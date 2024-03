La migliore attrice non protagonista alla 96/ma edizione degli Oscar è Da'vine Joy Randolph The Holdovers - Lezioni di Vita. Il commento sul palco: "Dio è grande, Dio e' buonisismo! Io ho cominciato come cantante, poi mia madre mi ha detto: attraversa la strada, vai al cinema che c'è qualcosa di importante per te. E così la devo ringraziare. Ho sempre voluto essere diversa e adesso invece so che devo solo essere me stessa. Grazie per avermi vista!"