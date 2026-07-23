Presentato il festival che quest’anno si terrà dal 2 al 12 settembre: cinque italiani in gara. Fra i documentari, un film sugli Oasis e uno su Elon Musk
Nanni Moretti che torna in gara dopo 37 anni, Mario Martone fuori concorso con scherzetto, un documentario sugli Oasis e uno su Elon Musk: è stato presentato il programma dell’83esima Mostra del cinema di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre 2026.
Apre il festival Danny Boyle, con Ink, mentre insieme a Moretti ci sono in gara altri quattro film italiani: Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, The echo chamber di Andrea Pallaoro e L’estranea di Paolo Strippoli.
Il concorso
Company di Casey Affleck
Kami nour (A bit of light) di Ali Asgari
Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis
Ink di Danny Boyle (film di apertura)
Un bon petit soldat di Stéphane Brizé
Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis
Kvinde Ukendt (Woman Unknown) di May el-Toukhy
Bucking Fastard di Werner Herzog
15/18 A Place To Heal di Cédric Kahn
Dau di Ilya Khrzhanovsky
Look Back di Hirozaku Koreeda
Ga-neung-han sa-rang (Possible love) di Lee Chang-dong
Wild Horse Nine di Martin McDonagh
Succederà questa notte di Nanni Moretti
Primetime di Lance Oppenheim
The Echo Chamber di Andrea Pallaoro
Un peu avant minuit di Nicolas Pariser
L’estranea di Paolo Strippoli
Nelson san, anata ha hito wo koroshimashitaka? (Mr. Nelson, Did You Kill People?) di Shinya Tsukamoto
Bunker di Florian Zeller
Fuori concorso (fiction)
Nessun dolore di Gianni Amelio
Father Joe di Barthélémy Grossmann
Scherzetto di Mario Martone
Place to be di Kornél Mundruczó
No paradise if you are killed by a woman di Halkawt Mustafa
Arrested Memory di Sabu
The Basics of Philosophy di Paul Schrader
Un bon avocat di Tristan Seguela
Jupiter di Alexandre Smia
Dio ride di Giovanni Veronesi
Fuori concorso (non fiction)
Be Brave di Francesco Carrozzini
What Love Builds di Russell Crowe
Burgundy di Michael Dweck, Gregory Kershaw
Musk di Alex Gibney
The road to Jericho di Amos Gitai
Al mowaten Osama (Citizen Osama) di Ahmed Hassouna
Union Town di Barbara Kopple
Holy Wood Dust di Victor Kossakovsky
Listy (Letters) di Andrei Kutsila
Biografía de Jorge Luis Borges di Mariano Llinás
My Undesirable Friends: Part II – Exile di Julia Loktev
Boatbuilders di Luke Lorentzen
Imperium di Sergei Loznitsa
Shumei. The living legacy of Kabuki di Miike Takashi
Queer Edward II di Theo Rollason
Oasis: Don’t Look Back in Anger di Dylan Southern, Will Lovelace
Weichen (Dust) di Tsai Ming-liang
Everest: The Other Side di Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor di Wim Wenders
Sezione Orizzonti
Yak mai (The Burning Giants) di Phuttiphong Aroonpheng
Cudze rzeczy (What belongs to others) di Grzegorz Dębowski
Una storia di Anna Foglietta
La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini
Moragheb (Falling House) di Mohsen Gharaei
Too Much Sugar di Robert Greene
The Difficult Bride di Rubaiyat Hossain
La maison du vent di Auguste Bernard, Kouemo Yanghu
I figli della scimmia di Tommaso Landucci
Mia mera sti zoi tis tzo: kefalaio Faidra (A day in the life of Jo: Chapter Phaedra) di Jacqueline Lentzou
Oase (Oasis) di Jannis Lenz
Do kraja dana (Until the day ends) di Jelena Maksimović
La ragazza con la Leica di Alina Marazzi
La Moula di Jérôme Pierrat
Lovers in the Blue Night di Anuparna Roy
Un détour par Diane di Ann Sirot, Raphaël Balboni
The Color of the Sun di Xavier Tera
Eklipse di Manuel Wetscher
Huangyan shenghuo (Big Little Things) di Michelle Zhou
© Riproduzione riservata