00.40 – Emma con Bresh, medley di Tiziano Ferro: Imbranato/Non me lo so spiegare/Sere nere

00.46 – Il Volo con Stef Burns, Who wants to live forever

00.53 – pubblicità

ANSA

00.59 – Diodato con Jack Savoretti, Amore che vieni, amore che vai

01.05 – La Sad con Donatella Rettore, Lamette

01.11 – Il Tre con Fabrizio Moro, medley di Fabrizio Moro

01.17 – Lorella Cuccarini

01.20 – BigMama con Gaia, La Nina e Sissi, Lady Marmelade

01.26 – spot Liguria

01.27 – Maninni con Ermal Meta, Non mi avete fatto niente

01.33 – pubblicità

01.39 – Fred De Palma con Eiffel 65, medley Too much of Heaven/Viaggiare insieme/Blu

01.45 – Renga Nek, medley Meravigliosa/Angelo/Fatti avanti amore/Laura non c’è

01.53 – collegamento con Radiodue (Ema Stokholma e Gino Castaldo)

01.55 – stop al televoto

01.56 – esibizione ospite a sorpresa

02.00 – Top five serat cover e premizione

02.05 – esibizione dei vincitori della serata cover

02.10 – Amadeus va da Fiorello

02.12 – fine puntata

