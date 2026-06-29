Svelate le cinquine dei finalisti per il premio per la canzone d’autore: tra i dischi candidati come Miglior album ci sono Orbit Orbit di Caparezza e Disincanto di Madame, tra i migliori esordi c’è Bitte Leben di Francamente

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Lunedì 29 giugno sono state svelate le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2026, il premio per la canzone d’autore che dal 1984 viene assegnato a canzoni o dischi pubblicati nel corso dei 12 mesi precedenti (in questo caso, sono stati presi in considerazione opere uscite tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026).

Ora prende il via il secondo turno di votazioni, il ballottaggio, che terminerà il 7 luglio: la giuria è formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco.

I candidati

Per il premio per il Miglior album competono:

Un posto sulla terra, di Erica Boschiero

Orbit Orbit, di Caparezza

Una lunghissima ombra, di Andrea Laszlo De Simone

E poi scegliere con cura le parole, di Mauro Ermanno Giovanardi

Disincanto, di Madame

Per il riconoscimento come Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia) competono:

Ce Sta Sempe Na Via, di Roberto Colella

Amuri luci, di Carmen Consoli

Radica, di Francesca Incudine

Zénta, di Chiara Raggi

40N 14E (Capitan Capitone & i Fratelli della Costa), di Daniele Sepe

Per il premio come Migliore album opera prima (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo) competono:

Bitte Leben, di Francamente

Gioielli Neri, di Sara Gioielli

Sta registrando audio…, di Piji

Anime storte, di Santamarea

Satantango, di Satantango

Per il premio come Migliore album di interprete competono:

Avincola canta Carella, di Avincola

Dduje paravise, di Gnut & Alessandro D’Alessandro

Fanigliulo, l’artista, di Olden

Le radici e la luna, di P.A.O.

Feminae, di Tosca

Per il premio Migliore canzone singola, cha va agli autori del brano competono:

Anni Zero, di Mauro Ermanno Giovanardi

Che fastidio!, di Ditonellapiaga

Palestina, terra di dolore, di Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich

Primavera, di Tosca

Quello che deve essere sarà, di Emma Nolde

Straniero, di Bianca D’Aponte

Per il premio Migliore album a progetto, che va al produttore dell’album, competono:

‘80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)

Buon compleanno Elvis Covered

Il segreto di Penelope, Collettivo S.B.A.M.

Noi, Piero, Collettivo Jambona

Teramo suona Ivan, Pigri

Il Premio Tenco 2026 si terrà il 22, 23 e 24 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia).

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