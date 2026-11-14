Per la docente la concezione delle destre di democrazia è bizzarra: la democrazia è soprattutto tutela dei diritti delle minoranze, non significa occupare i poteri dello Stato. Secondo Lagioia l’arte deve recuperare il mito, la tradizione e il sacro: «Se una cultura ritiene di poter lasciare per strada queste tre, qualcun altro se ne occuperà»

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«Ho sempre sostenuto che gli storici abbiano un grande ruolo. Intanto, lo storico è un intellettuale del suo tempo, non un archeologo. Indaga il passato partendo dalle domande del presente». La storica Michela Ponzani ha spiegato così l’impegno che dovrebbe avere, secondo lei, chi studia la storia. Per questo ha deciso di lavorare a una ricerca su due delitti politici che, ancora oggi, sono irrisolti: quella di Fausto, Iaio e Valerio Verbano.

Quando il presidente del Senato Ignazio La Russa cita Sergio Ramelli accanto a Fauso e Iaio, continua, «sta cercando di dire che sono tutti uguali». Confonde «la pacificazione con l’oblio».

Il suo ultimo libro Piombo nero (Einaudi, 2026) nasce proprio da una domanda di impegno: «Cosa posso fare io per le madri che non hanno avuto verità e giustizia per la morte dei loro figli da parte del terrorismo? Il mio lavoro, colmare un vuoto, nella maniera più intellettualmente onesta». Non bisogna però vergognarsi di essere di parte, anzi, spiega la storica: «Essere di parte è un valore in una democrazia, sono le dittature che impongono un pensiero unico».

È il cuore dell’articolo 3 della Costituzione: afferma che «possiamo convivere nelle diversità» e, «se qualcuno non è d’accordo, che si tirino fuori altre interpretazioni, altre fonti. Non si imponga dall’alto una volontà». Ponzani definisce bizzarra la concezione delle destre di democrazia: perché la democrazia è soprattutto tutela dei diritti delle minoranze, non significa occupare i poteri dello Stato.

Fare i conti con la storia è quindi necessario, soprattutto per la maggioranza di governo. Ricordando l’attacco di Fratelli d’Italia e del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara al manuale pubblicato da Laterza, che descrive l’esecutivo di Giorgia Meloni come liberticida per i decreti sicurezza approvati, Ponzani invita il governo, Valditara e il presidente del Senato non a chiedere il ritiro dei libri di storia, ma «devono proprio leggerli».

Perché l’atteggiamento di questa destra è «autoassolutorio nei confronti del proprio passato, scomodo e ingombrante, con cui non vuole fare i conti». Perché, se tengono a riscrivere la storia degli anni Settanta non riaprono la documentazione? Cosa temono?

Il governo vuole mettere in carcere i giovani che manifestano e, dice Ponzani, «ci si dimentica quando si andava in piazza a suon di bombe a mano». Se si vuole veramente la pacificazione, conclude la storica, occorre ripartire da una parola: verità. «Raccontare la verità su quegli anni. Cosa è stato Ordine Nuovo per davvero. Senza questo tassello nessuna pacificazione è possibile. Non lo è sull’oblio».

Storia con la “s” minuscola

Qual è invece il ruolo degli scrittori e delle scrittrici? Nicola Lagioia, in libreria con il suo ultimo romanzo Santa Barbara (Einaudi, 2026), ricorda la lezione di Elsa Morante. La storia come scandalo che dura da diecimila anni, la storia dei potenti, che «fondamentalmente travolgono chi il potere non ce l’ha. La letteratura si occupa delle storie con la “s” minuscola».

Come ha fatto Carlo Ginzburg, con il filone della microstoria. Perché, dice Lagioia, «la storia fatta dai potenti è una parte di tutto ciò che accade». C’è però un’urgenza, soprattutto per il suo mondo di approdo, di recuperare tre cose: la tradizione, il mito e il sacro. Perché «se una cultura ritiene di poter lasciare per strada queste tre, sa che qualcun altro se ne occuperà. In questo momento sono nelle peggiori mani possibili».

«Il mito – spiega – in mano al potere è rigido contundente, cadaverico e violento, usato per assoggettare le altre persone. Essere comunità di destino è un concetto nazifascista. Il mito in mano alle arti è qualcosa di vivo, mutevole, cangiante. Qualcosa di cui dovremmo riappropriarci tutti».

C’è una mancanza però nell’Italia di oggi, secondo Lagioia. Se, da un lato, la destra gioca a mistificare il passato, dall’altro, «il campo largo fatica a immaginare un futuro». Ad esempio, la crisi climatica non è parte dell’agenda politica. In questi anni c’è un’inversione di responsabilità: «Dagli artisti si pretende la responsabilità dei capi di Stato e si lascia ai capi di Stato la libertà che un tempo si concedeva agli artisti».

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