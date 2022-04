La società occidentale ha fatto di tutto per rimuovere la morte, nella sua fisicità, nel tentativo di migliorare soltanto la qualità della vita. E così ci troviamo impreparati di fronte al lutto. Prima il Covid e poi la guerra ci hanno costretto a confrontarci con il grande rimosso, ma non ci siamo riusciti del tutto. Ginevra Lamberti indaga il tema del lutto e la sua elaborazione attraverso i romanzi, come Tutti dormono nella valle, e i suoi articoli su Domani.

Lamberti è una scrittrice e vive in Veneto. Il suo ultimo romanzo, Perché comincio dalla fine (Marsilio, 2019) è nella terzina vincitrice del Premio Mondello 2020 ed è in traduzione in Brasile. Il suo primo romanzo La questione più che altro (Nottetempo, 2015) è stato pubblicato anche in Francia. Suoi racconti sono stati tradotti in tedesco e in cinese. Nel nuovo episodio di Appunti ne discute con Stefano Feltri.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell'attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un'opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

