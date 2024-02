La terza serata di Sanremo sarà molto simile a quella precedente: si esibiranno ancora 15 cantanti presentati da altrettanti colleghi. Co-conduttrice sarà Teresa Mannino. Così anche la previsione degli orari si mantiene più o meno nella stessa linea, sempre considerando che gli orari che vi indichiamo qui possono variare fino all’ultimo.

Al termine ci sarà una nuova top five, con gli artisti che sono stati votati tramite il televoto e la giuria delle radio.

20.45 – Inizia il festival con Amadeus

20.49 – Amadeus ricorda che questa sera si esibiranno gli altri 15 artisti che saranno lanciati dai 15 cantanti che si sono esibiti ieri. Vengono elencati i codici del televoto.

20.53 – Prima presentatrice: Loredana Bertè

20.55 – Il Tre, Fragili

21.01 – Secondo presentatore: Alfa

21.04 – Maninni, Spettacolare

21.09 – Terzo presentatore: Fred de Palma

21.11 – Bnkr44, Governo punk

21.17 – pubblicità

21.23 – coro della Fondazione Arena di Verona con il Va pensiero

21.30 – Quarta presentatrice: Clara

21.32 – Santi Francesi, L’amaro in bocca

21.38 – co-conduttrice Teresa Mannino, scambio di battute con Amadeus

21.43 – Quinti presentatori: Il Volo

21.45 – pubblicità

21.51 – Mr.Rain, Due altalene

21.57 – Amadeus con Massimo Giletti (parlano del programma per i 70 anni della Rai)

22.00 – Eros Ramazzotti ospite con Terra promessa

22.07 – Teresa Mannino condivide aneddoto su Ramazzotti

22.09 – Fiorello

22.14 – Sesto presentatore: Gazzelle

22.16 – Rose Villain, Click boom!

22.22 – Ospiti Paolo Jnnacci e Stefano Massini si esibiscono con L’uomo nel lampo, con ricordo delle vittime sul lavoro

22.30 – pubblicità

22.36 – Paola & Chiara sul palco in piazza Colombo

22.42 – ospite Sabrina Ferilli

22.46 – Settimo presentatore: Dargen D’Amico

22.48 – Alessandra Amoroso, Fino a qui

22.54 – gag con lo sponsor dei divani

22.52 – pubblicità

23.00 – Teresa Mannino con ospite a sorpresa

23.05 – canzone a sorpresa

23.10 – Ottava presentatrice: BigMama

23.12 – Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

23.18 – Collegamento con RadioDue (Ema Stokholma e Gino Castaldo)

23.20 – Esibizione Russell Crowe, che con la sua blues band si esibiscono in Let the light shine feat Marcia Hines

23.29 – sponsor

23.30 – riepilogo dei codici del televoto

23.32 – collegamento con la Costa Smeralda e saluto di Bresh

23.33 – pubblicità

23.36 – Bresh, Guasto d’amore

23.41 – Nono presentatore: Irama

23.43 – Angelina Mango, La noia

23.49 – Decimi presentatori: The Kolors

23.51 – Diodato, Ti muovi

23.57 – pubblicità e tg

00.01 – monologo di Teresa Mannino

00.13 – Undicesimo presentatore: Mahmood

00.15 – Ghali, Casa mia

00.21 – pubblicità

00.27 – Dodicesima presentatrice: Emma

00.29 – Negramaro, Ricominciamo tutto

00.35 – Teresa Mannino tra il pubblico

00.37 – Tredicesima presentatrice: Annalisa

00.39 – Fiorella Mnnoi, Mariposa

00.45 – monologo di Edoardo Leo

00.51 – pubblicità

00.57 – Quattordicesimi presentatori: Renga e Nek

00.59 – Sangiovanni, Finiscimi

01.05 – spot Liguria

01.06 – Quindicesimo presentatore: Geolier

01.08 – La Sad, Autodistruttivo

01.08 – Battute tra Amadeus e Teresa Mannino

01.11 – Gianni Morandi canta Apri tutte le porte

01.16 – Highlights 15 canzoni

01.24 – Teresa Mannino con pacco di Affari tuoi

01.27 – stop al televoto

01.28 – collegamento con la Amerigo Vespucci

01.30 – pubblicità

01.35 – classifica top five dell serata

01.38 – Amadeus va verso Fiorello

01.40 – fine puntata

