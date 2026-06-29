Svelate le cinquine dei finalisti per il premio per la canzone d’autore: tra i dischi candidati come Miglior album ci sono Orbit Orbit di Caparezza e Disincanto di Madame, tra i migliori esordi c’è Bitte Leben di Francamente
Lunedì 29 giugno sono state svelate le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2026, il premio per la canzone d’autore che dal 1984 viene assegnato a canzoni o dischi pubblicati nel corso dei 12 mesi precedenti (in questo caso, sono stati presi in considerazione opere uscite tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026).
Ora prende il via il secondo turno di votazioni, il ballottaggio, che terminerà il 7 luglio: la giuria è formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco.
I candidati
Per il premio per il Miglior album competono:
Un posto sulla terra, di Erica Boschiero
Orbit Orbit, di Caparezza
Una lunghissima ombra, di Andrea Laszlo De Simone
E poi scegliere con cura le parole, di Mauro Ermanno Giovanardi
Disincanto, di Madame
Per il riconoscimento come Migliore album in dialetto (o lingua minoritaria parlata in Italia) competono:
Ce Sta Sempe Na Via, di Roberto Colella
Radica, di Francesca Incudine
Zénta, di Chiara Raggi
40N 14E (Capitan Capitone & i Fratelli della Costa), di Daniele Sepe
Per il premio come Migliore album opera prima (primo album di lunga durata del titolare, cantautore o gruppo) competono:
Gioielli Neri, di Sara Gioielli
Sta registrando audio…, di Piji
Anime storte, di Santamarea
Satantango, di Satantango
Per il premio come Migliore album di interprete competono:
Avincola canta Carella, di Avincola
Dduje paravise, di Gnut & Alessandro D’Alessandro
Fanigliulo, l’artista, di Olden
Le radici e la luna, di P.A.O.
Feminae, di Tosca
Per il premio Migliore canzone singola, cha va agli autori del brano competono:
Anni Zero, di Mauro Ermanno Giovanardi
Che fastidio!, di Ditonellapiaga
Palestina, terra di dolore, di Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich
Primavera, di Tosca
Quello che deve essere sarà, di Emma Nolde
Straniero, di Bianca D’Aponte
Per il premio Migliore album a progetto, che va al produttore dell’album, competono:
‘80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)
Buon compleanno Elvis Covered
Il segreto di Penelope, Collettivo S.B.A.M.
Noi, Piero, Collettivo Jambona
Teramo suona Ivan, Pigri
Il Premio Tenco 2026 si terrà il 22, 23 e 24 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia).
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