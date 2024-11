Il 29 novembre, dalle 10 alle 12, in streaming sul sito di Domani parliamo di contributi europei per l’efficientamento energetico, con un focus su tre realtà virtuose nell’isola. Questa è la settima di otto tappe realizzate assieme alla Fondazione Basso e al Forum Diseguaglianze e Diversità, con il cofinanziamento dell’Ue

Venerdì 29 novembre dalle 10 alle 12 si terrà il settimo evento del progetto “#CoesioneItalia. L’Europa vicina”, realizzato da Domani assieme alla Fondazione Basso e al Forum Disuguaglianze e Diversità. Il progetto è un vero e proprio tour nelle regioni italiane, sulle tracce delle politiche e dei fondi di coesione, con il cofinanziamento della direzione generale Regio della Commissione europea.

La settima tappa è dedicata a “I fondi di coesione per l’efficientamento energetico. Progettualità virtuose in Sardegna”. L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito di Domani.

Rappresentanti istituzionali ed esperti si confronteranno sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici, sostenuto dai fondi di coesione nell’ambito del Programma operativo regionale FESR 2014-2020. Al centro del dibattito tre progetti virtuosi in Sardegna: il comune di Serrenti, grazie ai fondi di coesione, ha rafforzato il proprio impegno in tema di efficienza energetica degli edifici pubblici e i progetti UniCa e CIPNES hanno effettuato interventi di retrofit energetico, rispettivamente, di alcuni fabbricati nella Cittadella universitaria di Monserrato e della sede del Consorzio Industriale della Gallura all’interno della zona industriale di Olbia.

I progetti

Durante l’incontro verranno raccontate le tre esperienze nate in Sardegna. Il comune di Serrenti ha impiegato i fondi di coesione per la realizzazione di Smart Grid, reti intelligenti, in edifici pubblici già dotati di un impianto fotovoltaico. Un progetto che ha permesso di massimizzare l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, grazie a sistemi di accumulo e di gestione che consentono l’integrazione tra produzione, accumulo e consumo di energia in modo dinamico e in tempo reale. In questo modo si è contribuito a ridurre sia la produzione di Co2, sia i costi dell’energia.

Il progetto UniCA, anch’esso finanziato in parte con i fondi del Programma, ha realizzato interventi di retrofit energetico – l’insieme di procedure e strategie finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica di edifici esistenti – in alcuni fabbricati della Cittadella universitaria di Monserrato, tra i quali la realizzazione di impianti fotovoltaici inseriti in una micro rete intelligente.

Anche il Consorzio Industriale della Gallura ha avviato interventi di retrofit energetico, nell’ambito del progetto CIPNES, finanziato in parte dal Por 2014-2020, presso la propria sede legale nella zona industriale di Olbia. Sono stati, ad esempio, installati un impianto fotovoltaico e stazioni di ricarica per veicoli elettrici e alla sostituzione dell’illuminazione.

Il dibattito e i relatori

Dopo i saluti introduttivi, nella prima parte della mattinata si approfondirà il Programma operativo regionale Fesr Sardegna 2014-2020 per l’efficientamento energetico. Interverranno: Marco Naseddu (Centro Regionale di Programmazione – Regione Sardegna), Enrico Giancaspro (assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna) e Carlo Usai (assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna).

La seconda parte sarà invece dedicata ai racconti dal territorio e ai tre progetti virtuosi. Ne parleremo con Fabrizio Pilo (dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari), Maurizio Musio (Comune di Serrenti) e Antonio Catgiu (Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura CIPNES).

Modera e anima il confronto Marika Ikonomu, giornalista di Domani.

Le altre tappe di #CoesioneItalia

L’alleanza di #CoesioneItalia seleziona otto progetti finanziati con i fondi di coesione, scelti non solo perché rispondono agli obiettivi di giustizia sociale e ambientale, ma anche per l’impatto sulle comunità di riferimento.

Progetti che non restano sulla carta, ma che “vivono” sui territori: ecco perché per ogni progetto si tiene anche un evento, che viene trasmesso in streaming sul sito di Domani, e che vive su quotidiano e sito con approfondimenti giornalistici.

Otto progetti, otto territori, otto eventi, dirette e approfondimenti, ai quali si sommano le nostre analisi sulle politiche di coesione, corredate da infografiche e aperte alla partecipazione dei lettori. Il quarto evento è solo una parte del viaggio; la tappa conclusiva è un evento-maratona che si terrà a Roma.

