Nanni Moretti che torna in gara dopo 37 anni, Mario Martone fuori concorso con scherzetto, un documentario sugli Oasis e uno su Elon Musk: è stato presentato il programma dell’83esima Mostra del cinema di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre 2026.

Apre il festival Danny Boyle, con Ink, mentre insieme a Moretti ci sono in gara altri quattro film italiani: Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The echo chamber di Andrea Pallaoro e L’estranea di Paolo Strippoli.

Cultura

I verdetti della Mostra del Cinema di Venezia: i film premiati e le bocciature solenni

Teresa Marchesi

Il concorso

Company di Casey Affleck

Kami nour (A bit of light) di Ali Asgari

Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis

Ink di Danny Boyle (film di apertura) 

Un bon petit soldat di Stéphane Brizé

Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis

Kvinde Ukendt (Woman Unknown) di May el-Toukhy

Bucking Fastard di Werner Herzog

15/18 A Place To Heal di Cédric Kahn

Dau di Ilya Khrzhanovsky

Look Back di Hirozaku Koreeda

Ga-neung-han sa-rang (Possible love) di Lee Chang-dong

Wild Horse Nine di Martin McDonagh

Succederà questa notte di Nanni Moretti

Primetime di Lance Oppenheim

The Echo Chamber di Andrea Pallaoro

Un peu avant minuit di Nicolas Pariser

L’estranea di Paolo Strippoli

Nelson san, anata ha hito wo koroshimashitaka? (Mr. Nelson, Did You Kill People?) di Shinya Tsukamoto

Bunker di Florian Zeller

Commenti

Che fare in estate a Roma? Guardare i film di Scola

Alice Valeria Oliveri

Fuori concorso (fiction)

Nessun dolore di Gianni Amelio

Father Joe di Barthélémy Grossmann

Scherzetto di Mario Martone

Place to be di Kornél Mundruczó

No paradise if you are killed by a woman di Halkawt Mustafa

Arrested Memory di Sabu

The Basics of Philosophy di Paul Schrader

Un bon avocat di Tristan Seguela

Jupiter di Alexandre Smia

Dio ride di Giovanni Veronesi

Fuori concorso (non fiction)

Be Brave di Francesco Carrozzini

What Love Builds di Russell Crowe

Burgundy di Michael Dweck, Gregory Kershaw

Musk di Alex Gibney

The road to Jericho di Amos Gitai

Al mowaten Osama (Citizen Osama) di  Ahmed Hassouna

Union Town di Barbara Kopple

Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky

Listy (Letters) di Andrei Kutsila

Biografía de Jorge Luis Borges di Mariano Llinás

My Undesirable Friends: Part II – Exile di Julia Loktev

Boatbuilders di Luke Lorentzen

Imperium di Sergei Loznitsa

Shumei. The living legacy of Kabuki di Miike Takashi

Queer Edward II di Theo Rollason

Oasis: Don’t Look Back in Anger di Dylan Southern, Will Lovelace

Weichen (Dust) di Tsai Ming-liang

Everest: The Other Side di Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin

From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor di Wim Wenders

Sezione Orizzonti 

Yak mai (The Burning Giants) di Phuttiphong Aroonpheng

Cudze rzeczy (What belongs to others) di Grzegorz Dębowski

Una storia di Anna Foglietta

La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini

Moragheb (Falling House) di Mohsen Gharaei

Too Much Sugar di Robert Greene

The Difficult Bride di Rubaiyat Hossain

La maison du vent di Auguste Bernard, Kouemo Yanghu

I figli della scimmia di Tommaso Landucci

Mia mera sti zoi tis tzo: kefalaio Faidra (A day in the life of Jo: Chapter Phaedra) di Jacqueline Lentzou

Oase (Oasis) di Jannis Lenz

Do kraja dana (Until the day ends) di Jelena Maksimović

La ragazza con la Leica di Alina Marazzi

La Moula di Jérôme Pierrat

Lovers in the Blue Night di Anuparna Roy

Un détour par Diane di Ann Sirot, Raphaël Balboni

The Color of the Sun di Xavier Tera

Eklipse di Manuel Wetscher

Huangyan shenghuo (Big Little Things) di Michelle Zhou

Cultura

Quando il cinema arriva su un furgone nelle zone emarginate d’Italia

Annalia Venezia

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