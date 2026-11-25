Era attaccato da tutti, oggi criticarlo è un boomerang. Ma il videogame è anche diventato più sensibile a certi temi. Una storia d’amore, crimine e zero welfare che racconta le contraddizioni Usa. Con tanto di accuse di essere woke

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Il 19 novembre internet è andato in tilt. Tutti, ma proprio tutti, hanno cominciato a postare foto e video mentre aspettano l’ora X per avviare Gta VI, il nuovo videogioco di Rockstar Games atteso dagli appassionati da 13 anni. A condividere il momento è stata anche la segretaria del partito democratico Elly Schlein, che, come molti, ha cavalcato l’entusiasmo generale per questo nuovo titolo. Lo stesso hanno fatto, postando meme, gli account social di istituzioni e ministeri (tra cui quello dei trasporti a scopo di pubblicità progresso sulla sicurezza stradale) e persino la polizia ha emulato l’estetica del franchise: un paradosso.

È vero che dal 2013 sono cambiate tante cose, ma uno shift radicale come questo era difficilmente prevedibile. Il videogioco (la saga di Grand Theft Auto) che da sempre è stato il bersaglio preferito di genitori, politica e media come la causa per eccellenza della devianza giovanile, ora è incensato. Prima orrore e poi storia di successo, è motivo di orgoglio per la Scozia, dove Rockstar Games (solo poco tempo fa accusata di condotta antisindacale) ha la sede principale, è vetrina per attori nuovi e veterani (come Sergio Castellitto che interpreta un personaggio) ed è palco per artisti che sognano le proprie canzoni in rotazione nelle stazioni radio del gioco (Ron tra gli italiani presenti).

I protagonisti hanno inoltre rapito il cuore del pubblico: Jason Duval e Lucia Caminos (due contemporanei Bonnie e Clyde) sono nel feed social di chiunque. E le vendite: in un solo giorno, il titolo di Rockstar Games ha incassato quasi quattro miliardi di dollari (a fronte di un costo di produzione valutato circa sul miliardo di dollari e 32 milioni e mezzo di copie di prevendita). È un successo strepitoso, il prodotto di intrattenimento più redditizio di sempre: a titolo di esempio, in un giorno Gta VI ha incassato il doppio dell’Odissea di Christopher Nolan.

Un boomerang

La sintesi sembra essere questa: stigmatizzare Gta VI, ora, è un pessimo spot elettorale in vista del 2027. Chi lo avrebbe mai detto che sarebbe diventato un boomerang? Non serve andare troppo indietro nel tempo per trovare articoli di giornale che descrivono questa serie come di un videogioco «criminale». Sia chiaro, il titolo è diventato famoso per il suo estetizzare la malavita, perpetrando talvolta stereotipi di genere; le regole del gioco concedevano al pubblico la facoltà di commettere qualsivoglia crimine virtuale sentissero più opportuno.

Non è quindi esente da critiche. Ma questo capitolo è diverso, e avviando il gioco il perché diventa subito chiaro: Gta VI ha corretto la rotta. Così comincia (e sembra di guardare un film) la storia di Jason e Lucia: due criminali di basso cabotaggio che rubacchiano e trafficano droga per sopravvivere in una regione chiamata Leonida (ispirata alla Florida). Lucia è in prigione, è stata arrestata perché aveva tentato una rapina in un cambio valute, il tutto per saldare i debiti e garantire un futuro al figlio neonato. Intanto i giocatori impersonano Jason, in attesa dell’uscita di Lucia dal penitenziario in regime di libertà vigilata, devono occuparsi di portare soldi a casa lavorando con un piccolo spacciatore locale, preparando il terreno per l’arrivo dell’amata.

Dai primi minuti la sensazione è completamente altra rispetto al capitolo precedente: il gioco è maturato. È più consapevole di alcune dinamiche sociali che la serie comunque aveva già provato ad affrontare in passato. Se nel quinto capitolo un utente poteva passare ore intere a causare danni nella città di Los Santos (ispirata a Los Angeles) senza troppe ripercussioni, qui a Leonida ogni azione dei giocatori ha conseguenze sia immediate che di lungo periodo.

L’ipersemplificazione della realtà dei primi Gta è qui trasformata in un realismo complesso. Non puoi rubare tutte le auto, non puoi rubare soldi e oggetti in ogni negozio, non puoi girare ad armi spianate, insomma: non puoi fare tutto quello che vuoi, quando vuoi. O meglio, puoi farlo, ma non va sempre bene e sei responsabile delle conseguenze, che in molti casi influenzano il corso della partita. Devi essere discreto, non agire impulsivamente, programmare un colpo in banca, devi nascondere il volto, cambiare veicolo, vestiti. Sparare durante una resa dei conti trasporta quindi con sé un peso emotivo più marcato, tipico di altri generi di videogiochi. Così il design punta a raccontare sì una gangster story, ma anche a responsabilizzare i giocatori alle loro azioni, vestendo i panni due persone qualunque a cui la vita normale (per una ragione o per un’altra) è preclusa. Giulietta e Romeo a cui non resta nient’altro che il crimine.

L’ultimo lavoro di Rockstar ha perciò integrato delle regole da gioco di ruolo in un titolo rinomatamente arcade, cioè che usava il realismo solo nella componente visiva, come pretesto, per poi ignorare ogni altra legge della fisica e del buon senso. Anche per questo motivo la saga era appassionante: grottesca, surreale e volutamente controversa. Perché la verità è che questi giochi sono da sempre riusciti a prendere l’identità americana e a sezionarla, raccontando al pubblico luci, ombre e contraddizioni come nessun’altra opera culturale della storia recente.

Guerra culturale

Ora questa volontà è più palese. E mentre la critica è unanime nel definire questo titolo un capolavoro, una pietra miliare che servirà da confronto per tutti i giochi che arriveranno nei prossimi anni, una fetta di utenti ha accusato il titolo di essere “woke”. A guardare i social, infatti, una parte del pubblico loda la relazione tra Lucia e Jason perché è da coltivare con piccoli gesti d’amore (il meme è che il pubblico maschile giocando capisca finalmente cosa significa essere un buon fidanzato), quasi per la stessa ragione il pubblico dell’ultradestra descrive Jason come un «cuck», una sorta di “cornuto” e lamenta il dover giocare nei panni di Lucia proprio perché è donna (lei prima personaggia giocabile di un Gta in quasi trent’anni, mentre nel primo capitolo le protagoniste erano quattro).

La guerra culturale quindi non si ferma, ed è forse il segnale che la serie ha di nuovo toccato le corde giuste in un mondo occidentale polarizzato e schizofrenico. E coglie così l’occasione per creare un presente in miniatura, vivendo virtualmente la nostra follia; navigandola per coglierne le sfumature con uno sguardo più distaccato ma comunque coinvolto, raccontando – nel mentre – un’ottima storia d’amore, azione e crimine. E soprattutto di zero stato sociale.

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